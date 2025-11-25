Obavijesti

DJELUJE NESTVARNO

FOTO Ove prizore morate vidjeti! Pogledajte kako izgleda hotel iz snova u Švedskoj

Duboko u netaknutoj šumi švedske Laponije, nedaleko slikovitog mjesta Harads, smjestio se jedan od najneobičnijih hotela na svijetu - Treehotel. Ovaj jedinstveni hotel nudi gostima iskustvo boravka u luksuznim sobama smještenim visoko među krošnjama borova, okruženim netaknutom prirodom i tišinom šume
Ovaj jedinstveni smještaj omogućuje gostima da zaista “spavaju među drvećem”, u arhitektonski impresivnim kućicama koje vise na borovima i stvaraju dojam iznimnog spoja prirode, dizajna i održivosti. | Foto: Booking
Ovaj jedinstveni smještaj omogućuje gostima da zaista “spavaju među drvećem”, u arhitektonski impresivnim kućicama koje vise na borovima i stvaraju dojam iznimnog spoja prirode, dizajna i održivosti. | Foto: Booking
