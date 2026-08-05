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BILA JE SEOSKA ŠKOLA

FOTO Od stare ruševine do nove ljepotice: Pogledajte kako su od škole u Podstrani napravili vilu

Na prvi pogled teško je povjerovati da je ova luksuzna vila nekad bila seoska škola. Danas Villa Petra u Podstrani izgleda kao mediteranska rezidencija, no iza kamenih zidova krije se više od stoljeća duga povijest
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Upravo je očuvanje identiteta građevine bilo polazište cijeloga projekta obnove, u kojemu se povijest nije pokušala sakriti, nego naglasiti. Villa Petra nalazi se svega 15-ak minuta vožnje od Splita, na zemljištu površine 1350 četvornih metara, dok sama građevina ima oko 500 četvornih metara stambene površine raspoređene na tri etaže - prizemlje, kat i potkrovlje. | Foto: Koridor 27
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Upravo je očuvanje identiteta građevine bilo polazište cijeloga projekta obnove, u kojemu se povijest nije pokušala sakriti, nego naglasiti. Villa Petra nalazi se svega 15-ak minuta vožnje od Splita, na zemljištu površine 1350 četvornih metara, dok sama građevina ima oko 500 četvornih metara stambene površine raspoređene na tri etaže - prizemlje, kat i potkrovlje. | Foto: Koridor 27
Komentari 1

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