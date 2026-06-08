Dnevni horoskop za ponedjeljak 8. lipnja: Strijelac mora biti pažljiviji, Ovan će puno maštati

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mnogo ćete maštati i razmišljati u samoći. Poslovni planovi bit će usmjereni na pripremanje terena za ono što tek dolazi. Mnogo ćete naučiti ili spoznati o sebi iz postupaka drugih ljudi. Ljubavni partner mogao bi vam zamjeriti da previše prigovarate i pod svaku cijenu nastojite ostvariti svoje želje. Razmislite koliko je u pravu.

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Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Iako će put do cilja biti trnovit, u konačnici ćete se sa smiješkom prisjećati teškoća koje ste svladali i uživati u dostignućima. Za neke će to biti zagrljaj drage osobe, poslovni uspjeh ili nešto treće. I prijatelji su vas se poželjeli. Nedostaje im vaša pokretačka energija i vrckav duh. Samcima predstoji susret koji će ih oboriti s nogu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nećete biti sigurni u ispravnost svojih postupaka ili odluka. Nije li poslovna situacija obećavajuća, ipak ćete se spretno snalaziti u trenutačnim okolnostima, osobito ako ste u novom radnom okruženju. U ljubavnom životu zasad nema promjena. Sve se odvija kako treba, iako su vaša očekivanja možda prevelika za partnera.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ako ste u potrazi za ljubavlju, mogli biste susresti nekoga tko će vam se jako svidjeti, no naići ćete na ograničenja koja će usporiti realizaciju veze. Ne odustajte, jer upornošću možete mnogo toga postići. Uložite dodatni napor želite li doista razumjeti prirodu problema koji muči vašeg prijatelja.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Kako biste što uspješnije poslovali, morat ćete se bolje organizirati. Izbjegavajte konfliktne poslovne situacije, osobito imate li neraščišćene odnose s kolegama. Mnogo stresa i neizvjesnosti mogli bi vam donijeti nesanicu i glavobolju. Ako ste na moru, budite oprezni sa sunčanjem, osobito ako ste svjetloputi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete izloženi kratkotrajnom naletu promjenjiva raspoloženja, no šarm i prisebnost pomažu vam u raznim situacijama. Oslobodite se predrasuda i iskoračite iz zamišljenih okvira. Novim zamislima steći ćete povjerenje roditelja, partnera i onih koji prate vaš rad. Poželjet ćete strastvenu ljubavnu pustolovinu, a želja bi vam se mogla ostvariti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Rokovi će vas prisiliti da se ozbiljnije prihvatite posla. Imat ćete osjećaj da ste kratki s vremenom pa ćete pokušati naći prečice, što nije uputno. Na kraju ćete izgubiti više vremena nego da ste mirno radili. Privlačit će vas osobe i situacije koje bi, ako im to dopustite, u vaš život mogli unijeti dosta nemira.

Foto: 123RF

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izmijenit ćete svoje stavove prema životu. Postat ćete samouvjereniji i biti svjesni svojih prednosti. Razmislite o novim mogućnostima obrazovanja i širenjem postojećeg znanja. Uživat ćete u zajedničkim šetnjama sa simpatijom, dugim noćnim razgovorima i slučajnim dodirima koji vas uvode u svijet strasti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nije preporučljivo ništa naglo prekidati ili donositi odluke kojima nešto radikalno mijenjate. Bolje je energiju usmjeriti na što kvalitetnije podmirenje privatnih i profesionalnih obaveza. Morat ćete biti pažljiviji s djecom i ukućanima te više cijeniti trud koji bližnji ulažu da bi vama bilo dobro.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Privlačni ste drugima pa s lakoćom ostvarujete poznanstva. Ne dopustite da vas na putu uspjeha uspori ljubavni partner i ne sumnjajte u svoje mogućnosti i ambicije. Neki među vama mogli bi ostvariti pravo na nasljedstvo ili iz nekih drugih izvora dobiti novčani dobitak. Na ljubavnom se planu stvari razvijaju polako, ali sigurno.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Porast će vaš interes prema komunikaciji i učenju. Bit ćete aktivni, prepuni novih ideja i spremni na promjene od kojih ste prije okretali glavu. Ljubavna zbivanja mogla bi vas potaknuti na kraće putovanje. Živi li vaša simpatija u drugom gradu, poželjet ćete je vidjeti pa ćete se dogovarati o mjestu sastanka.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti će istaknuti vašu društvenost i želju za zabavom. Iako ćete biti osjetljivi i svjesni tuđe ljubomore, nemojte se suzdržavati od iskazivanja svojih poslovnih talenata. Vaša će maštovitost i kreativnost najviše doći do izražaja u druženju s djecom, pa će roditelji svoje mališane učiti plivanju ili vožnji biciklom.