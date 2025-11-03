Obavijesti

VIKEND U ITALIJI

FOTO Opuštanje u planinama: Luksuzni wellness za savršen jesenski bijeg od posla i stresa

Ovaj obiteljski resort, s tradicijom koji postoji još od 1810. godine, savršeno spaja suvremeni luksuz s lokalnim šarmom. Smješten u srcu planina, idealan je za opuštanje, obnovu energije i uživanje u miru i tišini prirode.
Smješten u slikovitom Ortiseiju u Val Gardeni, ADLER Spa Resort Dolomiti nudi vrhunski luksuz, wellness i aktivni odmor u jedinstvenom alpskom okruženju. | Foto: Booking
