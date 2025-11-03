FOTO Opuštanje u planinama: Luksuzni wellness za savršen jesenski bijeg od posla i stresa

Ovaj obiteljski resort, s tradicijom koji postoji još od 1810. godine, savršeno spaja suvremeni luksuz s lokalnim šarmom. Smješten u srcu planina, idealan je za opuštanje, obnovu energije i uživanje u miru i tišini prirode.
Smješten u slikovitom Ortiseiju u Val Gardeni, ADLER Spa Resort Dolomiti nudi vrhunski luksuz, wellness i aktivni odmor u jedinstvenom alpskom okruženju.
Smješten u slikovitom Ortiseiju u Val Gardeni, ADLER Spa Resort Dolomiti nudi vrhunski luksuz, wellness i aktivni odmor u jedinstvenom alpskom okruženju.
Resort se nalazi u centru Ortiseija, popularnog alpskog odredišta koje spaja ladinsku, njemačku i talijansku kulturu. Samo nekoliko minuta hoda od glavnih žičara za Alpe di Siusi i Secedu, gosti mogu lako pristupiti skijalištima i planiranim stazama.
Za one bez automobila, resort je dobro povezan autobusnim linijama prema Bolzanu i drugim većim gradovima.
ADLER Spa Resort Dolomiti nudi 108 elegantnih soba i suiteva, uključujući obiteljske suite i luksuzne junior suite s panoramskim pogledom na Dolomite.
Sobe su prostrane, moderno uređene i opremljene svim potrebnim sadržajem za udoban boravak.
Wellness centar resorta prostire se na više od 3.000 m² i uključuje unutarnje i vanjske bazene, saune, parne kupelji i brojne prostorije za opuštanje.
Gosti mogu uživati u raznim tretmanima, uključujući masaže, beauty tretmane i posebne obiteljske wellness programe.
Resort nudi polupansion s bogatim bife doručkom, poslijepodnevnim čajem i večerom koja uključuje više od četiri slijeda. Gastronomska ponuda kombinira regionalne specijalitete Južnog Tirola s mediteranskim utjecajem, pripremljene od svježih i lokalnih sastojaka.
ADLER Spa Resort Dolomiti nudi širok spektar aktivnosti tijekom cijele godine. Zimi, gosti imaju pristup Dolomiti Superski području s više od 1.200 km staza i 450 žičara. Ljeti, resort organizira planinarenje, biciklizam i jogu. Za obitelji, resort nudi dječji klub, prilagođene dječje obroke i posebne wellness tretmane za djecu.
