FOTO Osijek u humanitarnoj utrci: Trčali za nabavu medicinskih pomagala

U Osijeku je u nedjelju održana humanitarna utrka 'Pretrči 5 za Pokret', koja je okupila trkače oko zajedničkog cilja – pomoći osobama kojima su potrebna medicinska i ortopedska pomagala. Utrku su organizirali Hrvatski Crveni križ i Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Sav novac prikupljen prijavama za utrku namijenjen je nabavi novih pomagala
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Sudionici su trčali stazu dugu pet kilometara. Start je bio u 10.30 sati na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, nakon čega je ruta vodila Promenadom preko Pješačkog mosta, trim-stazom do Zoološkog vrta te nasipom uz Dravu natrag prema Tvrđi. Riječ je o rekreativnoj utrci sportsko-humanitarnog karaktera, a vremenski limit za završetak bio je jedan sat.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Sudionici su trčali stazu dugu pet kilometara. Start je bio u 10.30 sati na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, nakon čega je ruta vodila Promenadom preko Pješačkog mosta, trim-stazom do Zoološkog vrta te nasipom uz Dravu natrag prema Tvrđi. Riječ je o rekreativnoj utrci sportsko-humanitarnog karaktera, a vremenski limit za završetak bio je jedan sat.
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Sudionici su trčali stazu dugu pet kilometara. Start je bio u 10.30 sati na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, nakon čega je ruta vodila Promenadom preko Pješačkog mosta, trim-stazom do Zoološkog vrta te nasipom uz Dravu natrag prema Tvrđi. Riječ je o rekreativnoj utrci sportsko-humanitarnog karaktera, a vremenski limit za završetak bio je jedan sat.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Donacijska vrijednost startnine iznosila je 15 eura, a cjelokupan iznos ide u humanitarne svrhe. Posudionica Crvenog križa omogućuje besplatno korištenje invalidskih kolica, bolničkih kreveta, hodalica, štaka i drugih pomagala osobama koje ih ne mogu ostvariti putem zdravstvenog sustava ili ih zbog dugog čekanja ne mogu dobiti na vrijeme. Posebno su važna osobama u palijativnoj skrbi te onima s privremeno ili trajno smanjenom pokretljivošću.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Utrka je ujedno bila završnica Festivala prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa, koji se u Osijeku održavao od 11. do 13. rujna. Tijekom trodnevnog programa održana su natjecanja, edukacije i aktivnosti kojima se građane upozoravalo na važnost poznavanja prve pomoći i pravodobnog reagiranja u hitnim situacijama.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Humanitarna akcija „Pretrči 5 za Pokret“ traje od 13. srpnja do 10. listopada, a osim financijskih donacija građani mogu pomoći i darivanjem očuvanih medicinskih i ortopedskih pomagala koja im više nisu potrebna.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL