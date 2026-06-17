FOTO Ovo je 12 klasičnih frizura koje nikada ne izlaze iz mode i pristaju svakoj dobi

Neke frizure dolaze i prolaze sa sezonskim trendovima, no postoji nekoliko bezvremenskih stilova koji desetljećima ostaju jednako popularni. Bez obzira imate li 16 ili 60 godina, ove frizure pristaju različitim oblicima lica, teksturama kose i životnim stilovima
Vrijeme je da otkrijete svoj novi omiljeni izgled među frizurama koje nikada ne prestaju privlačiti poglede
| Foto: 123RF
Vrijeme je da otkrijete svoj novi omiljeni izgled među frizurama koje nikada ne prestaju privlačiti poglede |
Foto: 123RF
Vrijeme je da otkrijete svoj novi omiljeni izgled među frizurama koje nikada ne prestaju privlačiti poglede
| Foto: 123RF
1. KLASIČNI BOB. Malo je frizura koje su zadržale svoju popularnost poput klasičnog boba.
Nastao 1920-ih godina, ovaj rez do linije brade postao je simbol samopouzdanja, neovisnosti i modernog stila te nikada nije potpuno izašao iz mode.
Bob izvrsno pristaje ravnoj, valovitoj, pa čak i blago kovrčavoj kosi. Lijepo uokviruje lice i trenutačno pruža uredan i dotjeran izgled, bez obzira idete li u školu, na posao ili na svečanu večeru.
Oblikovanje je vrlo jednostavno – dovoljno je kosu osušiti okruglom četkom ili je lagano zagladiti peglom za kosu.
Ako tražite frizuru koja zahtijeva malo održavanja, a pritom ostavlja snažan dojam, klasični bob uvijek je siguran izbor.
| Foto: Pinterest/Canva
2. VALOVITI BOB. Postoji nešto neodoljivo privlačno u valovitom bobu zbog čega ovaj stil nikada ne prolazi nezapaženo.
Spaja elegantnu strukturu klasičnog boba s opuštenim, pomalo „beach wave” izgledom koji djeluje istovremeno moderno i bezvremenski.
Valoviti bob pristaje gotovo svim oblicima lica, osobito kada su valovi mekani i prirodni, a ne pretjerano stilizirani.
Za postizanje ovog izgleda dovoljno je nanijeti malo spreja s morskom soli ili oblikovati kosu laganim valovima pomoću uvijača. Cijeli postupak traje svega nekoliko minuta.
Ono što ovu frizuru čini posebno privlačnom jest činjenica da lijepo izgleda i tijekom izrastanja. Nema neugodne prijelazne faze – svaki centimetar duže kose samo dodatno naglašava njezin šarm i ležernu eleganciju.
| Foto: PA/Pixsell
3. RAVAN BOB. Oštar, zaglađen i neupitno elegantan — ravni bob ostavlja dojam samopouzdanja i profinjenosti.
Ova je frizura desetljećima nezaobilazan izbor na modnim pistama, crvenim tepisima i gradskim ulicama, a njezina popularnost ni danas ne pokazuje znakove opadanja.
Za postizanje savršeno ravnog izgleda potrebni su kvalitetna pegla za kosu i serum za zaglađivanje koji će ukrotiti neposlušne vlasi i pružiti dodatni sjaj.
Rezultat je glatka, sjajna kosa s gotovo zrcalnim efektom koja izgleda iznimno sofisticirano, a nakon što usvojite rutinu stiliziranja, zahtijeva vrlo malo truda.
Ovaj stil pristaje gotovo svim oblicima lica, a posebno lijepo naglašava ovalna i srcolika lica.
Kombinirajte ga s upečatljivim naušnicama ili elegantnom dolčevitom i dobit ćete besprijekorno dotjeran izgled od glave do pete.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
4. DUGI BOB. Lob, skraćeno od long bob, opuštenija je i ležernija verzija klasičnog boba.
Duljinom najčešće seže do ključne kosti, a zahvaljujući slojevitom šišanju odiše pokretom i volumenom.
Ključ ljepote ove frizure krije se upravo u teksturi. Slojevi stvaraju dodatnu punoću i dimenziju, zbog čega tanka kosa izgleda gušće, dok gusta kosa djeluje lakše i prozračnije.
Za oblikovanje je dovoljno nanijeti malo kreme za kovrče i lagano zgužvati kosu rukama ili napraviti nekoliko opuštenih valova uvijačem. Rezultat je prirodan, moderan i vrlo ženstven izgled.
Najveća prednost loba njegova je svestranost. Možete ga nositi raspuštenog, u polupodignutoj frizuri ili jednostavno zataknuti iza ušiju.
