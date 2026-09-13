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'PRETRČI 5 ZA POKRET'

FOTO Osijek u humanitarnoj utrci: Trčali za nabavu medicinskih pomagala

U Osijeku je u nedjelju održana humanitarna utrka 'Pretrči 5 za Pokret', koja je okupila trkače oko zajedničkog cilja – pomoći osobama kojima su potrebna medicinska i ortopedska pomagala. Utrku su organizirali Hrvatski Crveni križ i Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Sav novac prikupljen prijavama za utrku namijenjen je nabavi novih pomagala
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Osijek: Humanitarna utrka "Pretrči 5 za Pokret"
Sudionici su trčali stazu dugu pet kilometara. Start je bio u 10.30 sati na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, nakon čega je ruta vodila Promenadom preko Pješačkog mosta, trim-stazom do Zoološkog vrta te nasipom uz Dravu natrag prema Tvrđi. Riječ je o rekreativnoj utrci sportsko-humanitarnog karaktera, a vremenski limit za završetak bio je jedan sat. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Sudionici su trčali stazu dugu pet kilometara. Start je bio u 10.30 sati na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, nakon čega je ruta vodila Promenadom preko Pješačkog mosta, trim-stazom do Zoološkog vrta te nasipom uz Dravu natrag prema Tvrđi. Riječ je o rekreativnoj utrci sportsko-humanitarnog karaktera, a vremenski limit za završetak bio je jedan sat. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Komentari 1

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