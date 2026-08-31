FOTO Ovo će se nositi ove jeseni: 21 modni trend koji će zavladati ulicama

Nema boljeg vremena za eksperimentiranje s različitim izgledima od jeseni, novi početak, povratak na posao ili u školske klupe. Ako je suditi po onome što nose poznati, ali i društvenim mrežama koje često pokreću trendove, evo što vas čeka ove jeseni
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Trendove treba shvatiti kao inspiraciju, a ne kao pravila. Nemojte misliti da morate sudjelovati u svima, samo crpite iz onih koji odgovaraju vašem osobnom stilu .
| Foto: Canva
Trendove treba shvatiti kao inspiraciju, a ne kao pravila. Nemojte misliti da morate sudjelovati u svima, samo crpite iz onih koji odgovaraju vašem osobnom stilu .
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Foto: Canva
Trendove treba shvatiti kao inspiraciju, a ne kao pravila. Nemojte misliti da morate sudjelovati u svima, samo crpite iz onih koji odgovaraju vašem osobnom stilu .
| Foto: Canva
1. Poetcore: Nježnija, romantičnija verzija već prihvaćenog "dark academia" stila jedan je od onih istaknutih na Pinterest predictu. Odlikuju ga bluze s volanima i čipkom, vezice oko vrata, karirani sakoi, pleteni kardigani i plisirane suknje. Savršen za one dane kada se želite malo ležernije odjenuti, ali se i dalje osjećati moderno.
2. Vintage moda iz 90-ih: Dok minimalizam 90-ih ima svoju privlačnost zahvaljujući suptilnoj eleganciji, svijetli traper i zabavni, šareni uzorci odličan su način za prijelaz iz ljeta u jesen. Traper na traperu također je uvijek pouzdana ideja za odjevnu kombinaciju.
3. Dadcore: Udobnu, praktičnu i pomalo zastarjelu odjeća inspirirana garderobom sredovječnih očeva. Ponekad vam je potrebna samo dobra majica s fors printom, cool široke hlače i pouzdane tenisice. To je jednostavan, ali odličan izgled koji vas može odvesti iz trgovine željezarijom na večeru s prijateljima.
| Foto: Canva
4. Džemperi oko struka: Vezani pulover jedan je od najjednostavnijih načina da odjevnoj kombinaciji dodate šik štih. Ako ništa drugo, postaje još praktičniji tijekom jesenskih mjeseci, kada je ujutro hladno, a danju vruće. Pitate se kako pravilno vezati pulover? Nema ispravnog ili pogrešnog; jednostavno ga omotajte oko bokova ili ramena ovisno o silueti vaše glavne odjevne kombinacije i pustite da pada preko leđa ili boka.
5. Bandane: Bezvremenske su, ali ih u posljednje vrijeme definitivno sve više viđamo na it djevojkama. Zoë Kravitz, Alexa Demie iz Euphorije i mnoge druge dale su bandanama svoj pečat odobravanja. Ne samo da mogu obogatiti jednostavnu odjevnu kombinaciju, već će vas grijati kada malo zahladi. Osim toga, pristaju svakoj duljini kose.
| Foto: Asos / Bershka
6. Ljubičasto: Jedna od najvećih, najtrendi nijansi na pistama NYFW-a bila je ljubičasta - boja patlidžana, kraljevska, lavanda, sve što vam padne na pamet. Nijansa je također viđena na crvenim tepisima, zahvaljujući Emmi Stone i Jenni Ortega. Ako i vi želite sudjelovati u trendu ove jeseni, malo se zabavite s ljubičastom paletom kombinirajući je sa zanimljivim tkaninama i bojama, poput pletenog džempera ili košarkaških hlačica u nastavku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. Točkice: Jedan od bezvremenskih i šik modnih uzoraka, ali su veliki povratak imale 2025. - i nastavlja se u 2026. Vaši omiljeni komadi s točkicama mogu biti savršen dodatak jesenskoj garderobi, bilo da se radi o slip haljinama, suknjama ili capri hlačama u stilu Hailey Bieber. Klasični uzorak viđen je na jesenskim revijama Altuzarre i proljetno -ljetnim revijama Jacquemusa.
