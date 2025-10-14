FOTO Obnova zelene baštine: Arboretum Opeka u Marčanu dom je za preko 200 vrsta

Zahvaljujući specifičnim mikroklimatskim i edafskim (tla) uvjetima, lokalitet arboretuma pokazao se iznimno pogodnim za uspješan rast i razvoj biljnih vrsta. Grof Bombelles, utemeljitelj arboretuma, nabavljao je brojne egzotične biljke iz različitih dijelova svijeta, a mnoge od njih sačuvale su se do danas. Neki od primjeraka ističu se svojom starošću — stariji su od 150 godina — i impresivnim dimenzijama koje su s godinama dosegnuli. Drugi su pak posebni zbog svoje iznimne estetske vrijednosti ili rijetkosti, što ih čini jedinstvenima unutar ovog prostora. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL