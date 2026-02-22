Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana
Veliki tjedni horoskop: Bikovi planiraju potomstvo, Lavu ide na poslu, Ribama se sve slaže...
Ovan 21. 3. – 20. 4.
Posao - Manje je više! Ne ulazite u okršaje sa šefovima jer bi vas nepromišljena riječ mogla skupo stajati. Radije energiju usmjerite na konkretnu zaradu i tihi rad koji će vam donijeti najbolje rezultate.
Ljubav - Na putu do sreće ispriječit će se tuđa zavist ili uplitanje obitelji. Morat ćete vezu pomnije čuvati od utjecaja sa strane. Pokažite zrelost i odlučnost! Oni u dugim vezama mogli bi se vjenčati ili početi živjeti u novom stanu.
Zdravlje - Posvetite se sebi i beauty tretmanima, ali ne bježite u potpunu osamu. Druženje s dragim ljudima najbolji je lijek protiv prolazne melankolije i lošeg raspoloženja.
Najbolji dan: 25. veljače
Najlošiji dan: 27. veljače
Bik 21. 4. – 21. 5.
Posao - Zastoji nestaju, a posao cvjeta! Treća dekada briljirat će u pregovorima i rješavanju zamršenih odnosa. Iskoristite ovaj val produktivnosti za nove velike dogovore i realizaciju planova.
Ljubav - Sretno zaljubljeni ulagat će u dom, kupovati namještaj ili planirati potomstvo. Pred velikim ste životnim odlukama koje ćete uspješno ostvariti. Samci, netko šarmantan ulazi u vaš život, pa je moguća brza i strastvena veza!
Zdravlje - Promjene raspoloženja traže mir. Isprobajte meditaciju ili duhovne tehnike kako biste vratili balans. Ipak, za uporne tjelesne tegobe ne ignorirajte savjet liječnika.
Najbolji dan: 22. veljače
Najlošiji dan: 24. veljače
Blizanci 22. 5. – 21. 6.
Posao - Teret je velik, ali vi ste sve jači i prkosniji. Poslovna kriza vas zapravo motivira na ključne promjene. Očekujte nova, utjecajna poznanstva koja će vam otvoriti vrata koja ste priželjkivali.
Ljubav - U razdoblju ste fatalnih zaljubljivanja i kompliciranih odnosa. Dajte sebi i partneru novu priliku jer je oboje zaslužujete. Ako ste u vezi, karakterne razlike bit će naglašene, pa ćete voljenoj osobi morati više popuštati. Takav će vam pristup poboljšati odnos.
Zdravlje - Koncentracija vam je niska, a umor uzima danak. Odmarajte se više i jedite mnogo voća i povrća. Pripazite na osjetljiva pluća i dosadan kašalj – tijelo vas moli za malo usporavanja.
Najbolji dan: 26. veljače
Najlošiji dan: 23. veljače
Rak 22. 6. – 22. 7.
Posao - Novi projekti stižu, a vi blistate u njihovoj izvedbi. Sad je vrijeme za poslovne pobjede. Moguća su i poslovna putovanja koja će vam proširiti vidike i donijeti moderne metode rada u vašu rutinu.
Ljubav - Oduševljavat će vas pojedinci s kojima možete voditi filozofske rasprave. Svidi li vam se netko iz drugog grada, upustit ćete se u vezu na daljinu ili otputovati u zagrljaj. U razdoblju ste velikih, onih pravih filmskih ljubavi!
Zdravlje - Društveni život vas puni energijom. U odličnoj ste kondiciji, a tjelovježba vam godi više nego ikad. Srpanjski Rakovi pršte od pozitive – iskoristite taj pobjednički duh!
Najbolji dan: 28. veljače
Najlošiji dan: 25. veljače
Lav 23. 7. – 22. 8.
Posao - Posao ide nabolje, ali vi se i dalje osjećate podcijenjeno. Napetost s kolegicama mogla bi kulminirati, pa pokušajte zadržati profesionalnu distancu unatoč nepravdi. Nije vrijeme za borbe i dokazivanja.
Ljubav - Velika je razlika između onoga što pokazujete i onoga što osjećate. Mnogi su potajno zaljubljeni u nekoga tko im zasad ne uzvraća osmijeh. Bračni odnosi bit će prožeti nepovjerenjem, ali ljubav i privrženost nisu upitni.
Zdravlje - Kralježnica pati, a tlak vam oscilira. Joga ili lagano istezanje mogli bi umanjiti vaše tegobe. Ne forsirajte se preko granica izdržljivosti jer ste trenutno u fazi ozbiljne psihofizičke iscrpljenosti.
Najbolji dan: 26. veljače
Najlošiji dan: 22. veljače
Djevica 23. 8. – 22. 9.
Posao - Zatrpani ste obavezama zbog tuđe neodgovornosti. Kolege će vas nervirati sporošću, pa je najbolje da zasučete rukave i oslonite se isključivo na vlastite sposobnosti. Više vjerujte u sebe.
Ljubav - Mnoštvo kontakata donosi vam simpatije, no nećete svu pažnju pokloniti samo jednoj osobi. Vješto ćete balansirati između dvije prilike! Ako ste u braku, pred vama su dani povećane napetosti i oštrih rasprava s partnerom.
Zdravlje - Pripazite na kilograme, ali izbjegavajte rigorozne dijete. Čuvajte grlo i glasnice – gazirana i hladna pića trenutno su vaši neprijatelji. Slušajte što vam organizam poručuje.
