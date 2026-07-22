Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Fatalna brineta

FOTO Ona je vrući spoj Brazila i Meksika: Luzia se ne srami pokazati svoje isklesano tijelo

Brazilsko-meksička influencerica Luzia Soria redovito pozira u donjem rublju, minijaturnim kupaćim kostimima i kombinacijama koje malo toga prepuštaju mašti, a u središtu svake fotografije nalazi se njezino isklesano tijelo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Ona je vrući spoj Brazila i Meksika: Luzia se ne srami pokazati svoje isklesano tijelo
Njezin profil prati oko 142 tisuće ljudi, dok se sama predstavlja kao kreatorica sadržaja posvećenog fitnessu, modi i životnom stilu. Uz brazilsko i meksičko podrijetlo navodi i povezanost s Miamijem i New Yorkom. | Foto: Instagram/luziasoriaa
1/91
Njezin profil prati oko 142 tisuće ljudi, dok se sama predstavlja kao kreatorica sadržaja posvećenog fitnessu, modi i životnom stilu. Uz brazilsko i meksičko podrijetlo navodi i povezanost s Miamijem i New Yorkom. | Foto: Instagram/luziasoriaa
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026