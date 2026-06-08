Gdje se najbolje jede u Europi? Među 15 top gradova našao se i jedan hrvatski favorit

Holidu je rangirao europske gradove s najboljim restoranima u kategoriji 'Jedi kao lokalac' koje preporučuje Michelin te sastavio širu ljestvicu najboljih gradova za hranu za potpuniji gastronomski doživljaj. U obzir uzima ukupnu lokalnu i nacionalnu ponudu hrane. Time daje širi pregled najboljih foodie destinacija u Europi
U nastavku pogledajte 15 europskih gradova koji nude najbolje gastronomsko iskustvo.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte 15 europskih gradova koji nude najbolje gastronomsko iskustvo. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte 15 europskih gradova koji nude najbolje gastronomsko iskustvo.
| Foto: Canva/123RF
RIM Rim je na vrhu liste i potvrđuje status jedne od najvažnijih gastronomskih prijestolnica Europe. Grad je poznat po jednostavnoj, ali savršeno izvedenoj kuhinji poput carbonare, amatriciane i cacio e pepe. Lokalna hrana se temelji na tradiciji rimskih trattorija i svakodnevnih kvartovskih restorana. Posebno je važno iskustvo jela u manjim, obiteljskim mjestima izvan turističkog centra. Rim spaja povijest i gastronomiju u gotovo svakom zalogaju.
| Foto: 123RF
VENECIJA Venecija je visoko rangirana zahvaljujući snažnoj “eat like a local” sceni i velikom broju autentičnih restorana. Grad nudi puno više od turističkih lokacija uz kanale, posebno u manjim četvrtima. Tipična hrana uključuje cicchetti, rižota i jela od morskih plodova. Lokalni barovi i osterie ključni su za pravo venecijansko iskustvo. Unatoč turizmu, grad je zadržao snažan identitet lokalne kuhinje.
| Foto: 123RF
NAPULJ Napulj je jedan od najvažnijih gastronomskih gradova Italije i rodno mjesto pizze. Hrana je jednostavna, ali iznimno bogata okusom i tradicijom. Uz pizzu, ističu se jela od tijesta, ribe i ulična hrana poput sfogliatelle. Grad je poznat po snažnoj lokalnoj kulturi jedenja “na brzinu” i na ulici. Gastronomija je ovdje duboko povezana s identitetom grada.
| Foto: 123RF
ISTANBUL Istanbul spaja europske i azijske kulinarske tradicije u jedinstvenu gastronomsku scenu. Ulična hrana igra ključnu ulogu, posebno simit, kebab i riblji sendviči. Grad nudi ogroman izbor meze jela i slastica poput baklave. Sve više putnika bira autentična lokalna mjesta umjesto luksuznih restorana. Istanbul je postao simbol raznolike i pristupačne gastronomije.
| Foto: 123RF
PARIZ Pariz ostaje jedna od najvažnijih svjetskih gastronomskih destinacija. Grad nudi sve od vrhunskih restorana do malih bistroa i pekarnica. Posebno su poznati kruh, peciva, sirevi i vinska kultura. Lokalna scena sve više uključuje i modernu, inovativnu kuhinju. Pariz kombinira tradiciju i suvremene gastronomske trendove.
| Foto: 123RF
BOLOGNA Bologna je srce talijanske “comfort food” kuhinje i često se naziva gastronomskom prijestolnicom Italije. Grad je poznat po tagliatelle al ragù, tortellinima i suhomesnatim proizvodima. Lokalna hrana temelji se na bogatim i tradicionalnim receptima. Tržnice i male osterie ključ su autentičnog iskustva. Bologna je grad gdje je hrana dio svakodnevnog života.
| Foto: 123RF
MILANO Milano nudi modernu i sofisticiranu gastronomsku scenu uz tradicionalna jela. Poznat je po rižotu alla milanese i cotoletti. Grad ima snažan fokus na fine dining, ali i lokalne bistroe. Kombinira poslovni, urbani stil s talijanskom tradicijom. Gastronomija je ovdje elegantnija i suvremenija nego u ostatku Italije.
| Foto: 123RF
MADRID Madrid je jedan od najboljih gradova za tapas kulturu u Europi. Hrana se temelji na druženju i dijeljenju malih jela. Popularni su churrosi, jamón ibérico i razna mesna jela. Tržnice poput Mercado de San Miguel važan su dio scene. Grad nudi autentičan i opušten gastronomski doživljaj.
| Foto: 123RF
BUDIMPEŠTA Budimpešta se ističe kao najbolja srednjoeuropska gastronomska destinacija. Grad je poznat po gulašu, paprikašu i tradicionalnim slasticama. Hrana je snažno povezana s mađarskom poviješću i tradicijom. Sve više modernih restorana reinterpretira klasična jela. Omjer cijene i kvalitete jedan je od najboljih u Europi.
| Foto: 123RF
FIRENCA Firenca je središte toskanske kuhinje i lokalnih proizvoda. Poznata je po bistecca alla fiorentina i kvalitetnim vinima. Grad ima veliki broj gastronomskih tura i lokalnih degustacija. Hrana je jednostavna, ali bazirana na vrhunskim sastojcima. Firenca nudi spoj kulture, vina i tradicije.
| Foto: 123RF
TORINO Torino je važan gastronomski grad s jakom tradicijom Pijemonta. Poznat je po čokoladi, kavama i jelima poput agnolottija. Lokalna kuhinja smatra se jednim od najsofisticiranijih u Italiji. Tradicionalne “piola” gostionice čuvaju autentičnu atmosferu. Grad nudi elegantnu, ali prizemljenu gastronomiju.
| Foto: 123RF
BARCELONA Barcelona je poznata po tapas kulturi i katalonskoj kuhinji. Grad spaja more, planine i bogatu gastronomsku tradiciju. Tržnice poput La Boquerije ključne su za lokalni doživljaj. Jela su često jednostavna, ali vrlo svježa i mediteranska. Barcelona je jedan od najživljih foodie gradova Europe.
| Foto: 123RF
LISABON Lisabon nudi snažnu morsku i atlantsku gastronomiju. Najpoznatiji su bakalar (bacalhau) i pastel de nata. Grad ima velik broj tradicionalnih taverna i modernih restorana. Ulična hrana i lokalne tržnice važan su dio kulture. Lisabon spaja tradiciju i moderni gastronomski trend.
| Foto: 123RF
BEČ Beč je poznat po klasičnoj austrijskoj kuhinji i kavanskoj kulturi. Jela poput schnitzela i štrudli dominiraju lokalnom scenom. Grad ima snažnu tradiciju “coffee house” kulture. Gastronomija je elegantna i povijesno ukorijenjena. Beč spaja tradiciju Habsburške kuhinje i moderni urbani život.
| Foto: 123RF
ZAGREB Zagreb je jedini grad iz regije u vrhu liste i potvrđuje rast hrvatske gastronomske scene. Grad kombinira tradicionalnu kontinentalnu kuhinju i moderne bistroe. Posebno su poznati štrukli, purica s mlincima i sezonska jela. Sve je jača scena lokalnih restorana koji rade s domaćim namirnicama. Zagreb se ističe kao pristupačna, ali sve kvalitetnija foodie destinacija.
| Foto: 123RF