DRVEĆE STARO VIŠE OD 150 GODINA

FOTO Obnova zelene baštine: Arboretum Opeka u Marčanu dom je za preko 200 vrsta

Arboretum Opeka u Marčanu, najveći u Hrvatskoj, skriva iznimno bogatstvo biljnih vrsta i povijesne vrijednosti. Ovdje su uspješno uzgojene brojne egzotične vrste koje je donosio grof Bombelles
Obilazak Aboretuma Opeka u Marčanu, najvećeg arboretuma u Hrvatskoj
Arboretum Opeka, smješten unutar nekadašnjeg perivoja istoimene plemićke obitelji Bombelles, jedan je od rijetkih povijesnih vrtova u Hrvatskoj koji se može pohvaliti vrijednom zbirkom domaćih i egzotičnih biljnih vrsta. Na površini od oko 64 hektara, perivoj je dom za više od 200 različitih vrsta drveća i grmlja, među kojima su mnoge rijetke i zaštićene vrste. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
