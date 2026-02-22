Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
od 22. do 28. veljače

Veliki tjedni horoskop: Bikovi planiraju potomstvo, Lavu ide na poslu, Ribama se sve slaže...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 6 min
Veliki tjedni horoskop: Bikovi planiraju potomstvo, Lavu ide na poslu, Ribama se sve slaže...
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana

Admiral

Ovan 21. 3. – 20. 4.

Posao - Manje je više! Ne ulazite u okršaje sa šefovima jer bi vas nepromišljena riječ mogla skupo stajati. Radije energiju usmjerite na konkretnu zaradu i tihi rad koji će vam donijeti najbolje rezultate.

Ljubav - Na putu do sreće ispriječit će se tuđa zavist ili uplitanje obitelji. Morat ćete vezu pomnije čuvati od utjecaja sa strane. Pokažite zrelost i odlučnost! Oni u dugim vezama mogli bi se vjenčati ili početi živjeti u novom stanu.

Zdravlje - Posvetite se sebi i beauty tretmanima, ali ne bježite u potpunu osamu. Druženje s dragim ljudima najbolji je lijek protiv prolazne melankolije i lošeg raspoloženja.

Najbolji dan: 25. veljače

Najlošiji dan: 27. veljače

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Horoskop VIDEO
Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. – 21. 5.

Posao - Zastoji nestaju, a posao cvjeta! Treća dekada briljirat će u pregovorima i rješavanju zamršenih odnosa. Iskoristite ovaj val produktivnosti za nove velike dogovore i realizaciju planova.

Ljubav - Sretno zaljubljeni ulagat će u dom, kupovati namještaj ili planirati potomstvo. Pred velikim ste životnim odlukama koje ćete uspješno ostvariti. Samci, netko šarmantan ulazi u vaš život, pa je moguća brza i strastvena veza!

Zdravlje - Promjene raspoloženja traže mir. Isprobajte meditaciju ili duhovne tehnike kako biste vratili balans. Ipak, za uporne tjelesne tegobe ne ignorirajte savjet liječnika.

Najbolji dan: 22. veljače

Najlošiji dan: 24. veljače

RIJEŠITE IH SE! Štetne navike koje emocionalno 'ubijaju' svaki znak Zodijaka
Štetne navike koje emocionalno 'ubijaju' svaki znak Zodijaka

Blizanci 22. 5. – 21. 6.

Posao - Teret je velik, ali vi ste sve jači i prkosniji. Poslovna kriza vas zapravo motivira na ključne promjene. Očekujte nova, utjecajna poznanstva koja će vam otvoriti vrata koja ste priželjkivali.

Ljubav - U razdoblju ste fatalnih zaljubljivanja i kompliciranih odnosa. Dajte sebi i partneru novu priliku jer je oboje zaslužujete. Ako ste u vezi, karakterne razlike bit će naglašene, pa ćete voljenoj osobi morati više popuštati. Takav će vam pristup poboljšati odnos.

Zdravlje - Koncentracija vam je niska, a umor uzima danak. Odmarajte se više i jedite mnogo voća i povrća. Pripazite na osjetljiva pluća i dosadan kašalj – tijelo vas moli za malo usporavanja.

Najbolji dan: 26. veljače

Najlošiji dan: 23. veljače

Rak 22. 6. – 22. 7.

Posao - Novi projekti stižu, a vi blistate u njihovoj izvedbi. Sad je vrijeme za poslovne pobjede. Moguća su i poslovna putovanja koja će vam proširiti vidike i donijeti moderne metode rada u vašu rutinu.

Ljubav - Oduševljavat će vas pojedinci s kojima možete voditi filozofske rasprave. Svidi li vam se netko iz drugog grada, upustit ćete se u vezu na daljinu ili otputovati u zagrljaj. U razdoblju ste velikih, onih pravih filmskih ljubavi!

Zdravlje - Društveni život vas puni energijom. U odličnoj ste kondiciji, a tjelovježba vam godi više nego ikad. Srpanjski Rakovi pršte od pozitive – iskoristite taj pobjednički duh!

Najbolji dan: 28. veljače

Najlošiji dan: 25. veljače

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 23. 7. – 22. 8.

Posao - Posao ide nabolje, ali vi se i dalje osjećate podcijenjeno. Napetost s kolegicama mogla bi kulminirati, pa pokušajte zadržati profesionalnu distancu unatoč nepravdi. Nije vrijeme za borbe i dokazivanja.

Ljubav - Velika je razlika između onoga što pokazujete i onoga što osjećate. Mnogi su potajno zaljubljeni u nekoga tko im zasad ne uzvraća osmijeh. Bračni odnosi bit će prožeti nepovjerenjem, ali ljubav i privrženost nisu upitni.

Zdravlje - Kralježnica pati, a tlak vam oscilira. Joga ili lagano istezanje mogli bi umanjiti vaše tegobe. Ne forsirajte se preko granica izdržljivosti jer ste trenutno u fazi ozbiljne psihofizičke iscrpljenosti.

Najbolji dan: 26. veljače

Najlošiji dan: 22. veljače

INTIMNI TRENUCI Zodijak otkriva: Što vas najviše napaljuje, a što vam ubija strast
Zodijak otkriva: Što vas najviše napaljuje, a što vam ubija strast

Djevica 23. 8. – 22. 9.

Posao - Zatrpani ste obavezama zbog tuđe neodgovornosti. Kolege će vas nervirati sporošću, pa je najbolje da zasučete rukave i oslonite se isključivo na vlastite sposobnosti. Više vjerujte u sebe.

Ljubav - Mnoštvo kontakata donosi vam simpatije, no nećete svu pažnju pokloniti samo jednoj osobi. Vješto ćete balansirati između dvije prilike! Ako ste u braku, pred vama su dani povećane napetosti i oštrih rasprava s partnerom.

Zdravlje - Pripazite na kilograme, ali izbjegavajte rigorozne dijete. Čuvajte grlo i glasnice – gazirana i hladna pića trenutno su vaši neprijatelji. Slušajte što vam organizam poručuje.

Najbolji dan: 23. veljače

Najlošiji dan: 26. veljače

Vaga 23. 9. – 22. 10.

Posao - Terenski rad ili nove kolege unose dinamiku u vašu rutinu. Moguće su kadrovske promjene koje će vam ići u korist, a nezaposleni bi konačno mogli dobiti željeni poziv na razgovor.

Ljubav - Zvijezde vas okreću poslu, pa radna sredina postaje mjesto novih ljubavnih iskri. Mogla bi vam se udvarati privlačna stranka ili novi suradnik. Ako ste u braku, partner će vam prigovarati da ste previše odsutni i zauzeti karijerom.

Zdravlje - Loši snovi kvare vam odmor. Prije spavanja provjetrite sobu i popijte biljni čaj da vas malo umiri. Također, pijte dovoljno tekućine jer su vam mjehur i bubrezi ovih dana iznimno osjetljiva točka.

Najbolji dan: 25. veljače

Najlošiji dan: 27. veljače

Female boss developing project plan with her employees
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 23. 10. – 21. 11.

Posao - Administrativni i pravni poslovi idu kao podmazani. Listopadski Škorpioni briljiraju u komunikaciji sa strancima i putovanjima. Vaša organizacija je bez mane i poslujete izvrsno!

Ljubav - Venera u Ribama ističe vaš šarm, pa će vam mnogi prilaziti s komplimentima. Bogati društveni život donosi nova poznanstva i ljubav koja bi mogla nadmašiti sva dosadašnja iskustva. Uživajte u pažnji koju dobivate sa svih strana!

Zdravlje - Zdravlje je relativno dobro, ali Mars upozorava na oprez kod grubljih sportova. Moguće su sitne ozljede. Duhovnost i alternativa pomoći će vam da održite ovaj sjajan balans duha i tijela.

Najbolji dan: 28. veljače

Najlošiji dan: 24. veljače

Strijelac 22. 11. – 21. 12.

Posao - Nećete imati podršku okoline jer previše prkosite autoritetima. Vaša naglost mogla bi izazvati nepotrebne nevolje. Pokušajte se bar malo prilagoditi pravilima igre. Budite strpljiviji!

Ljubav - Nove veze, vjenčanja i zaruke ističu partnerovu ulogu u vašem životu. Iako ste u napetom razdoblju, baš sada se događaju sudbinski preokreti. Na ispitu zrelosti naći će se vaša vjernost jer bi vam se mogao svidjeti netko novi.

Zdravlje - Vrijeme je za posjet liječniku i promjenu prehrane. Smanjite masno i slatko jer jetra pati. Lagana vožnja biciklom ili šetnja prirodom, bit će vam najbolja terapija ovog tjedna.