Bez obzira na priliku ili raspoloženje, TEXTURED LOB (LONG BOB) uvijek izgleda elegantno, moderno i besprijekorno dotjerano.
| Foto: 123RF
5. CROPPED PIXIE CUT.
Odvažna, oslobađajuća i iznenađujuće svestrana – pixie frizura jedan je od onih stilova koji djeluju kao potpuno novo poglavlje svaki put kada se netko odluči za nju.
Modne ikone poput Audrey Hepburn i Halle Berry učinile su ovu frizuru legendarnom, a frizeri diljem svijeta održavaju njezinu popularnost već desetljećima.
Nemojte dopustiti da vas njezina kratka duljina zavara. Može se oblikovati na brojne načine – zaglađena unatrag za dramatičan efekt, razbarušena za ležeran i moderan izgled ili s dužim pramenovima prebačenima na stranu za nježniji i romantičniji dojam.
Ova frizura iznimno je laskava ženama svih dobnih skupina. Kratka duljina naglašava oči, jagodice i crte lica, stvarajući svjež, elegantan i samouvjeren izgled.
Ako želite veliku promjenu uz minimalno održavanje, CROPPED PIXIE CUT jedan je od najbezvremenskijih i najefektnijih izbora koje možete napraviti.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
6. DUGE ŠIŠKE. Dugi slojevi sinonim su za kosu punu pokreta i prirodne elegancije.
Za razliku od ravno ošišane kose koja može djelovati teško i beživotno, slojevito šišanje stvara volumen, lepršavost i prirodan pad koji izgleda prekrasno na ravnoj, valovitoj i kovrčavoj kosi.
Ova frizura pristaje gotovo svakom tipu i teksturi kose. Tanka kosa dobiva dojam veće gustoće i punoće, dok gusta kosa postaje laganija, prozračnija i jednostavnija za oblikovanje.
Zbog svoje prilagodljivosti, LONG LAYERS smatraju se jednom od najuniverzalnije laskavih frizura koje frizer može preporučiti.
Održavanje je vrlo jednostavno – dovoljno je osvježiti šišanje svakih osam do dvanaest tjedana kako bi slojevi zadržali svoj oblik i dinamiku.
Još jedna velika prednost ove frizure jest to što izrasta vrlo prirodno, pa kosa izgleda njegovano i stilizirano čak i između odlazaka u salon.
| Foto: 123RF
7. VALOVI DO RAMENA. Valovi do ramena nalaze se na savršenoj granici između praktičnosti i elegancije te laskaju gotovo svakom obliku lica i svakoj životnoj dobi.
Ova duljina dovoljno je praktična za svakodnevne obveze, a istovremeno dovoljno duga da se može oblikovati na brojne načine – raspuštena, djelomično podignuta ili u ležernoj pletenici.
Postizanje ovog izgleda jednostavnije je nego što se čini. Uvijač srednje veličine ili fleksibilni uvijači ostavljeni preko noći mogu stvoriti mekane, romantične valove koji će uz malo laka za kosu trajati tijekom cijelog dana.
Ono što SHOULDER-LENGTH WAVES čini bezvremenskom frizurom jest njihova savršena ravnoteža.
Nisu ni prekratki ni predugi, a nježni valovi dodaju upravo onoliko teksture koliko je potrebno da kosa izgleda dotjerano i elegantno, bez dojma pretjerane stiliziranosti ili ukočenosti.
Ova frizura odiše prirodnom ljepotom i ležernim glamuroznim šarmom koji nikada ne izlazi iz mode.
| Foto: 123RF
8. ZALIZANI REP. Postoji razlog zašto se zaglađeni rep često viđa na supermodelima, sportašicama i slavnim osobama – riječ je o jednoj od najsvestranijih frizura svih vremena.
Uredan, elegantan i sofisticiran, SLEEK PONYTAIL ostavlja dojam samopouzdanja i besprijekorne dotjeranosti čak i u najužurbanijim danima.
Za savršeno zaglađen izgled potrebni su češalj s gustim zupcima, gel ili vosak za učvršćivanje te sprej za zaglađivanje koji će ukrotiti sitne vlasi i pružiti dodatni sjaj.
Dodatni trik za profesionalan završetak jest omotati tanki pramen kose oko gumice za kosu, čime se postiže elegantan i profinjen izgled.
Bez obzira nosite li rep visoko za dramatičan efekt ili nisko za dozu klasične elegancije, ova se frizura lako prilagođava svakoj prilici.
