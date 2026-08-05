FOTO Od stare ruševine do nove ljepotice: Pogledajte kako su od škole u Podstrani napravili vilu

Na prvi pogled teško je povjerovati da je ova luksuzna vila nekad bila seoska škola. Danas Villa Petra u Podstrani izgleda kao mediteranska rezidencija, no iza kamenih zidova krije se više od stoljeća duga povijest
Upravo je očuvanje identiteta građevine bilo polazište cijeloga projekta obnove, u kojemu se povijest nije pokušala sakriti, nego naglasiti. Villa Petra nalazi se svega 15-ak minuta vožnje od Splita, na zemljištu površine 1350 četvornih metara, dok sama građevina ima oko 500 četvornih metara stambene površine raspoređene na tri etaže - prizemlje, kat i potkrovlje.
| Foto: Koridor 27
Upravo je očuvanje identiteta građevine bilo polazište cijeloga projekta obnove, u kojemu se povijest nije pokušala sakriti, nego naglasiti. Villa Petra nalazi se svega 15-ak minuta vožnje od Splita, na zemljištu površine 1350 četvornih metara, dok sama građevina ima oko 500 četvornih metara stambene površine raspoređene na tri etaže - prizemlje, kat i potkrovlje. |
Foto: Koridor 27
Upravo je očuvanje identiteta građevine bilo polazište cijeloga projekta obnove, u kojemu se povijest nije pokušala sakriti, nego naglasiti. Villa Petra nalazi se svega 15-ak minuta vožnje od Splita, na zemljištu površine 1350 četvornih metara, dok sama građevina ima oko 500 četvornih metara stambene površine raspoređene na tri etaže - prizemlje, kat i potkrovlje.
| Foto: Koridor 27
Postojeći kameni zidovi debljine čak 65 centimetara sanirani su i sačuvani. Sačuvani su izvorni raspored prozorskih otvora, oprečni lukovi iznad prozora i duboke kamene prozorske niše, dok su kameni okviri prozora ponovno izrađeni. Novi dijelovi kuće pritom nisu pokušavali imitirati staru arhitekturu.
U interijeru dominiraju prirodni materijali poput kamena, drva, stakla i metala. Drveni elementi nisu korišteni samo kao dekoracija, već aktivno sudjeluju u oblikovanju prostora, prolaza i vizura. Ogledala su pažljivo integrirana u interijer kako bi reflektirala postojeće kamene zidove i dodatno naglasila dubinu prostora. Vanjska stolarija izrađena je od tamno toniranog ariša, dok su unutarnji detalji izvedeni u kombinaciji crnog čelika i stakla. Postojeće armiranobetonsko stubište zadržano je i obloženo kamenom te predstavlja jedan od glavnih arhitektonskih elemenata interijera.
Materijalna paleta temelji se na neutralnim tonovima, prirodnom kamenu i toplom drvu oraha, čime je postignuta elegantna i bezvremenska atmosfera. Posebna pažnja posvećena je rasvjeti koja naglašava teksturu kamenih zidova i stvara toplu atmosferu u svim prostorijama, dok je svaka spavaća soba uređena individualno, uz zadržavanje zajedničkog dizajnerskog koncepta cijele vile.
Prizemlje je organizirano kao otvoreni dnevni prostor koji objedinjuje kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak, uz dodatni lounge prostor i wellness zonu. Dnevni prostori izravno su povezani s vanjskim terasama i bazenom, čime se briše granica između interijera i eksterijera. Upravo je taj osjećaj neprekinutog prostora jedno od obilježja suvremene mediteranske arhitekture.
Objekt je izvorno bio škola, u kojoj se prema povijesnim podacima nastava održavala od 1908. godine. Rekonstrukcijom je nekadašnja škola pretvorena u luksuznu vilu, uz očuvanje njezina povijesnog identiteta i karakterističnih arhitektonskih elemenata.
- Prilikom kupnje objekt je bio bez krova, s vidljivim pukotinama na kamenim zidovima i bez sačuvanih kamenih okvira prozora - kaže nam Ivan Jelaska iz LUVA Real Estate.
Posebno dojmljiv dio kuće nalazi se u potkrovlju koje je projektirano kao otvoreni prostor koji naglašava novu geometriju krova i osjećaj prostranosti. Ondje je uređena dodatna otvorena spavaća jedinica s vlastitim dnevnim prostorom, dok se na prvom katu nalaze četiri spavaće sobe. Sve spavaće sobe na gornjim etažama imaju pogled na more.
Jednako impresivan kao i interijer je i vanjski prostor. Villa Petra nudi infinity bazen, jacuzzi, saunu, prostranu sunčanu terasu, natkrivenu vanjsku blagovaonicu, dječje igralište, igraonicu u potkrovlju i privatni parking za više vozila. Zahvaljujući zelenilu koje okružuje vilu s jedne strane i pogledu na more s druge, nekretnina pruža visoki stupanj privatnosti i mira unatoč blizini Splita.
Iako bi mnogi poželjeli ovdje živjeti, Villa Petra trenutačno nije na prodaju. Vila je dostupna za kratkoročni turistički najam i dugoročni najam.