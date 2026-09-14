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FOTO Novi život dvorca Erdödy: Evo kako izgleda nakon 25 milijuna eura vrijedne obnove

Dvorac Erdödy u Jastrebarskom jedan je od najvažnijih simbola grada, a krije više od pet stoljeća povijesti. Nakon godina propadanja dočekao je veliku obnovu koja bi mu trebala udahnuti novi život
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Sveta Nedjelja: Novoobnovljeni dvorac Erdody u Kerestincu
Dvorac Erdödy jedan je od najvažnijih simbola Jastrebarskog i najstariji je sačuvani spomenik kulture u gradu. Podignut je krajem 15. stoljeća, a stoljećima je bio povezan s plemićkom obitelji Erdödy. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Dvorac Erdödy jedan je od najvažnijih simbola Jastrebarskog i najstariji je sačuvani spomenik kulture u gradu. Podignut je krajem 15. stoljeća, a stoljećima je bio povezan s plemićkom obitelji Erdödy. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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