Upravo zato SLEEK PONYTAIL spada među rijetke frizure koje jednako dobro funkcioniraju u teretani, uredu, na poslovnom sastanku ili na glamuroznom večernjem događanju.
| Foto: 123RF
9. PUNĐA S VRHOM KOSE.
Neuredna ili savršeno zaglađena, opuštena ili čvrsto zategnuta – punđa na vrhu glave prilagođava se svakom raspoloženju i prilici.
Smještena visoko na tjemenu, TOPKNOT BUN trenutačno vizualno izdužuje lice i stvara svjež, otvoren izgled koji nikada ne djeluje zastarjelo.
Najveća prednost ove frizure jest činjenica da ne mora biti savršena kako bi izgledala odlično. Nekoliko opuštenih pramenova uz lice i blago razbarušena tekstura daju joj ležeran, prirodan šarm koji je podjednako prikladan za odlazak u teretanu, kavu s prijateljima ili vikend brunch.
Ova frizura pristaje gotovo svim duljinama i tipovima kose. Čak i kraća kosa može se pretvoriti u mini punđu uz pomoć nekoliko ukosnica i tanke gumice.
Praktična, moderna i bezvremenska, TOPKNOT BUN ostaje jedan od najpopularnijih izbora za žene koje žele spoj udobnosti i stila u svega nekoliko minuta.
| Foto: 123RF
10. NISKA PUNĐA.
Ako postoji frizura koja utjelovljuje bezvremensku eleganciju, onda je to upravo ova.
Smještena nisko na zatiljku, ova klasična punđa već više od stoljeća krasi sve – od kraljevskih vjenčanja do maturalnih večeri – i danas izgleda jednako profinjeno kao i nekada.
Za stvaranje savršeno dotjeranog izgleda nije potrebno biti profesionalni frizer. Dovoljno je nekoliko ukosnica, punđa-spužvica ili mali dodatak za oblikovanje punđe te sprej za zaglađivanje kose.
Jednostavno uvijte kosu, pažljivo je pričvrstite i učvrstite ukosnicama te ćete u svega nekoliko minuta dobiti frizuru koja odiše luksuzom i sofisticiranošću.
Nekoliko opuštenih pramenova uz lice dodatno omekšava izgled i daje mu romantičnu notu, zbog čega ova frizura djeluje nježno i ženstveno, a ne strogo i ukočeno.
LOW CHIGNON dokaz je da su ponekad upravo najklasičniji izbori ujedno i najljepši. Elegantna, profinjena i uvijek moderna, ova frizura nikada ne izlazi iz mode.
| Foto: 123RF
11. MEKANI SLOJEVI RUŠENE KOSE. Prvi put popularizirana tijekom 1970-ih, shag frizura posljednjih se godina vratila na velika vrata – i mnogi će reći da nikada nije ni trebala izaći iz mode.
Sa svojim zavjesa-šiškama (curtain bangs), lepršavim slojevima i namjerno opuštenom teksturom, ova frizura je puna karaktera i osobnosti.
Ovaj stil pristaje gotovo svim tipovima kose, no posebno dobro izgleda na prirodno valovitoj ili blago teksturiranoj kosi.
Slojevi naglašavaju prirodni pokret vlasi i stvaraju onaj ležerni, pomalo rockerski izgled koji istovremeno djeluje retro i potpuno moderno.
Jedna od najvećih prednosti ove frizure jest jednostavno održavanje. Dovoljno je nanijeti kremu za definiranje valova ili kovrča, pustiti kosu da se osuši na zraku i lagano je oblikovati prstima.
Ostatak posla odradit će sami slojevi. Savršen su izbor za sve koji žele frizuru s puno teksture, volumena i stila, uz minimalan trud oko svakodnevnog oblikovanja.
| Foto: 123RF
12. RAVNA KOSA RAZDJELJENA PO SREDIŠTU. Ravna kosa s razdjeljkom po sredini, omiljen je izbor generacijama – od modnih ikona 1960-ih do pop zvijezda 2000-ih godina. I danas djeluje jednako svježe, elegantno i bezvremenski.
Ključ ovog izgleda krije se u savršeno ravnom razdjeljku, koji se najlakše postiže češljem sa šiljastim vrhom.
Nakon toga kosu je potrebno zagladiti peglom od korijena do vrhova te nanijeti lagani serum za sjaj kako bi se postigao popularan efekt „staklene kose“, koji izgleda impresivno i na fotografijama i uživo.
Ova frizura naglašava simetriju lica te posebno lijepo pristaje osobama ovalnog, izduženog i srcolikog oblika lica.
Uz prirodnu šminku i minimalistički stil, ova frizura stvara sofisticiran, samouvjeren i nenametljivo glamurozan izgled koji nikada ne izlazi iz mode.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA