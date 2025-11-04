Obavijesti

RAZLOG JE BANALAN

FOTO Ovo je najljepše selo na svijetu, a mještani tvrde: 'To je prokletstvo, a ne blagoslov'

Selo Bibury, poznato po slikovitim zlatnim kućicama i mirnoj rijeci Coln, proglašeno je za jedno od najljepših na svijetu. Masovni turizam stvara velike gužve i probleme za mještane
Arlington Row, Bibury, Gloucestershire, England
Bibury je uvršten na Forbesovu listu “najljepših sela svijeta”, a selo je poznato po svojim zlatnim kućicama iz 17. stoljeća i mirnoj rijeci Coln. William Morris ga je opisao kao “najljepše selo u Engleskoj”. Ovo priznanje dovelo je do velikog porasta turista. | Foto: 123RF
