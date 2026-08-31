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NOVI (STARI) TRENDOVI

FOTO Ovo će se nositi ove jeseni: 21 modni trend koji će zavladati ulicama

Nema boljeg vremena za eksperimentiranje s različitim izgledima od jeseni, novi početak, povratak na posao ili u školske klupe. Ako je suditi po onome što nose poznati, ali i društvenim mrežama koje često pokreću trendove, evo što vas čeka ove jeseni
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FOTO Ovo će se nositi ove jeseni: 21 modni trend koji će zavladati ulicama
Trendove treba shvatiti kao inspiraciju, a ne kao pravila. Nemojte misliti da morate sudjelovati u svima, samo crpite iz onih koji odgovaraju vašem osobnom stilu . | Foto: Canva
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Trendove treba shvatiti kao inspiraciju, a ne kao pravila. Nemojte misliti da morate sudjelovati u svima, samo crpite iz onih koji odgovaraju vašem osobnom stilu . | Foto: Canva
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