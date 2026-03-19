FOTO Ovo je vila za najam od čije vas cijene neće boljeti glava: Ima bazen i lijepu terasu

U vremenu kada sve više ljudi traži bijeg od ubrzanog tempa i svakodnevne buke, manji privatni smještaji izvan velikih turističkih središta sve više dolaze u fokus. Jedan od takvih primjera je 'Vila Padre'
Vila Padre raspolaže s tri spavaće sobe, dnevnim boravkom i potpuno opremljenom kuhinjom, što je čini pogodnom za obitelji ili manje grupe prijatelja. Nalazi se u Imotskom, u dalmatinskom zaleđu, nedaleko od prirodne znamenitosti Modrog jezera.
| Foto: Booking.com
|
Foto: Booking.com
| Foto: Booking.com
U objektu je kupaonica s osnovnim sadržajima.
| Foto: Booking.com
Jedna od većih prednosti objekta je privatni vanjski prostor. Gostima su na raspolaganju vrt, terasa i bazen, što omogućuje boravak na otvorenom bez potrebe za napuštanjem imanja. Upravo taj aspekt posebno dolazi do izražaja tijekom toplijih mjeseci.
| Foto: Booking.com
Osim blizine Modrog jezera, lokacija omogućuje i izlete do drugih znamenitosti. Crkva svetog Lovre i Malakološka zbirka nalaze se na oko 27 kilometara udaljenosti, što ih čini dostupnima za jednodnevne izlete.
| Foto: Booking.com
Ipak, glavna prednost ove lokacije nije u velikom broju sadržaja, već upravo u suprotnom — u miru i odmaku od turističke užurbanosti.
| Foto: Booking.com
Za goste koji žele nekoliko dana usporiti, provoditi vrijeme na svježem zraku i izbjeći gradske gužve, ovakav tip smještaja može biti vrlo dobar izbor. Bez pretjerivanja — nije spektakularna destinacija, ali jest pouzdana opcija za kvalitetan odmor.
| Foto: Booking.com
Cijena za 2 noćenja (2 osobe) u Vili Padre je 270 eura.
| Foto: Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com