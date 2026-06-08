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Gdje se najbolje jede u Europi? Među 15 top gradova našao se i jedan hrvatski favorit

Holidu je rangirao europske gradove s najboljim restoranima u kategoriji 'Jedi kao lokalac' koje preporučuje Michelin te sastavio širu ljestvicu najboljih gradova za hranu za potpuniji gastronomski doživljaj. U obzir uzima ukupnu lokalnu i nacionalnu ponudu hrane. Time daje širi pregled najboljih foodie destinacija u Europi
Gdje se najbolje jede u Europi? Među 15 top gradova našao se i jedan hrvatski favorit
U nastavku pogledajte 15 europskih gradova koji nude najbolje gastronomsko iskustvo. | Foto: Canva/123RF
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U nastavku pogledajte 15 europskih gradova koji nude najbolje gastronomsko iskustvo. | Foto: Canva/123RF
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