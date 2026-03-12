FOTO Ovo je najduži kruzer na svijetu: Evo koliko stoji obilazak 60 zemalja i 7 kontinenata

Putnici željni avanture i luksuza imaju priliku sudjelovati u jednom od najdužih turističkih putovanja na svijetu – višemjesečnom krstarenju koje obilazi desetke zemalja i stotine destinacija. Riječ je o takozvanom 'Ultimate World Cruise', putovanju koje traje čak 274 dana i vodi goste kroz gotovo cijeli svijet
Krstarenje organizira kompanija Royal Caribbean International, a putovanje se odvija na brodu Serenade of the Seas.
Krstarenje organizira kompanija Royal Caribbean International, a putovanje se odvija na brodu Serenade of the Seas.
Krstarenje organizira kompanija Royal Caribbean International, a putovanje se odvija na brodu Serenade of the Seas.
Brod je isplovio iz Miamia i tijekom putovanja prolazi kroz sedam kontinenata, obilazeći brojne svjetske destinacije
Ovo krstarenje traje oko devet mjeseci, a tijekom tog razdoblja brod posjećuje čak 65 zemalja i brojne poznate gradove diljem svijeta. Među destinacijama su lokacije u Europi, Africi, Aziji, Australiji te obje Amerike.
Putnici tijekom putovanja mogu istražiti različite kulture, prirodne znamenitosti i svjetske metropole. Raspored putovanja uključuje zaustavljanja u državama poput Brazila, Australije i Morocca, kao i mnogim drugim popularnim turističkim destinacijama.
Brod Serenade of the Seas može primiti oko 2.490 putnika, dok o gostima brine gotovo 900 članova posade. Na brodu se nalazi više restorana, zabavnih sadržaja, bazena i različitih aktivnosti koje gostima omogućuju da mjesecima uživaju u putovanju.
Krstarenje je zamišljeno kao kombinacija luksuza i avanture, a putnici imaju priliku vidjeti neka od najpoznatijih mjesta na svijetu u jednom putovanju.
Ovakvo putovanje ima i visoku cijenu. Cijene kabina na ovom krstarenju kreću se od oko 61.000 dolara (52000 eura), dok najskuplje opcije prelaze 112.000 dolara (97.000 eura) po osobi.
Unatoč tome, interes za ovakve luksuzne ture je velik, a mnogi putnici vide ovakvo krstarenje kao jedinstvenu priliku da u jednom putovanju obiđu velik dio planeta.
