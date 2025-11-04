FOTO Ovo je najljepše selo na svijetu, a mještani tvrde: 'To je prokletstvo, a ne blagoslov'

Selo Bibury, poznato po slikovitim zlatnim kućicama i mirnoj rijeci Coln, proglašeno je za jedno od najljepših na svijetu. Masovni turizam stvara velike gužve i probleme za mještane
Bibury je uvršten na Forbesovu listu “najljepših sela svijeta”, a selo je poznato po svojim zlatnim kućicama iz 17. stoljeća i mirnoj rijeci Coln. William Morris ga je opisao kao “najljepše selo u Engleskoj”. Ovo priznanje dovelo je do velikog porasta turista.
| Foto: 123RF
Bibury je uvršten na Forbesovu listu “najljepših sela svijeta”, a selo je poznato po svojim zlatnim kućicama iz 17. stoljeća i mirnoj rijeci Coln. William Morris ga je opisao kao “najljepše selo u Engleskoj”. Ovo priznanje dovelo je do velikog porasta turista. |
Foto: 123RF
Bibury je uvršten na Forbesovu listu “najljepših sela svijeta”, a selo je poznato po svojim zlatnim kućicama iz 17. stoljeća i mirnoj rijeci Coln. William Morris ga je opisao kao “najljepše selo u Engleskoj”. Ovo priznanje dovelo je do velikog porasta turista.
| Foto: 123RF
Craig Chapman, predsjednik vijeća sela, opisao je popularnost sela kao “mač s dvije oštrice”. Veliki broj turista stvara probleme lokalnom stanovništvu i prometu. Turizam donosi slavu, ali i stvarne izazove za svakodnevni život mještana.
| Foto: 123RF
Iako selo ima samo 600-700 stanovnika, vikendom ga posjeti i do 20.000 turista. To dovodi do zagušenja u prometu i dugih redova za posjet atrakcijama. Često se turisti čak penju preko privatnih zidova kako bi snimili fotografije.
| Foto: Arena Photo UK
Bibury leži uz B-cestu koja je uska i ima samo jedan most preko rijeke Coln, dovoljan za jedan automobil. Veći autobusi stvaraju ozbiljne prometne zastoje. Mještani su primijetili kako hitne službe teško prolaze kroz selo zbog gužve.
| Foto: 123RF
Lokalne vlasti uvele su ograničenja za veće autobuse i pozivaju turiste da koriste manja vozila. Cilj je smanjiti prometne probleme i stvoriti sklad između posjetitelja i lokalnog stanovništva. Ove mjere počinju pokazivati pozitivne učinke.
| Foto: Arena Photo UK
Jedan mještanin je tvrdio da mu je Range Rover pregazio stopalo tijekom spora oko parkiranja. Slični incidenti naglašavaju probleme koje stvaraju neodgovorni turisti. Lokalne vlasti pokušavaju smanjiti ovakve opasne situacije.
| Foto: 123RF
Osim Biburya, na Forbesovoj listi nalaze se i Oia na Santoriniju te Hallstatt u Austriji. I ta sela također se suočavaju s problemom prekomjernog turizma. Popularnost donosi priznanje, ali i logističke izazove.
| Foto: 123RF
Craig Chapman ističe kako je potrebno postići “harmoniju” između turista i lokalnog stanovništva. Turisti trebaju poštivati pravila i ponašati se odgovorno. Samo tako selo može zadržati svoju ljepotu i kvalitetu života za mještane.
| Foto: 123RF
Foto Stuart Sneddon
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto Adrian Pym
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto Hans Christiansson
Foto 123RF
Foto 123RF