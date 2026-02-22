Obavijesti

FOTO Od igle do lokomotive - Evo što se sve moglo naći na sajmu antikviteta na Britancu

Posjetitelji na sajmu antikviteta mogu pronaći stare knjige, gramofonske ploče, nakit, namještaj i razne predmete iz prošlih vremena. Sajam je popularno mjesto susreta Zagrepčana i turista te daje trgu poseban šarm i živost
Zagreb: Tradicionalni sajam antikviteta na Britanskom trgu
Tradicionalni sajam antikviteta ponovno se održava na Britanskom trgu u Zagrebu. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Tradicionalni sajam antikviteta ponovno se održava na Britanskom trgu u Zagrebu. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