RAZDOBLJE VELIKIH PROMJENA Stigla je godina Vatrenog Konja - saznajte što kineski horoskop predviđa za svaki znak
Stigla je godina Vatrenog Konja - saznajte što kineski horoskop predviđa za svaki znak

Najbolji dan: 22. veljače

Najlošiji dan: 26. veljače

Jarac 22. 12. – 20. 1.

Posao - Utjecajni ljudi postaju vaši saveznici. Moć zarađivanja vam raste, a timski rad donosi vrhunske rezultate. Iskoristite ove dane za napredak i učvršćivanje svoje pozicije. Sad možete sve!

Ljubav - Skloni ste izlascima i druženju, a vaša veza uplovljava u novu, ozbiljniju fazu. Možda ćete s partnerom zajednički poslovati ili ćete udruženim snagama napokon urediti ljubavno gnijezdo. Vaša bliskost sada raste iz dana u dan.

Zdravlje - U top formi ste! Čak i ako vas je mučila prehlada, oporavak će biti ekspresan. Odličan je tjedan za promjenu imidža, tjelovježbu i sve što pridonosi vašem boljem izgledu.

Najbolji dan: 24. veljače

Najlošiji dan: 27. veljače

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. – 18. 2.

Posao - Svjetla pozornice su uperena u vas! Moguć je medijski istup ili veći financijski dobitak. Vaš rad privlači ozbiljan interes, a smiješi vam se i vrlo ugodan honorar. Privatnici će „trljati ruke“ od zadovoljstva-.

Ljubav - Dane će obilježiti nova veza ili obnova stare romanse. Uživat ćete u partnerovoj pažnji, no nemojte previše testirati njegovu ljubomoru jer bi mogao izgubiti strpljenje. Samcima je vrlo moguće zanimljivo poznanstvo preko društvenih mreža.

Zdravlje - Stres kod kuće kvari vam raspoloženje i zdravlje. Ako ste u zrelijim godinama, pripazite na tlak i cirkulaciju u nogama. Pokušajte pronaći mirnu oazu dalje od obiteljskih drama.

Najbolji dan: 25. veljače

Najlošiji dan: 23. veljače

Ribe 19. 2. – 20. 3.

Posao - Ambicije vam se bude! Sad je pravi trenutak za promjenu posla ili pokretanje vlastitog biznisa. Nadoknadit ćete sve propušteno jer su okolnosti konačno na vašoj strani.

Ljubav - Sve što ste tajno priželjkivali i o čemu ste maštali, polako dolazi na svoje. Rasplamsat će se stare strasti, a vi ćete biti sve bliže idealnoj idili. Što više se krećite među ljudima jer su prilike za fatalan susret u porastu!

Zdravlje - Sunce u vašem znaku donosi britak um i sjajno zapažanje. Ipak, ne pretjerujte s fizičkim naporima jer ste skloni iscrpljivanju. Dozirajte energiju kako biste izbjegli pad imuniteta.

Najbolji dan: 28. veljače

Najlošiji dan: 26. veljače

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Idete kod frizera? Ovdje su sve vrste frizura na jednom mjestu
I ZA MUŠKARCE I ŽENE

Idete kod frizera? Ovdje su sve vrste frizura na jednom mjestu

Nekad smo došli kod frizera, pokazali rukama dužinu i rekli: 'Može šiške' ili 'Samo malo skratite'. Danas, ako ne znamo razliku između crew-cuta, wolfcuta i shaguettea, riskiramo da izađemo s frizurom koju nismo ni tražili. Trendovi se mijenjaju, nazivi se množe, a frizerski rječnik sve je kompliciraniji
FOTO Gori sve! Ovo su naše najzgodnije fitness trenerice
NE ZNAŠ KOJA JE LJEPŠA...

FOTO Gori sve! Ovo su naše najzgodnije fitness trenerice

Donosimo vam pregled najzgodnijih hrvatskih fitness trenerica, koje nisu samo motivatorice i stručnjakinje, nego i vizualna inspiracija za sve one koji prate fitness scenu
FOTO Oprah Winfrey izgubila preko 30 kila! Evo koja je tajna njezine besprijekorne linije
VELIKA TRANSORMACIJA

FOTO Oprah Winfrey izgubila preko 30 kila! Evo koja je tajna njezine besprijekorne linije

Oprah Winfrey (72) je sa 107 kila pala na 73, a otkrila je kako joj je u tome pomogao povremeni post, pa joj je zadnji obrok oko 16 sati. Također, svaki dan pije gotovo četiri litre vode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026