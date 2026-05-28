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TIJELO KAO REMEK-DJELO

FOTO Ova fatalna balkanska ljepotica pali društvene mreže: Prepoznajete li ju?

Influencerica Anja Andrejić posljednjih je godina postala jedno od zapaženijih lica regionalne influencer scene. Na društvenim mrežama privlači pažnju atraktivnim fotografijama, fitness estetikom i upečatljivim modnim kombinacijama, a njezine objave redovito skupljaju tisuće reakcija pratitelja
FOTO Ova fatalna balkanska ljepotica pali društvene mreže: Prepoznajete li ju?
Balkanska influencerica posebno se istaknula sudjelovanjem u showu Survivor Srbija 2023., gdje je stigla do samog finala i dodatno osvojila publiku svojom energijom i natjecateljskim duhom. | Foto: Instagram/njakac
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Balkanska influencerica posebno se istaknula sudjelovanjem u showu Survivor Srbija 2023., gdje je stigla do samog finala i dodatno osvojila publiku svojom energijom i natjecateljskim duhom. | Foto: Instagram/njakac
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