Dnevni horoskop za srijedu 4. ožujka: Rak će putovati, Djevice počastite se danom za sebe!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Niste li zadovoljni trenutačnim poslovnim statusom, ne očajavajte jer vam je kvalitetno rješenje nadohvat ruke. Ozbiljne promjene su na pomolu, a za neke pripadnike znaka to bi moglo značiti i privremeni rad u drugom gradu. Na ljubavnom planu ulagat ćete više truda nego inače, osobito ako osjećate da je komunikacija s partnerom oslabila. Ključno vam je ostvariti duboki intelektualni spoj.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Širom otvarate vrata novim iskustvima iz kojih možete izvući dragocjene životne pouke. Svojom vedrinom postajete magnet za okolinu; ljudi će se rado družiti s vama i uživati u inspirativnim razgovorima. Uspješno se suočavate s vlastitim slabostima i prikrivenim strahovima. Slobodni, zanimljivom poznanstvu mogao bi kumovati zajednički prijatelj koji točno zna vaš ukus.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nedostatak objektivnosti mogao bi vas navesti na pogrešne procjene okolnosti, ali i vlastitih dosega. Pripazite na urođenu brzopletost jer ćete mnoge poslove i dogovore odrađivati preko volje, što može rezultirati pogreškama. Adaptacija životnog prostora postaje glavna tema u domu, ali nažalost i povod za oštre prepirke. Netko od ukućana mogao bi se tvrdoglavo ispriječiti na putu ostvarenja vašeg plana.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Opušteno druženje s prijateljima bit će najbolji lijek protiv gomilanja svakodnevnih životnih problema. Bračni partner vam je čvrst oslonac, a njegovi mudri savjeti pomoći će vam u donošenju ključnih odluka. Ipak, ako je vaša voljena osoba u znaku Jarca, odnos bi mogao postati prilično složen i emotivno zahtjevan. Neke očekuje iznenadno poslovno putovanje.

Foto: Macniak

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Izvrsno ćete se snalaziti u dinamičnim zbivanjima koja savršeno odgovaraju vašem vatrenom temperamentu. Fokus vam je na rješavanju pitanja zajmova, dugova ili nekretnina, dok uporno tražite nove načine za podebljanje kućnog budžeta. Posvetite više vremena jačanju tjelesne kondicije i boravku na svježem zraku. Također, vodite računa o sigurnosti u prometu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Imate pregršt razloga za istinsko zadovoljstvo, osobito kada je posrijedi profesionalni život. Dugoročni planovi se počinju ostvarivati, iako ne bez truda i zalaganja. Polažete li važne ispite, briljirat ćete pokazanim znanjem i sigurnošću. Za postignuti uspjeh obavezno nagradite sami sebe – priuštite si odlazak frizeru, kavu s dragim ljudima ili onaj komad odjeće koji već dugo mjerite.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Sudbina vas dovodi u kontakt s osobama koje biste najradije zaobišli u širokom luku. Pripazite da u komunikaciji ne budete previše izravni ili oštri; zadržite mjeru i prisebnost čak i pod pritiskom. Ne dopustite nikome da poljulja vaše samopouzdanje svojim neutemeljenim komentarima. Iako ćete se više odricati za dobrobit bliskih ljudi, to vam neće pasti teško jer znate da činite pravu stvar.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Pametno bi bilo usredotočiti se na samo jedan prioritetni cilj, dok sve ostalo treba pustiti da ide svojim prirodnim tijekom. Uz potporu bliske osobe ili prijatelja, bit ćete znatno uspješniji i zadovoljniji postignutim rezultatima. Odnos s partnerom mogao bi biti poljuljan zbog vaših naglih promjena raspoloženja i potrebe da šutke gomilate nezadovoljstvo. Otvorite se i iskreno podijelite ono što vas muči.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 2

Izgledan je stres na radnom mjestu, no on nije nužno rezultat neuspjeha, već prevelikog opsega obaveza koje su vam pale na leđa. Budite svjesni snage svojih riječi; govorite mirno i izbjegavajte zapovjedni ton ako želite da okolina s vama konstruktivno surađuje. Osjećat ćete snažnu potrebu da se na trenutak maknete od svega, osamite i u tišini sredite svoje misli.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planetarni položaji snažno podržavaju sve vaše akcije, pa ako imate kakvu inovativnu ideju, pravi je trenutak za njezino ostvarenje. Putovanja su vam povoljno aspektirana, kao i svi oblici komunikacije ili javnog nastupa. Samci, odbacite svaku nesigurnost jer druga strana daje sasvim jasne i nedvosmislene znakove da joj se jako sviđate.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Moguć je veći priljev novca, ali paralelno s tim i nepredviđeni troškovi. Svakako izbjegavajte bilo kakva rizična ulaganja ili igre na sreću. Planirate li kupoprodaju nekretnine ili zemljišta, doći ćete u posjed vrijednih informacija koje će vam olakšati odluku. U ljubavnoj vezi koju su obilježili usponi i padovi dobivate priliku raščistiti situaciju i postaviti odnos na čvršće temelje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste osjetiti ljutnju prema nadređenima, smatrajući njihove najnovije odluke duboko nepravednima. Pripazite jer nije isključeno da vam netko nešto obeća, a zatim u posljednji tren izigra dogovor. I vaš partner će biti lošije raspoložen, ali nemojte prešutno prelaziti preko njegove sklonosti kriticizmu. Jasno dajte do znanja da i vi imate pravo na svoj stav.

Foto: HighwayStarz