OSJEĆAJTE SE KAO PILOT

FOTO Ova avion vila u Finskoj nudi odmor kakav još niste vidjeli, a ni doživjeli!

Ilmatar Airplane Lodge u Finskoj nudi luksuzan boravak u restauriranom avionu i modernoj vili. Gosti spavaju u kokpitu, uz saunu u trupu aviona i jacuzzi na terasi. Ljepote Finske i unikatan smještaj nude avanturistički doživljaj
Ilmatar Airplane Lodge je jedinstveni luksuzni posjed u Finskoj koji kombinira restaurirani zrakoplov SAAB 340B i modernu vilu u obliku kontrolnog tornja. Gosti mogu spavati u autentičnom Captain’s Suiteu smještenom izravno u kokpitu aviona, okruženi originalnim instrumentima i upravljačima. Veliki prozori kokpita pružaju nevjerojatan pogled na zvjezdano nebo ili polarnu svjetlost izravno iz kreveta. Cijeli je prostor pažljivo dizajniran kako bi spojio avijatičarski šarm s udobnošću prve klase. | Foto: Booking
