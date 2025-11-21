Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ČOKOLADNO SELO

FOTO Ovaj resort stvoren je za sve ljubitelje čokolade! Nalazi se samo sat i pol od Zagreba

Skriven u prirodnom parku uz rijeku Dravu, svega nekoliko kilometara od Maribora, Chocolate Village by the River predstavlja luksuzni glamping resort koji je idealna destinacija za sve slatkoljupce i zaljubljenike u prirodu
FOTO Ovaj resort stvoren je za sve ljubitelje čokolade! Nalazi se samo sat i pol od Zagreba
Resort se nalazi u području Natura 2000, neposredno uz Dravu, a u njemu čete doživjeti spoj prirode, mira i aktivnog odmora. | Foto: Booking
1/31
Resort se nalazi u području Natura 2000, neposredno uz Dravu, a u njemu čete doživjeti spoj prirode, mira i aktivnog odmora. | Foto: Booking
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025