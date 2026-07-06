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FOTO Ova egzotična Kolumbijka je zapalila internet: Fotke joj izgledaju kao razglednice iz raja

Na prvi pogled osvaja izgledom, ali iza atraktivnih fotografija krije se puno više od samog glamura. Svojim stilom života i energijom privlači sve više pažnje, a brojni fanovi ne skrivaju koliko ih fascinira njezina pojava
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FOTO Ova egzotična Kolumbijka je zapalila internet: Fotke joj izgledaju kao razglednice iz raja
Kolumbijska ljepotica koja pali društvene mreže: Rosanna Cordoba nije samo još jedno lice s Instagrama. Iza isklesanih trbušnjaka i zanosnih oblina krije se ozbiljna disciplina i ljubav prema fitnessu. Fanovi kažu da kombinira egzotičan izgled i sportsku energiju kojoj je teško odoljeti. | Foto: Instagram
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Kolumbijska ljepotica koja pali društvene mreže: Rosanna Cordoba nije samo još jedno lice s Instagrama. Iza isklesanih trbušnjaka i zanosnih oblina krije se ozbiljna disciplina i ljubav prema fitnessu. Fanovi kažu da kombinira egzotičan izgled i sportsku energiju kojoj je teško odoljeti. | Foto: Instagram
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