| Foto: dreamstime/ilustracija
8. Karirane suknje: Jednostavan način da se svakoj odjevnoj kombinaciji doda dimenzija. U trendu su već neko vrijeme i neće nestati ni 2026. godine. Pokazale su se kao svestrani središnji element koji se može nositi elegantno ili ležerno. Također možete očekivati da će se tijekom godina vratiti u modu na ovaj ili onaj način - zamislite da grunge ponovno postaje mainstream - pa nije loše uložiti u jeda komad.
9. Slojevite kombinacije: Slojevito odijevanje jedan je od ključnih trendova koji dolaze u 2026. godini i savršeno je za prijelazno razdoblje s ljeta na jesen. Bilo da se radi o nošenju više majica kratkih rukava u stilu 2000-ih, nošenju suknje ispod haljine ili dodavanju dodatnih elemenata za vizualno privlačniji izgled, ključ je u tome da je više - više.
10. Broševi: Sljedeći veliki trend u modnim dodacima bit će broševi, koji se nose na svemu, od košulja i sakoa do kravata i čarapa. Trend je već uočen na Pariškom tjednu mode, zahvaljujući Lacosteu. Možete se odlučiti za klasiku sa srebrom ili zlatom ili ići putem šarma s nečim keramičkim ili emajliranim. Prije nego što kupite novi, možda bi vrijedilo pitati obitelj ili provjeriti trgovine rabljenom robom za rijetke ili zabavne nalaze.
| Foto: Instagram/Nevena Rendeli
11. Preppy stil: Trebate još jedan način da stilizirate svoju kariranu suknju? Preppy stil je porastao u popularnosti tijekom 2025., a trend ne pokazuje znakove usporavanja. Donosi uglađeni štih, spajajući klasične krojeve, oštre slojeve i fakultetske utjecaje za bezvremensku, ali mladenačku vibru. Viđen na modnim pistama Miu Miu, Burberryja, Kent & Curwena, Simone Roche...
| Foto: Image Press Agency/SIPA USA
12. Tenisice s platformom: Omiljene su među generacijama Alpha i Z, a svi, od Blue Ivy i North West do Romy Mars i Tyle, nose ovaj izgled, tako da možemo očekivati da će se ovaj trend snažno nastaviti. Na tržištu postoji mnogo stilova, ali čini se da su opcije Isabel Marant omiljeni izbor kao i 2010-ih. Trend je toliko popularan da čak i brendovi poput Pume izbacuju vlastite dizajne koji konkuriraju Marantovim.
| Foto: Moitessier Charlotte
13. Ne posve neutralno: Neutralne boje s ružičastim nijansama savršen su način da uključite svoju omiljenu boju u svoje jesenske izglede. Također je odličan trik za održavanje kohezivne garderobe uz uključivanje malo boje, a dobio je potpis Olivije Rodrigo, Adéle i drugih.
| Foto: IMAGO/Jeffrey Mayer/IMAGOSTOCK&P
14. Hlače s niskim strukom: Traper je temelj većine garderoba, a jesen će biti zabavna sezona za eksperimentiranje s nižim, vrećastijim siluetama. Sada kada je vrijeme hladnije, možete se odlučiti za njihovo kombiniranje sa slično vrećastim, širokim topovima. To može dati izgledu odvažan, ali ležeran osjećaj.
