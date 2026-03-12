Obavijesti

KREĆE NA PUT 2027.

FOTO Ovo je najduži kruzer na svijetu: Evo koliko stoji obilazak 60 zemalja i 7 kontinenata

Putnici željni avanture i luksuza imaju priliku sudjelovati u jednom od najdužih turističkih putovanja na svijetu – višemjesečnom krstarenju koje obilazi desetke zemalja i stotine destinacija. Riječ je o takozvanom 'Ultimate World Cruise', putovanju koje traje čak 274 dana i vodi goste kroz gotovo cijeli svijet
Krstarenje organizira kompanija Royal Caribbean International, a putovanje se odvija na brodu Serenade of the Seas. | Foto: Instagram/villavieresidences
Krstarenje organizira kompanija Royal Caribbean International, a putovanje se odvija na brodu Serenade of the Seas. | Foto: Instagram/villavieresidences
