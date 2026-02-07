FOTO Ova avion vila u Finskoj nudi odmor kakav još niste vidjeli, a ni doživjeli!

Ilmatar Airplane Lodge u Finskoj nudi luksuzan boravak u restauriranom avionu i modernoj vili. Gosti spavaju u kokpitu, uz saunu u trupu aviona i jacuzzi na terasi. Ljepote Finske i unikatan smještaj nude avanturistički doživljaj
Ilmatar Airplane Lodge je jedinstveni luksuzni posjed u Finskoj koji kombinira restaurirani zrakoplov SAAB 340B i modernu vilu u obliku kontrolnog tornja. Gosti mogu spavati u autentičnom Captain’s Suiteu smještenom izravno u kokpitu aviona, okruženi originalnim instrumentima i upravljačima. Veliki prozori kokpita pružaju nevjerojatan pogled na zvjezdano nebo ili polarnu svjetlost izravno iz kreveta. Cijeli je prostor pažljivo dizajniran kako bi spojio avijatičarski šarm s udobnošću prve klase.
| Foto: Booking
Ilmatar Airplane Lodge je jedinstveni luksuzni posjed u Finskoj koji kombinira restaurirani zrakoplov SAAB 340B i modernu vilu u obliku kontrolnog tornja. Gosti mogu spavati u autentičnom Captain’s Suiteu smještenom izravno u kokpitu aviona, okruženi originalnim instrumentima i upravljačima. Veliki prozori kokpita pružaju nevjerojatan pogled na zvjezdano nebo ili polarnu svjetlost izravno iz kreveta. Cijeli je prostor pažljivo dizajniran kako bi spojio avijatičarski šarm s udobnošću prve klase. |
Foto: Booking
Ilmatar Airplane Lodge je jedinstveni luksuzni posjed u Finskoj koji kombinira restaurirani zrakoplov SAAB 340B i modernu vilu u obliku kontrolnog tornja. Gosti mogu spavati u autentičnom Captain’s Suiteu smještenom izravno u kokpitu aviona, okruženi originalnim instrumentima i upravljačima. Veliki prozori kokpita pružaju nevjerojatan pogled na zvjezdano nebo ili polarnu svjetlost izravno iz kreveta. Cijeli je prostor pažljivo dizajniran kako bi spojio avijatičarski šarm s udobnošću prve klase.
| Foto: Booking
Posebna atrakcija je luksuzna sauna ugrađena izravno u trup zrakoplova, u prostoru koji je nekada služio za prtljagu. Ova moderna, zaobljena sauna nudi intiman ugođaj dok se toplina širi kroz autentičnu metalnu strukturu povijesnog aviona. Nakon opuštanja, gosti mogu izaći izravno na krilo zrakoplova ili na prostranu terasu kako bi se rashladili na svježem zraku. To je genijalan spoj industrijskog dizajna i tradicionalne finske kulture blagostanja.
| Foto: Booking
Arhitektura glavne vile inspirirana je tornjem kontrole leta, a njezina heksagonalna struktura nudi panoramski pogled na okolicu. Ova moderna zgrada služi kao središte za druženje te sadrži kuhinju, kupaonicu i dodatne spavaće sobe za goste. Velike staklene stijene stvaraju osjećaj nadgledanja piste, dok minimalistički interijer s drvenim detaljima pruža toplinu doma. Toranj je funkcionalno povezan s avionom prostranom drvenom terasom.
| Foto: Booking
Na terasi koja spaja toranj i zrakoplov nalazi se moderni jacuzzi namijenjen uživanju u svim godišnjim dobima. Dok se opuštate u toploj vodi, možete promatrati osvijetljeni avion i krajolik koji zimi podsjeća na pravu polarnu bajku. Uz jacuzzi je postavljen i prostor za roštiljanje, što terasu čini idealnim mjestom za večernja okupljanja. Cijeli je ambijent osmišljen da pruži vrhunsko spa iskustvo u srcu finske prirode.
| Foto: Booking
Smještajni kapacitet je dovoljan za osam osoba, a osim kokpita, putnička kabina aviona služi kao dodatni dnevni boravak. Sobe su raspoređene između tornja, aviona i zasebne jedinice Skyline, osiguravajući privatnost za sve članove grupe. Svaki kutak objekta opremljen je kvalitetnim materijalima i modernom tehnologijom, uključujući projektore i vrhunsko ozvučenje. Ovakva raspodjela prostora omogućuje ugodan boravak bez žrtvovanja funkcionalnosti.
| Foto: Booking
Lodge se nalazi u idiličnom okruženju središnje Finske, pružajući potpunu privatnost jer se kompleks iznajmljuje samo jednoj grupi. Okolica nudi brojne staze za šetnju, jezera i prilike za promatranje divljih životinja u njihovom prirodnom staništu. Unatoč osami, gosti imaju pristup brzom internetu, modernim aparatima i punionici za električna vozila. To je savršena baza za istraživanje finskih ljepota uz dozu luksuznog i neobičnog smještaja.
| Foto: Booking
Autentičnost avijatičarske teme vidljiva je u svakom detalju, od originalnih sjedala do funkcionalnih interkoma u kabini. Kuhinja prati estetiku zrakoplovnog posluživanja, ali je opremljena najmodernijim aparatima za vrhunsku pripremu hrane. Gosti mogu istraživati povijest letenja kroz literaturu u objektu ili se igrati s prekidačima u kokpitu bez straha od polijetanja. Boravak ovdje nije samo noćenje, već potpuna imerzija u svijet zrakoplovstva i modernog dizajna.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking