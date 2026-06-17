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FOTO Ovo je 12 klasičnih frizura koje nikada ne izlaze iz mode i pristaju svakoj dobi

Neke frizure dolaze i prolaze sa sezonskim trendovima, no postoji nekoliko bezvremenskih stilova koji desetljećima ostaju jednako popularni. Bez obzira imate li 16 ili 60 godina, ove frizure pristaju različitim oblicima lica, teksturama kose i životnim stilovima
FOTO Ovo je 12 klasičnih frizura koje nikada ne izlaze iz mode i pristaju svakoj dobi
Vrijeme je da otkrijete svoj novi omiljeni izgled među frizurama koje nikada ne prestaju privlačiti poglede | Foto: 123RF
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Vrijeme je da otkrijete svoj novi omiljeni izgled među frizurama koje nikada ne prestaju privlačiti poglede | Foto: 123RF
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