FOTO Od stare ruševine do nove ljepotice: Pogledajte kako su od škole u Podstrani napravili vilu

U interijeru dominiraju prirodni materijali poput kamena, drva, stakla i metala. Drveni elementi nisu korišteni samo kao dekoracija, već aktivno sudjeluju u oblikovanju prostora, prolaza i vizura. Ogledala su pažljivo integrirana u interijer kako bi reflektirala postojeće kamene zidove i dodatno naglasila dubinu prostora. Vanjska stolarija izrađena je od tamno toniranog ariša, dok su unutarnji detalji izvedeni u kombinaciji crnog čelika i stakla. Postojeće armiranobetonsko stubište zadržano je i obloženo kamenom te predstavlja jedan od glavnih arhitektonskih elemenata interijera.