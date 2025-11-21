FOTO Ovaj resort stvoren je za sve ljubitelje čokolade! Nalazi se samo sat i pol od Zagreba

Skriven u prirodnom parku uz rijeku Dravu, svega nekoliko kilometara od Maribora, Chocolate Village by the River predstavlja luksuzni glamping resort koji je idealna destinacija za sve slatkoljupce i zaljubljenike u prirodu
Resort se nalazi u području Natura 2000, neposredno uz Dravu, a u njemu čete doživjeti spoj prirode, mira i aktivnog odmora.
Lokacija je vrlo praktična, samo 5 km od centra Maribora, te približno jednake udaljenosti do Pohorja, velike planinarske destinacije.
Uz to, prolazi tu i međunarodna Dravska biciklistička ruta, što ga čini odličnom polazišnom točkom za biciklističke izlete.
U Chocolate Villageu gostima su na raspolaganju drvene kućice dizajnirane da pruže visok komfor i blizinu prirodi. Prema službenim informacijama, postoje tri tipa kućica.
Sve kućice su vrlo opremljene: imaju terasu ili balkon, grijanje, klimatizaciju, vlastitu kupaonicu, a neke su čak opremljene jacuzzijem i kaminom.
Kao što i ime sugerira, čokolada je srž cijelog doživljaja u ovom resortu.
Gosti se mogu razmaziti čokoladnim doručcima punim slatkih delicija, sudjelovati u interaktivnim radionicama izrade čokolade gdje uče i eksperimentiraju s kreativnim receptima, te se opustiti uz luksuzne tretmane poput čokoladne masaže, čime se boravak u resortu pretvara u potpuni wellness i gourmet doživljaj.
Ako želite odmor pun mirisa drva, zvuka rijeke i slatkih okusa, ovo je mjesto koje vrijedi otkriti.
