FOTO Osijek u humanitarnoj utrci: Trčali za nabavu medicinskih pomagala

Sudionici su trčali stazu dugu pet kilometara. Start je bio u 10.30 sati na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, nakon čega je ruta vodila Promenadom preko Pješačkog mosta, trim-stazom do Zoološkog vrta te nasipom uz Dravu natrag prema Tvrđi. Riječ je o rekreativnoj utrci sportsko-humanitarnog karaktera, a vremenski limit za završetak bio je jedan sat. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL