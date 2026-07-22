FOTO Ona je vrući spoj Brazila i Meksika: Luzia se ne srami pokazati svoje isklesano tijelo

Brazilsko-meksička influencerica Luzia Soria redovito pozira u donjem rublju, minijaturnim kupaćim kostimima i kombinacijama koje malo toga prepuštaju mašti, a u središtu svake fotografije nalazi se njezino isklesano tijelo
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Njezin profil prati oko 142 tisuće ljudi, dok se sama predstavlja kao kreatorica sadržaja posvećenog fitnessu, modi i životnom stilu. Uz brazilsko i meksičko podrijetlo navodi i povezanost s Miamijem i New Yorkom.
| Foto: Instagram/luziasoriaa
Njezin profil prati oko 142 tisuće ljudi, dok se sama predstavlja kao kreatorica sadržaja posvećenog fitnessu, modi i životnom stilu. Uz brazilsko i meksičko podrijetlo navodi i povezanost s Miamijem i New Yorkom.
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Foto: Instagram/luziasoriaa
Njezin profil prati oko 142 tisuće ljudi, dok se sama predstavlja kao kreatorica sadržaja posvećenog fitnessu, modi i životnom stilu. Uz brazilsko i meksičko podrijetlo navodi i povezanost s Miamijem i New Yorkom.
| Foto: Instagram/luziasoriaa
Ipak, pogled na njezine fotografije pokazuje da najveću pozornost ne privlače odjevne kombinacije, nego rezultati napornih treninga. Zategnute noge, naglašene trbušne mišiće i oblikovanu figuru Luzia često pokazuje upravo u vrlo oskudnim izdanjima.
| Foto: Instagram/luziasoriaa
Na brojnim fotografijama pozira u gaćicama, grudnjacima, sportskim kompletima i kupaćim kostimima. Ponekad bira kadar ispred ogledala, ponekad plažu, hotelsku sobu, saunu ili neku od sunčanih lokacija Floride.
| Foto: Instagram/luziasoriaa
Poze su pažljivo odabrane kako bi u prvi plan stavile njezinu figuru, ali Luzia pritom ostavlja dojam potpune opuštenosti. Upravo je samopouzdanje ono što njezine fotografije čini uvjerljivima — ne djeluje kao da pred kamerom pokušava sakriti bilo koji dio tijela.
| Foto: Instagram/luziasoriaa
Naprotiv, svaki kadar koristi kako bi naglasila rezultate rada u teretani.
| Foto: Instagram/luziasoriaa
Iza provokativnih fotografija stoji ozbiljna posvećenost treninzima. Luzia redovito objavljuje fitness sadržaj, prikazuje vježbe i govori o razvoju snage i mišićne mase.
| Foto: Instagram/luziasoriaa
U jednoj objavi navela je da je tijekom boravka u New Yorku dobila nešto više od dva i pol kilograma te da je ubrzo osjetila veliku razliku prilikom dizanja utega. Dodala je da joj je prioritet povećavati snagu i zadržati mišiće.
| Foto: Instagram/luziasoriaa
Luzia se pritom ne pokušava predstaviti izrazito mršavom. Naglasak stavlja na snažne noge, oblikovane mišiće i ženstvenu, sportsku figuru, što se jasno vidi i na fotografijama u donjem rublju.
| Foto: Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa
Foto Instagram/luziasoriaa