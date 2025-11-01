FOTO Ovo je 20 najljepših starih gradova u Europi, na listi je i neočekivani hrvatski biser

Europa skriva stoljećima stara mjesta koja izgledaju kao da su iskoračila izravno iz stranica bajke. Popločane ulice, šarene fasade i veličanstveni dvorci stvaraju osjećaj bijega iz modernog svijeta
Bilo da su smještena u šumovitim dolinama, na liticama uz more ili okružena snijegom pokrivenim vrhovima, svako od tih mjesta nudi jedinstvenu bajkovitu atmosferu. Posjetiteljima pružaju osjećaj da su zakoračili u san iz kojeg ne žele izaći. Donosimo 20 najljepših starih gradova u Europi:
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
ROTHENBURG OB DER TAUBER, NJEMAČKA.
Zašto izgleda kao iz bajke:
Ovaj srednjovjekovni grad okružen zidinama u Bavarskoj izgleda gotovo isto kao i prije 500 godina. Njegove kuće s drvenim gredama, stražarske kule i prozori okićeni cvijećem prizivaju priče braće Grimm.
Najbolje stvari koje treba učiniti:
Prošetajte gradskim zidinama i uživajte u panoramskom pogledu. Istražite Srednjovjekovni muzej zločina i pravde. Posjetite grad zimi i doživite jedno od najčarobnijih božićnih tržišta u Njemačkoj.
| Foto: 123RF
MONCHAU, NJEMAČKA. Zašto izgleda kao iz bajke:
Kuće s drvenom konstrukcijom niz dolinu uz rijeku u Eifelovim brdima, s drvenim prozorima, cvjetnim sanducima i ugodnim mostovima.
Najbolje stvari za napraviti:
Posjetiti muzej Rotes Haus (Crvena kuća).
Fotografirati vijugavu obalu rijeke Rur s pješačkih staza na brdu.
Ugrijati se uz kavu i Kuchen u kafiću s drvenom konstrukcijom.
| Foto: Geert Huysman
MANAROLA, ITALIJA.
Zašto izgleda kao iz bajke:
Jedno od pet sela Cinque Terre, Manarola se dramatično spušta niz liticu prema moru. Njegove pastelne kuće, strme terase i starinski šarm čine ga neodoljivim.
Najbolje stvari za napraviti:
Prošetati stazom Via dell’Amore (Staza ljubavi). Uživati u svježim plodovima mora u trattoriji na litici.
Promatrati zalazak sunca s stijena u luci.
| Foto: Irina Opachevsky
KOTOR, CRNA GORA. Zašto izgleda kao iz bajke:
Srednjovjekovni grad s venecijanskim zidinama smješten na fjordolikoj uvali, okružen planinama i krunisan tvrđavom koja se penje u oblake.
Najbolje stvari za napraviti:
Popeti se više od 1.300 stepenica do tvrđave sv. Ivana za pogled na uvalu.
Istražiti labirint kamenih ulica i malih trgova.
Otići brodom do Perasta i njegovih otočnih crkvi.
| Foto: Bryan Mullennix
GIETHOORN, NIZOZEMSKA.
Zašto izgleda kao iz bajke:
Ovo selo bez automobila sastoji se od kuća s krovovima od slame i mirnih kanala. Mještani koriste tihe čamce umjesto automobila, što daje dojam plutajućeg sela iz fantastičnog filma.
Najbolje stvari za napraviti:
Iznajmiti tihi električni čamac i lagano ploviti kanalima.
Posjetiti Muzej Giethoorn ‘t Olde Maat Uus i upoznati povijest sela.
Ručati uz obalu dok patke plivaju pored.
| Foto: VERVERIDIS VASILIS
SIGHISOARA, RUMUNJSKA.
Zašto izgleda kao iz bajke:
Savršeno očuvana saskijska citadela s kućama u boji bombona, satnim tornjevima i popločanim ulicama — izgleda kao da je izvučena iz srednjovjekovne priče.
Najbolje stvari za napraviti:
Popeti se Pokrivenim stubištem do crkve na brdu. Promatrati mehaničke figure na satnom tornju iz 17. stoljeća.
Lutati zidovima citadele i pastelno obojenim trgovima koji su na UNESCO-voj listi.
| Foto: Henryk Sadura
TROGIR, HRVATSKA. Zašto izgleda kao iz bajke:
Mali stari grad pun romaničkih i renesansnih dragulja, ispresijecan uličicama i okružen morem te šetnicom obrubljenom palmama.
Najbolje stvari za napraviti:
Popeti se na zvonik katedrale sv. Lovre.
Prošetati zidinama tvrđave Kamerlengo u zalazak sunca.
Lutati mramornim uličicama i uživati u kafićima uz more.
| Foto: 123RF
BRUGES, BELGIJA.
Zašto izgleda kao iz bajke:
Često nazivan „Venecijom sjevera“, Bruges očarava posjetitelje svojim kanalima, gotičkim tornjevima i popločanim ulicama. Posebno je magičan u sumrak, kada se grad obasja toplim svjetlima.
Najbolje stvari koje treba učiniti:
Provezite se kanalima u zalazak sunca. Popnite se na Belfry of Bruges i uživajte u panoramskom pogledu na grad.
Istražite glavni trg Markt i kušajte svježe belgijske vafle.
| Foto: Nataliya_Nazarova{}
COLOMAR, FRANCUSKA. Zašto izgleda kao iz bajke:
Colmar se često opisuje kao stvarna inspiracija za Disneyjev klasik 'Ljepotica i zvijer'. Njegove kuće u pastelnim bojama, vijugavi kanali i bogati cvjetni ukrasi stvaraju dojam čistog čarobnog svijeta.
Najbolje stvari koje treba učiniti kada ste tamo:
Provozajte se brodom kroz „Malu Veneciju“. Istražite muzej Unterlinden. Prošećite ulicom Rue des Marchands, okruženom renesansnim zgradama.
| Foto: 123RF
ČEŠKA KRUMLOV, ČEŠKA REPUBLIKA.
Zašto izgleda kao iz bajke:
Smješten u zavoju rijeke Vltave, Český Krumlov je barokno remek-djelo okrunjeno veličanstvenim dvorcem i okruženo valovitim brežuljcima.
Najbolje stvari koje treba učiniti: Razgledajte dvorac Český Krumlov na brežuljku i njegove vrtove. Uživajte u vožnji čamcem ili raftingu kroz grad. Pogledajte predstavu u Rotirajućem kazalištu u dvoranskom parku.
| Foto: 123RF
MDINA, MALTA.
Zašto izgleda kao iz bajke:
„Tihi grad“ blista medeno-zlatnom bojom u zalasku sunca, s uskim ulicama, ukrašenim vratima i baroknim palačama iza debelih srednjovjekovnih zidina.
Najbolje stvari za napraviti:
Ući kroz dramatična vrata Mdina Gate i prošetati bastionima u sumrak.
Posjetiti Katedralu sv. Pavla i Muzej katedrale.
Izgubiti se u tihim sporednim ulicama za filmske fotografije.
| Foto: MEHMET OZASLAN
GRUYERES, ŠVICARSKA.
Zašto izgleda kao iz bajke:
Ovo slikovito selo na brežuljku pruža zadivljujući pogled na planine, očuvani srednjovjekovni dvorac i šarmantne ulice zbog kojih se osjećate kao da ste u švicarskoj narodnoj priči.
Najbolje stvari koje treba učiniti: Razgledajte dvorac Château de Gruyères. Posjetite neobični HR Giger Muzej (poznat po filmu Alien). Kušajte tradicionalni fondue i sir Gruyère u nekom od lokalnih planinskih chaleta.
| Foto: 123RF
ALBARRACIN, ŠPANJOLSKA. Zašto izgleda kao iz bajke:
Ovo planinsko mjesto praškasto ružičaste boje u Aragonu izgleda kao da je izgubljeno u vremenu. Okruženo srednjovjekovnim zidinama i dramatičnim krajolicima, pravo je skriveno blago starinskog šarma.