| Foto: Bershka
15. Hlače trenirke: Sportska odjeća sama po sebi je in, ali kombinacija sportskog i elegantnog postaje glavni trend - i postoji komad koji se jasno ističe i koji će zaokružiti ovaj trend retro Adidas trenirka. Ako želite udobnost s trendovskim osjećajem, ovo je to. Dodavanje ovih trenirki jednoj od vaših odjevnih kombinacija odmah će vašem izgledu dati oštrinu, a istovremeno će biti udobne. Ključno je kombinirati ih s drugim "uzvišenijim" komadima za izgled koji može ići od ležernog do uličnog stila Tjedna mode.
| Foto: WP#MVD/ZOJ
16. Svilene marame: Šalovi su i danas među najsvestranijim modnim dodacima, a elitni stilisti ulične mode pronalaze brojne načine da ih dodaju svojim izgledima za dodatnu dozu boje i teksture. Možete ih stilizirati preko ili ispod jakne, vezati ga za torbu, vrat ili ga čak uplesti u pletenicu za neočekivani element.
| Foto: instagram
17. Slatki privjesci: Od coquette tenisica do Labubua, možda ste primijetili porast slatkih dodataka odjevnim kombinacijama u 2025. godini, a to prenosimo i u 2026., s jednim pomakom. Osvježite svoju slatku kolekciju trendi Monchhichijem ili Jellycatom. Ali ako ove godine smanjujete troškove, možete upotrijebiti i rezervnu vrpcu za vezanje mašni na svojim omiljenim predmetima, poput majica na kopčanje, torbica, cipela, nakita ili slušalica.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
18. 3000. godina: Gledat ćemo u budućnost s estetikom Y3K-a, koja je započela sredinom 2024. i nastavlja imati zamah. Najlakši način da je uključite u svoju garderobu je sjajnim srebrnim i metalik detaljima, bilo da se radi o elegantnoj metalnoj torbi ili svjetlucavim hlačama. Ali trend također obuhvaća distopijsku vibru, s neočekivanim, dekonstruiranim oblicima i siluetama koje vam daju izgled kao da ste preživjeli apokalipsu. Kombinirajte komade poput cargo hlača s jaknama i topovima u cool, odvažnim oblicima.
| Foto: PROFIMEDIA/REUTERS
19. Boho stil: Pod okriljem dizajnerice Chemene Kamali, voljena modna linija napravila je veliki pomak 2024., potičući nas da se vratimo boho-chic eri sredine 2000-ih. Izgled se vrti oko lepršavih haljina i topova od prozračnih materijala poput šifona, koji prenose auru čarolije i lakoće. Čipkaste bluze također su odličan način da u svoj svakodnevni život uključite malo boho stila. Što više volana, to bolje! Držite se svijetlih boja poput krem, bijele, žute i blijedoružičaste. Lepršavost možete ublažiti daškom kože, poput motorističke jakne i visokih čizama.
20. Maksimalizam 80-ih: U porastu je već neko vrijeme, jer se elementi stila 80-ih pojavljuju na modnim pistama i u stvarnom životu već nekoliko godina. Ali 2026. je savršeno vrijeme da ga podignete na višu razinu. Kanalizirajte 80-e haljinama i jaknama s cvjetnim printom, odvažnim naušnicama, ukrašenim topovima i puno odvažnih boja te umjetnom kožom. Potražite predimenzionirane sakoe, dodajte bijele tajice (još jedan trend!) i štikle za damski izgled. Šljokice, životinjski printovi... nećete pogriješiti.
21. Minimalizam 90-ih: Ako maksimalizam nije vaša stvar, ne brinite! Potaknuti opsesijom 90-ima i Love Storyjem, serijom o pokojnom Johnu F. Kennedyju Jr. i njegovoj supruzi Carolyn Bessette Kennedy, mnogi su kopirali njezin izgled. Elegantne, minimalističke kombinacije u crnoj boji. Košulje od poplina, krep hlače, mokasinke i slip haljine: jednostavno, klasično, bez napora cool. Kendall Jenner i Hailey Bieber već su neko vrijeme velike obožavateljice ovih formula ako vam je potrebna dodatna inspiracija.
| Foto: 123RF