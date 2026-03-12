FOTO Ovo je najduži kruzer na svijetu: Evo koliko stoji obilazak 60 zemalja i 7 kontinenata

Brod Serenade of the Seas može primiti oko 2.490 putnika, dok o gostima brine gotovo 900 članova posade. Na brodu se nalazi više restorana, zabavnih sadržaja, bazena i različitih aktivnosti koje gostima omogućuju da mjesecima uživaju u putovanju. Krstarenje je zamišljeno kao kombinacija luksuza i avanture, a putnici imaju priliku vidjeti neka od najpoznatijih mjesta na svijetu u jednom putovanju. | Foto: Instagram/villavieresidences