Najbolji dan: 23. veljače
Najlošiji dan: 26. veljače
Vaga 23. 9. – 22. 10.
Posao - Terenski rad ili nove kolege unose dinamiku u vašu rutinu. Moguće su kadrovske promjene koje će vam ići u korist, a nezaposleni bi konačno mogli dobiti željeni poziv na razgovor.
Ljubav - Zvijezde vas okreću poslu, pa radna sredina postaje mjesto novih ljubavnih iskri. Mogla bi vam se udvarati privlačna stranka ili novi suradnik. Ako ste u braku, partner će vam prigovarati da ste previše odsutni i zauzeti karijerom.
Zdravlje - Loši snovi kvare vam odmor. Prije spavanja provjetrite sobu i popijte biljni čaj da vas malo umiri. Također, pijte dovoljno tekućine jer su vam mjehur i bubrezi ovih dana iznimno osjetljiva točka.
Najbolji dan: 25. veljače
Najlošiji dan: 27. veljače
Škorpion 23. 10. – 21. 11.
Posao - Administrativni i pravni poslovi idu kao podmazani. Listopadski Škorpioni briljiraju u komunikaciji sa strancima i putovanjima. Vaša organizacija je bez mane i poslujete izvrsno!
Ljubav - Venera u Ribama ističe vaš šarm, pa će vam mnogi prilaziti s komplimentima. Bogati društveni život donosi nova poznanstva i ljubav koja bi mogla nadmašiti sva dosadašnja iskustva. Uživajte u pažnji koju dobivate sa svih strana!
Zdravlje - Zdravlje je relativno dobro, ali Mars upozorava na oprez kod grubljih sportova. Moguće su sitne ozljede. Duhovnost i alternativa pomoći će vam da održite ovaj sjajan balans duha i tijela.
Najbolji dan: 28. veljače
Najlošiji dan: 24. veljače
Strijelac 22. 11. – 21. 12.
Posao - Nećete imati podršku okoline jer previše prkosite autoritetima. Vaša naglost mogla bi izazvati nepotrebne nevolje. Pokušajte se bar malo prilagoditi pravilima igre. Budite strpljiviji!
Ljubav - Nove veze, vjenčanja i zaruke ističu partnerovu ulogu u vašem životu. Iako ste u napetom razdoblju, baš sada se događaju sudbinski preokreti. Na ispitu zrelosti naći će se vaša vjernost jer bi vam se mogao svidjeti netko novi.
Zdravlje - Vrijeme je za posjet liječniku i promjenu prehrane. Smanjite masno i slatko jer jetra pati. Lagana vožnja biciklom ili šetnja prirodom, bit će vam najbolja terapija ovog tjedna.
Najbolji dan: 22. veljače
Najlošiji dan: 26. veljače
Jarac 22. 12. – 20. 1.
Posao - Utjecajni ljudi postaju vaši saveznici. Moć zarađivanja vam raste, a timski rad donosi vrhunske rezultate. Iskoristite ove dane za napredak i učvršćivanje svoje pozicije. Sad možete sve!
Ljubav - Skloni ste izlascima i druženju, a vaša veza uplovljava u novu, ozbiljniju fazu. Možda ćete s partnerom zajednički poslovati ili ćete udruženim snagama napokon urediti ljubavno gnijezdo. Vaša bliskost sada raste iz dana u dan.
Zdravlje - U top formi ste! Čak i ako vas je mučila prehlada, oporavak će biti ekspresan. Odličan je tjedan za promjenu imidža, tjelovježbu i sve što pridonosi vašem boljem izgledu.
Najbolji dan: 24. veljače
Najlošiji dan: 27. veljače
Vodenjak 21. 1. – 18. 2.
Posao - Svjetla pozornice su uperena u vas! Moguć je medijski istup ili veći financijski dobitak. Vaš rad privlači ozbiljan interes, a smiješi vam se i vrlo ugodan honorar. Privatnici će „trljati ruke“ od zadovoljstva-.
Ljubav - Dane će obilježiti nova veza ili obnova stare romanse. Uživat ćete u partnerovoj pažnji, no nemojte previše testirati njegovu ljubomoru jer bi mogao izgubiti strpljenje. Samcima je vrlo moguće zanimljivo poznanstvo preko društvenih mreža.
Zdravlje - Stres kod kuće kvari vam raspoloženje i zdravlje. Ako ste u zrelijim godinama, pripazite na tlak i cirkulaciju u nogama. Pokušajte pronaći mirnu oazu dalje od obiteljskih drama.
Najbolji dan: 25. veljače
Najlošiji dan: 23. veljače
Ribe 19. 2. – 20. 3.
Posao - Ambicije vam se bude! Sad je pravi trenutak za promjenu posla ili pokretanje vlastitog biznisa. Nadoknadit ćete sve propušteno jer su okolnosti konačno na vašoj strani.
Ljubav - Sve što ste tajno priželjkivali i o čemu ste maštali, polako dolazi na svoje. Rasplamsat će se stare strasti, a vi ćete biti sve bliže idealnoj idili. Što više se krećite među ljudima jer su prilike za fatalan susret u porastu!
Zdravlje - Sunce u vašem znaku donosi britak um i sjajno zapažanje. Ipak, ne pretjerujte s fizičkim naporima jer ste skloni iscrpljivanju. Dozirajte energiju kako biste izbjegli pad imuniteta.
Najbolji dan: 28. veljače
Najlošiji dan: 26. veljače
