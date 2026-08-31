FOTO Ovo će se nositi ove jeseni: 21 modni trend koji će zavladati ulicama

15. Hlače trenirke: Sportska odjeća sama po sebi je in, ali kombinacija sportskog i elegantnog postaje glavni trend - i postoji komad koji se jasno ističe i koji će zaokružiti ovaj trend retro Adidas trenirka. Ako želite udobnost s trendovskim osjećajem, ovo je to. Dodavanje ovih trenirki jednoj od vaših odjevnih kombinacija odmah će vašem izgledu dati oštrinu, a istovremeno će biti udobne. Ključno je kombinirati ih s drugim "uzvišenijim" komadima za izgled koji može ići od ležernog do uličnog stila Tjedna mode. | Foto: WP#MVD/ZOJ