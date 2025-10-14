FOTO Obnova zelene baštine: Arboretum Opeka u Marčanu dom je za preko 200 vrsta

Arboretum Opeka u Marčanu, najveći u Hrvatskoj, skriva iznimno bogatstvo biljnih vrsta i povijesne vrijednosti. Ovdje su uspješno uzgojene brojne egzotične vrste koje je donosio grof Bombelles
Arboretum Opeka, smješten unutar nekadašnjeg perivoja istoimene plemićke obitelji Bombelles, jedan je od rijetkih povijesnih vrtova u Hrvatskoj koji se može pohvaliti vrijednom zbirkom domaćih i egzotičnih biljnih vrsta. Na površini od oko 64 hektara, perivoj je dom za više od 200 različitih vrsta drveća i grmlja, među kojima su mnoge rijetke i zaštićene vrste.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Revitalizacija arboretuma započela je u okviru europskog projekta usmjerenog na očuvanje kulturne i prirodne baštine. Trenutno se provode radovi na čišćenju zapuštenih dijelova perivoja, obnovi staza, rekonstrukciji povijesnih elemenata krajobraza te postavljanju informativne i edukativne signalizacije.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Zahvaljujući specifičnim mikroklimatskim i edafskim (tla) uvjetima, lokalitet arboretuma pokazao se iznimno pogodnim za uspješan rast i razvoj biljnih vrsta. Grof Bombelles, utemeljitelj arboretuma, nabavljao je brojne egzotične biljke iz različitih dijelova svijeta, a mnoge od njih sačuvale su se do danas. Neki od primjeraka ističu se svojom starošću — stariji su od 150 godina — i impresivnim dimenzijama koje su s godinama dosegnuli. Drugi su pak posebni zbog svoje iznimne estetske vrijednosti ili rijetkosti, što ih čini jedinstvenima unutar ovog prostora.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
- Ovo nije samo uređenje zelenih površina – riječ je o oživljavanju povijesti, povratku izgubljenog identiteta ovog prostora i otvaranju novih mogućnosti za obrazovanje, turizam i zajednicu“, istaknula je prilikom obilaska voditeljica projekta, krajobrazna arhitektica Iva Kovačević.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
U planu je i osnivanje edukacijskog centra u sklopu arboretuma, koji će nuditi programe za škole, studente šumarstva i hortikulture te sve ljubitelje prirode. U budućnosti se razmatra i mogućnost uvođenja vođenih tura te organizacije kulturno-edukativnih događanja na otvorenom.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Načelnik Općine Vinica, Marijan Kostanjevac, izrazio je zadovoljstvo napretkom radova te naglasio važnost uključivanja lokalne zajednice: - Arboretum Opeka nije samo ponos Vinice, već cijele regije. Njegova obnova predstavlja važan korak prema razvoju održivog turizma i očuvanju prirodne baštine.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Obilazak revitaliziranog dijela arboretuma pokazao je kako spoj stručnosti, vizije i predanosti može rezultirati očuvanjem vrijednog dijela hrvatske prirodne i kulturne baštine. Arboretum Opeka, iako još u procesu obnove, već sada pokazuje potencijal da postane jedno od najznačajnijih edukativno-turističkih odredišta sjeverne Hrvatske.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
