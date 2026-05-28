FOTO Ova fatalna balkanska ljepotica pali društvene mreže: Prepoznajete li ju?

Influencerica Anja Andrejić posljednjih je godina postala jedno od zapaženijih lica regionalne influencer scene. Na društvenim mrežama privlači pažnju atraktivnim fotografijama, fitness estetikom i upečatljivim modnim kombinacijama, a njezine objave redovito skupljaju tisuće reakcija pratitelja
Balkanska influencerica posebno se istaknula sudjelovanjem u showu Survivor Srbija 2023., gdje je stigla do samog finala i dodatno osvojila publiku svojom energijom i natjecateljskim duhom.
| Foto: Instagram/njakac
Balkanska influencerica posebno se istaknula sudjelovanjem u showu Survivor Srbija 2023., gdje je stigla do samog finala i dodatno osvojila publiku svojom energijom i natjecateljskim duhom. |
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Balkanska influencerica posebno se istaknula sudjelovanjem u showu Survivor Srbija 2023., gdje je stigla do samog finala i dodatno osvojila publiku svojom energijom i natjecateljskim duhom.
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Upravo joj je Survivor donio još veću popularnost i prepoznatljivost u regiji iako svojim prirodnim izgledom, čisto sumnjamo da je prošla nezapaženo i izvan društvenih mreža.
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Osim po pojavljivanju u reality formatu, Anja je poznata i po estetski uređenom Instagram profilu na kojem dominiraju putovanja, lifestyle sadržaj i fotografije koje naglašavaju njezin prepoznatljiv stil. Mnogi pratitelji ističu kako upravo kombinacija prirodnog izgleda, samopouzdanja i glamurozne estetike čini razlog zbog kojeg teško prolazi nezapaženo.
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Atraktivna influencerica danas ima desetke tisuća pratitelja na Instagramu, a njezine objave često završavaju među zapaženijim regionalnim influencer sadržajem.
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