FOTO Ove prizore morate vidjeti! Pogledajte kako izgleda hotel iz snova u Švedskoj

Duboko u netaknutoj šumi švedske Laponije, nedaleko slikovitog mjesta Harads, smjestio se jedan od najneobičnijih hotela na svijetu - Treehotel. Ovaj jedinstveni hotel nudi gostima iskustvo boravka u luksuznim sobama smještenim visoko među krošnjama borova, okruženim netaknutom prirodom i tišinom šume
Ovaj jedinstveni smještaj omogućuje gostima da zaista “spavaju među drvećem”, u arhitektonski impresivnim kućicama koje vise na borovima i stvaraju dojam iznimnog spoja prirode, dizajna i održivosti.
| Foto: Booking
Ovaj jedinstveni smještaj omogućuje gostima da zaista “spavaju među drvećem”, u arhitektonski impresivnim kućicama koje vise na borovima i stvaraju dojam iznimnog spoja prirode, dizajna i održivosti. |
Foto: Booking
Ovaj jedinstveni smještaj omogućuje gostima da zaista “spavaju među drvećem”, u arhitektonski impresivnim kućicama koje vise na borovima i stvaraju dojam iznimnog spoja prirode, dizajna i održivosti.
| Foto: Booking
Treehotel je osnovan 2010. godine, a ideja je nastala iz jednostavne želje, vratiti se u djetinjstvo i oživjeti san o kućicama na drveću.
| Foto: Booking
Vlasnici, Britta i Kent Lindvall, odlučili su udružiti snage sa poznatim arhitektima kako bi izgradili nešto doista posebno.
| Foto: Booking
Njihova misija uključuje poštovanje okolne prirode, Treehotel je građen s naglaskom na ekološke vrijednosti, koristeći drvo iz održivih izvora, LED rasvjetu i podno grijanje napajano lokalnim izvorima obnovljive energije.
| Foto: Booking
U Treehotelu danas se nalazi sedam (“treeroom”) jedinstvenih soba, od kojih je svaka osmišljena od strane drugog arhitekta.
| Foto: Booking
Treehotel ne žrtvuje udobnost, iako su sobe jednostavne, nude grijanje (kroz podno grijanje), a svi toaleti su ekološki: većina je incinerirajuća, što znači da se otpad minimalizira.
| Foto: Booking
Prijava se obično vrši u Britta’s Guesthouse, kući u tradicionalnom stilu koja odiše stilom sredine 20. stoljeća.
| Foto: Booking
Gosti mogu koristiti saunu i prostorije za opuštanje.
| Foto: Booking
Aktivnosti su raznovrsne, ovisno o sezoni: ljeti su na raspolaganju vožnje brodom, planinarenje i biciklizam, a zimi vožnje saonicama, promatranje sjevernog svjetla.
| Foto: Booking
Cijena noćenja u ovom jedinstvenom smještaju u krošnjama švedskih borova varira ovisno o sobi i sezoni, a kreće se otprilike između 550 i 760 eura po noći za dvoje, što odražava luksuz i jedinstveno iskustvo boravka u prirodi.
| Foto: Booking
Treehotel u Švedskoj nije samo hotel, to je portal u svijet gdje arhitektura susreće prirodu, gdje snovi o kućicama na drveću postaju stvarnost, i gdje se luksuz ne mjeri samo udobnošću, već i ekološkom sviješću.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking