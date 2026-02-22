FOTO Od igle do lokomotive - Evo što se sve moglo naći na sajmu antikviteta na Britancu

Posjetitelji na sajmu antikviteta mogu pronaći stare knjige, gramofonske ploče, nakit, namještaj i razne predmete iz prošlih vremena. Sajam je popularno mjesto susreta Zagrepčana i turista te daje trgu poseban šarm i živost
Tradicionalni sajam antikviteta ponovno se održava na Britanskom trgu u Zagrebu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Sunčani dan privukao je brojne posjetitelje koji su se divili i prisjećali ljepoti starijih stvari iz zaboravljenih vremena.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na sajmu se moglo pronaći stare knjige, gramofonske ploče, nakit, namještaj pa čak i igračke. U ponudi je bilo za svakog ponešto.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
