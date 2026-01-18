Obavijesti

FOTO Ovo je najljepši bazen na Alpama: Topao je, proziran i ima pogled na Dolomite

Hotel Cristallo u Alta Badiji nudi luksuzni planinski odmor usred šuma i zelenih prostranstava, spajajući udobnost, prirodu i Ladinsku kulturu. Posebnu pažnju privlači topli prozirni vanjski bazen s pogledom na Dolomite
Vanjski bazen hotela Cristallo odmah plijeni pažnju svojim tirkiznim tonom i kristalno čistom vodom. Okružen Dolomitima, pruža osjećaj potpunog opuštanja i povezanosti s prirodom. Idealno je mjesto za jutarnje plivanje ili ležanje uz sunce, uz panoramski pogled koji ostaje u sjećanju. | Foto: Instagram/hotelcristallo_altabadia
