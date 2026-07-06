FOTO Ova egzotična Kolumbijka je zapalila internet: Fotke joj izgledaju kao razglednice iz raja

Od Kolumbije do internetske popularnosti, njezina priča pokazuje da fotografija u bikiniju nije uvijek samo fotografija. Iza svakog kadra često stoje trening, putovanja i pažljivo građenje osobnog brenda. A jedno je sigurno: Rosanna zna kako ostaviti dojam i natjerati ljude da kliknu na još jednu fotografiju. | Foto: Instagram