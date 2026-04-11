FOTO Ovih 5 hotela u Hrvatskoj idealni su za ljetovanje s djecom

Planiranje savršenog obiteljskog odmora često znači pronaći mjesto gdje će se djeca zabaviti, a roditelji opustiti. Hrvatska, sa svojim prekrasnim plažama, kristalno čistim morem i bogatom ponudom hotela prilagođenih obiteljima, nudi idealne destinacije za ljetovanje s najmlađima
1. Family Hotel Amarin – Rovinj (Istra).
Veliki obiteljski hotel s modernim igralištima, sportskim aktivnostima, klubovima za bebe, djecu i tinejdžere.
U ponudi su bazeni za odrasle, djecu i bebe, wellness, spa, restorani s dječjim jelovnicima i posebni kids klub programi.
2. Valamar Collection Girandella Resort – Maro Suites – Rabac (Istra)
Ovaj resort dio je Valamarove premium kolekcije i smješten je doslovno uz plažu u Rapcu.
Namijenjen je obiteljima koje žele bogate sadržaje za djecu svih dobi: od zona s toboganima i vodenim igrama do jedinstvenih Maro clubova s edukativnim, sportskim i kreativnim aktivnostima.
Djeca se ovdje lako zabave tijekom cijelog dana, a roditelji mogu uživati u wellnessu, spa tretmanima i gurmanskoj ponudi all‑inclusive obroka.
3. Family Hotel Diadora – Petrčane (kod Zadra).
Ovaj luksuzni hotel posebno je osmišljen za obitelji s djecom i često se navodi kao jedno od najboljih mjesta za djecu u Hrvatskoj.
Nudi velik vodeni svijet s unutarnjim i vanjskim bazenima, toboganima, dječjim spa zonama i ogromnim Falkyland svijetom gdje animatori svakodnevno organiziraju zabavne i edukativne programe.
Djeca imaju čak i VIP tretman, a sobe su uređene tako da imaju odvojene prostore za djecu i odrasle.
4. Valamar Meteor Hotel – Makarska.
Smješten tik uz šljunčanu plažu u Makarskoj, ovaj popularni hotel kombinira opuštanje uz more s brojnim sadržajima za obitelji.
Djeca mogu uživati u Maro Holiday programu koji uključuje igre, radionice, Game Lounge i playrooms, kao i u raznim bazenima s dječjim dijelovima uz atrakcije.
Vanjski infinity bazen i dječji bazen dodatno su privlačni najmlađima.
5. Falkensteiner Hotel Park Punat – Punat, otok Krk
Hotel Park Punat je prava obiteljska destinacija s mnoštvom programa za djecu svih dobnih skupina.
U centru zbivanja je Falky Club, zabavni i edukativni program s radionicama, sportskim aktivnostima i raznim igrama te Teen Club za tinejdžere s gaming sadržajima i sportskim turnirima.
Djeca se zabavljaju u bazenu s vodenim toboganom, minigolfu i Falky Land igralištu, dok roditelji mogu uživati u opuštanju ili zajedničkim aktivnostima s obitelji na otvorenom.
