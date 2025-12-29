FOTO Ova kuća je savršena za zimski odmor: Zavirite u Silver House u Gorskom kotaru

U vrijeme kada gradska svakodnevica često ostavlja premalo prostora za odmor, Gorski kotar postaje sve privlačnija alternativa onima koji traže jednostavniji ritam i odmor od svakodnevice. Mrkopalj se ističe kao mirno, zeleno i dobro povezano mjesto, a nova kuća Silver House nadovezuje se na te vrijednosti kroz pristup koji spaja udobnost, toplinu i autentičan karakter gorskog kraja. Riječ je o obiteljskom projektu koji je zamišljen kao siguran i ugodan prostor za boravak te kao početna točka za istraživanje prirodnih ljepota koje okružuju ovaj dio Hrvatske. | Foto: Silver House