Najbolje stvari za napraviti: Popeti se na obrambene zidine za panoramski pogled. Lutati labirintom uličica okruženih terakota kućama. Otkriti jedinstveni Dijanijski muzej unutar katedrale.
| Foto: 123RF
TALLINN, ESTONIJA. Zašto izgleda kao iz bajke:
Stari grad Tallinn je opasan zidovima i pravi je raj s crvenim crijepovima, crkvama i popločanim ulicama koje djeluju kao da su zamrznute u vremenu.
Najbolje stvari za napraviti: Prošetati srednjovjekovnim gradskim zidinama. Istražiti dvorac Toompea i Katedralu Aleksandra Nevskog. Ugrijati se estonskim slasticama u ugodnom kafiću.
| Foto: KAVALENKAU PAVEL
HALLSTATT, AUSTRIJA
Zašto izgleda kao iz bajke:
Ovo mirno selo uz jezero smješteno je između blistavog jezera i alpskih planina. Hallstatt je toliko bajkovit da je inspirirao i cijeli jedan kopirani grad u Kini.
Najbolje stvari za raditi:
Popnite se žičarom do Hallstatt Skywalka.
Posjetite jezivu, ali fascinantnu Kosturnicu (Beinhaus).
Istražite obližnje ledene špilje Dachstein.
| Foto: 123RF
SINTRA, PORTUGAL.
Zašto izgleda kao iz bajke:
Magloviti brežuljci Sintre prošarani su dvorcima, palačama i romantičnim vrtovima, među kojima se posebno ističe šareni Palača Pena, kao izravno iz fantastičnog filma.
Najbolje stvari koje treba učiniti: Posjetite bajkovitu palaču Pena i njezin egzotični park. Spustite se niz Bunar inicijacije u Quinta da Regaleira.
Prošećite popločanim starim gradom i kušajte lokalni kolač travesseiro.
| Foto: Dudarev Mikhail
EZE, FRANCUSKA
Zašto izgleda kao iz bajke:
Ovo selo na litici na Francuskoj rivijeri nudi dramatičan pogled na more, uske kamene uličice i sanjivi egzotični vrt smješten iznad Mediterana.
Najbolje stvari za napraviti:
Posjetiti Jardin Exotique s panoramskim pogledom. Istražiti srednjovjekovne ruševine Château d’Èze.
Ručati u kafiću s pogledom na Côte d’Azur.
| Foto: 123RF
BLED, SLOVENIJA.
Zašto izgleda kao iz bajke:
Ikonična crkva na otoku usred tirkiznog jezera, s dvorcem smještenim visoko na litici, čini da Bled izgleda poput prizora s bajkovite slike.
Najbolje stvari koje treba učiniti:
Veslajte do otočića na Bledu i zazvonite „zvonom želja“. Popnite se do Bledskog dvorca i uživajte u panoramskom pogledu. Kušajte poznatu bledsku kremšnitu.
| Foto: 123RF
EGUISHEIM, FRANCUSKA. Zašto izgleda kao iz bajke:
Ovo malo alzaško selo ima kružni oblik, okruženo je vinogradima i ispunjeno kućama s drvenom konstrukcijom ukrašenima pelargonijama. To je čista čarolija francuskog sela.
Najbolje stvari za napraviti: Prošetati koncentričnim ulicama koje se spiralno šire iz centra.
Kušati alzaška vina u lokalnoj obiteljskoj vinariji. Posjetiti obližnje dvorce, poput Château du Hohlandsbourg.
| Foto: URS FLUEELER
BIBURY, ENGLESKA.
Zašto izgleda kao iz bajke:
Skriveno u Cotswoldsu, Bibury je dom Arlington Row—jedne od najfotografiranijih ulica u Engleskoj—ukrašene drevnim kamenim kućicama i bujnom zelenilom.
Najbolje stvari za napraviti: Prošetati Arlington Row i rijekom Coln.
Posjetiti crkvu Svete Marije iz 12. stoljeća. Istražiti mirnu Bibury Trout Farm.
| Foto: 123RF