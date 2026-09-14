FOTO Novi život dvorca Erdödy: Evo kako izgleda nakon 25 milijuna eura vrijedne obnove

Dvorac Erdödy u Jastrebarskom jedan je od najvažnijih simbola grada, a krije više od pet stoljeća povijesti. Nakon godina propadanja dočekao je veliku obnovu koja bi mu trebala udahnuti novi život
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Dvorac Erdödy jedan je od najvažnijih simbola Jastrebarskog i najstariji je sačuvani spomenik kulture u gradu. Podignut je krajem 15. stoljeća, a stoljećima je bio povezan s plemićkom obitelji Erdödy.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Dvorac Erdödy jedan je od najvažnijih simbola Jastrebarskog i najstariji je sačuvani spomenik kulture u gradu. Podignut je krajem 15. stoljeća, a stoljećima je bio povezan s plemićkom obitelji Erdödy. |
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Dvorac Erdödy jedan je od najvažnijih simbola Jastrebarskog i najstariji je sačuvani spomenik kulture u gradu. Podignut je krajem 15. stoljeća, a stoljećima je bio povezan s plemićkom obitelji Erdödy.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Dvorac je u prošlosti imao i obrambenu ulogu, osobito u vrijeme osmanskih osvajanja. Kasnije je mijenjao izgled, a danas su među njegovim zanimljivim detaljima unutarnje dvorište s arkadama i povijesni arhitektonski elementi.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Tijekom obnove pokazalo se da je stanje dvorca puno lošije nego što se ranije procjenjivalo. Dodatno su ga oštetili zagrebački i petrinjski potresi, nakon kojih je zgrada dobila crvenu naljepnicu.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
U obnovu i revitalizaciju dvorca ulaže se oko 25 milijuna eura. Projekt ne uključuje samo građevinske radove, već i uređenje i opremanje prostora koji bi nakon završetka trebali dobiti novu namjenu.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Nakon obnove dvorac bi trebao postati važno kulturno i društveno mjesto u Jastrebarskom. U njemu su predviđeni knjižnica, galerijski prostor, prostori Glazbene škole, ugostiteljski sadržaj i suvenirnica, dok bi atrij mogao ugostiti različite događaje.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Dvorac je okružen velikim povijesnim perivojem Erdödyjem koji se prostire na gotovo 9,5 hektara. Perivoj je oblikovan u engleskom pejzažnom stilu i zaštićen je kao spomenik vrtne arhitekture, što cijelom kompleksu daje dodatnu povijesnu i ambijentalnu vrijednost.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL