FOTO Ovo je najljepši bazen na Alpama: Topao je, proziran i ima pogled na Dolomite

Hotel Cristallo u Alta Badiji nudi luksuzni planinski odmor usred šuma i zelenih prostranstava, spajajući udobnost, prirodu i Ladinsku kulturu. Posebnu pažnju privlači topli prozirni vanjski bazen s pogledom na Dolomite
Vanjski bazen hotela Cristallo odmah plijeni pažnju svojim tirkiznim tonom i kristalno čistom vodom. Okružen Dolomitima, pruža osjećaj potpunog opuštanja i povezanosti s prirodom. Idealno je mjesto za jutarnje plivanje ili ležanje uz sunce, uz panoramski pogled koji ostaje u sjećanju.
Foto: Instagram/hotelcristallo_altabadia
Foto: Instagram/hotelcristallo_altabadia
Foto: Instagram/hotelcristallo_altabadia
Bazen nije samo vizualni spektakl. Njegova atmosfera potiče mir i relaksaciju. Dok se opuštate u vodi, okruženi planinskim vrhovima i zelenilom, svaki trenutak postaje meditacija na otvorenom. Uz bazen se nalaze ležaljke i prostrane terase, savršene za odmor nakon aktivnosti u planinama.
Foto: Instagram/hotelcristallo_altabadia
Hotel Cristallo smješten je usred zelenih šuma i prostranih livada, pružajući gostima osjećaj privatnosti i mira. Prirodno okruženje u kombinaciji s luksuznim sadržajima omogućuje potpuni bijeg od svakodnevnog stresa. Atmosfera je prijateljska i opuštena, što stalne goste uvijek vraća ovdje.
Foto: Instagram/hotelcristallo_altabadia
Sobe i suitevi uređenih s prirodnim materijalima, posebno smrekovinom, pružaju ugodan miris i toplinu prostora. Velike staklene stijene omogućuju panoramski pogled na vrtove i planine, dok udobni kreveti i moderni sadržaji pružaju savršeno utočište nakon dana provedenog vani.
Foto: Instagram/hotelcristallo_altabadia
Poseban šarm hotela nalazi se u sobi Stuba, uređenoj drvenim panelima i kamenom peći. Intimno mjesto idealno je za večernje opuštanje uz čašu vina ili grappe, dok gosti upijaju duh Ladinske kulture i planiraju nove planinske avanture.
Foto: Instagram/hotelcristallo_altabadia
Gastronomija u Cristallu spaja lokalne delicije i internacionalna jela, uz polupansion, popodnevni buffet i tradicionalnu Ladinsku večeru. Impresivan vinski podrum i degustacije vina i grappe dodatno obogaćuju boravak, čineći svaki obrok posebnom prilikom za uživanje.
Foto: Instagram/hotelcristallo_altabadia
