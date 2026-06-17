FOTO Ovo je 12 klasičnih frizura koje nikada ne izlaze iz mode i pristaju svakoj dobi

10. NISKA PUNĐA. Ako postoji frizura koja utjelovljuje bezvremensku eleganciju, onda je to upravo ova. Smještena nisko na zatiljku, ova klasična punđa već više od stoljeća krasi sve – od kraljevskih vjenčanja do maturalnih večeri – i danas izgleda jednako profinjeno kao i nekada. Za stvaranje savršeno dotjeranog izgleda nije potrebno biti profesionalni frizer. Dovoljno je nekoliko ukosnica, punđa-spužvica ili mali dodatak za oblikovanje punđe te sprej za zaglađivanje kose. Jednostavno uvijte kosu, pažljivo je pričvrstite i učvrstite ukosnicama te ćete u svega nekoliko minuta dobiti frizuru koja odiše luksuzom i sofisticiranošću. Nekoliko opuštenih pramenova uz lice dodatno omekšava izgled i daje mu romantičnu notu, zbog čega ova frizura djeluje nježno i ženstveno, a ne strogo i ukočeno. LOW CHIGNON dokaz je da su ponekad upravo najklasičniji izbori ujedno i najljepši. Elegantna, profinjena i uvijek moderna, ova frizura nikada ne izlazi iz mode. | Foto: 123RF