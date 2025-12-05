FOTO Ovo su najbolja skijališta u regiji - evo koje su cijene

Kreće sezona skijanja i mnogi već maštaju o brzom spuštanju niz snježne staze. Iako su zemlje poput Austrije, Švicarske i Italije već godinama glavna odredištva za skijaše, to ne znači da u blizini nema i drugih skijališta, a s nekima od njih ćete proći i jeftinije
U nastavku pogledajte koja su najbolja skijališta u regiji i koliko koštaju.
| Foto: Canva/123RF
KRVAVEC, SLOVENIJA Krvavec je jedno od najbližih skijališta Hrvatskoj i zato je vrlo popularan za kraće izlete. Infrastruktura je moderna, a staze su većinom srednje zahtjevne, što ga čini idealnim za rekreativne i naprednije skijaše. Zahvaljujući visini, snijeg je pouzdan tijekom većeg dijela sezone. Otvoreni panoramski tereni pružaju puno sunca i odlične uvjete. Krvavec je odličan izbor za one koji žele brzo i kvalitetno skijanje bez dugog putovanja.
| Foto: 123RF
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 45 eura, a za djecu 28 eura.
KRANJSKA GORA, SLOVENIJA Kranjska Gora je najpoznatije slovensko obiteljsko skijalište smješteno u prekrasnoj alpskoj dolini uz granicu s Italijom i Austrijom. Staze su široke, pregledne i blage, što je čini savršenom za početnike i obitelji. Poznata je i po Svjetskom kupu u slalomu, što joj daje sportski značaj. Mjesto nudi brojne hotele, sadržaje za djecu i opuštenu atmosferu. Idealna je za miran i pristupačan obiteljski odmor.
| Foto: 123RF
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 49 eura, a za djecu 30 eura.
VOGEL (BOHINJ), SLOVENIJA Vogel je poznat po prirodnom snijegu i spektakularnim pogledima na Bohinjsko jezero i Julijske Alpe. Skijalište ima autentičan planinski ambijent s minimalnim umjetnim osnježavanjem. Staze su raznolike i izazovnije, pa su idealne za srednje i napredne skijaše. Visina osigurava dobru snježnu sezonu. Vogel je savršen za one koji vole prirodu i panoramsko skijanje.
| Foto: 123RF
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 45 eura, a za djecu 23 eura.
ROGLA, SLOVENIJA Rogla je vrlo pouzdano skijalište kad je riječ o snijegu zahvaljujući visokoj nadmorskoj visini i sustavima osnježavanja. Tereni su idealni za početnike, obitelji i rekreativne skijaše. Skijalište je poznato po odličnoj školi skijanja, snow parku i dodatnim zimskim aktivnostima. Ambijent je miran i odmoran, pogodan za višednevni odmor. Rogla je odličan izbor za skijaše svih razina koji žele stabilne uvjete.
| Foto: Andrej SAFARIC
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 42 eura, a za djecu 27 eura.
JAHORINA, BOSNA I HERCEGOVINA Jahorina je najmodernije i najrazvijenije skijalište u Bosni i Hercegovini, s novim gondolama i žičarama. Poznata je po živahnoj atmosferi i obilju sadržaja, uključujući i noćno skijanje. Staze su raznolike pa odgovaraju svim kategorijama skijaša. Planina ima olimpijsku tradiciju, što joj daje dodatnu vrijednost. Jahorina je danas jedna od najatraktivnijih ski destinacija u regiji.
| Foto: 123RF
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 40,5 eura, a za djecu 34 eura.
BJELAŠNICA – IGMAN, BOSNA I HERCEGOVINA Bjelašnica i Igman poznate su po svojoj olimpijskoj povijesti i autentičnom planinskom ambijentu. Bjelašnica ima zahtjevnije i strmije staze, prikladne za naprednije skijaše. Igman je blaži i prilagodljiviji obiteljima. Okruženje je prirodno i manje turistički razvijeno, što privlači ljubitelje mira. Skijanje ovdje ima sportski i prirodan karakter.
| Foto: 123RF
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 25 eura, a za djecu 18 eura.
VLAŠIĆ BOSNA I HERCEGOVINA Vlašić je kompaktno i obiteljski orijentirano skijalište s ugodnim blagim i srednjim stazama. Mjesto je popularno među rekreativcima i skupinama koje žele opušten zimski odmor. Ambijent je topao i pun planinskih kućica te apartmana. U sezoni je vrlo živahno uz razne aktivnosti na snijegu. Vlašić nudi odličan balans kvalitete, pristupačnosti i opuštene atmosfere. Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 16 eura.
KOPAONIK, SRBIJA Kopaonik je najveće i najmodernije skijalište bivše Jugoslavije, poznato po širokim i raznolikim stazama. Infrastruktura je izvrsna, s mnogo gondola, žičara i velikom pokrivenošću umjetnim snijegom. Mjesto je živo i puno hotela, restorana i apres-ski zabave. Tereni su prilagođeni svim razinama skijaša pa odgovaraju gotovo svima. Kopaonik je idealan za kombinaciju skijanja i bogatog noćnog života.
| Foto: unknown
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 50 eura.
STARA PLANINA, SRBIJA Stara planina je mirnije i novije skijalište s modernom infrastrukturom i širokim, preglednim stazama. Okruženo je netaknutom prirodom i nudi mirniji boravak od Kopaonika. Tereni su idealni za obitelji, rekreativce i početnike. Skijalište je funkcionalno, moderno i ugodno za višednevni boravak. Odličan je izbor za one koji žele tiši zimski odmor.
| Foto: 123RF
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 25 eura, a za djecu 18 eura.
KOLAŠIN, CRNA GORA 1450 & 1600 Kolašin je najrazvijeniji crnogorski ski centar s mnogo novih staza i modernih žičara. Smješten je u predivnom planinskom području koje pruža odličan ambijent. Tereni su raznoliki i odgovaraju svim razinama skijaša. Posljednjih godina skijalište se snažno razvija i privlači sve više posjetitelja. Kolašin postaje jedan od vodećih ski centara u regiji.
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 15 eura, a za djecu 12 eura.
| Foto: Anna Ivanova
ŽABLJAK / DURMITOR – SAVIN KUK, CRNA GORA Savin Kuk nalazi se na Durmitoru i poznat je po prirodnom snijegu i spektakularnom okolišu. Tereni su tehnički izazovni i privlače iskusnije skijaše. Cijeli je kraj manje komercijalan i zadržava autentičnu planinsku atmosferu. Pogledi na durmitorske vrhove čine skijanje posebnim doživljajem. Idealno je skijalište za ljubitelje prirode i sportskog skijanja.
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 15 eura.
MAVROVO – ZARE LAZAREVSKI, SJEVERNA MAKEDONIJA Mavrovo je mirno, obiteljsko skijalište smješteno u nacionalnom parku i okruženo prirodom. Staze su široke, pregledne i savršene za rekreativce i početnike. Zbog kombinacije prirodnog i umjetnog snijega sezona je duga i stabilna. Smještaj obuhvaća hotele i brvnare s lijepim pogledima. Mavrovo je idealna destinacija za ugodan, opušten obiteljski odmor.
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 24 eura, a za djecu 17 eura.
PLATAK, HRVATSKA Ski-centar Platak, malo obiteljsko skijalište u blizini Rijeke, nudi jedinstvenu kombinaciju planinskog i morskog ambijenta jer sa vrha sedežnice od 1363 m pruža pogled na more. Osim skijanja, dostupni su i drugi oblici zimskih aktivnosti, uključujući motorno sanjkanje stazom od oko 1 km, snowtubing na dvije sanjkaške staze duljine 150 m i penjanje uzbrdo pokretnim tepihom od 150 m. Redovito se održava noćno skijanje utorkom i petkom od 19 do 22 sata na stazama Radeševo 1 i Zavoj 19. Skijalište je pogodno i za učenje skijanja ili bordanja uz instruktore, a osvjetljenje reflektorima omogućuje sigurno večernje korištenje. Platak je idealan za obitelji i rekreativce koji žele kombinaciju sporta i zabave u prirodi.
Cijena za dnevni ski pass za odraslu osobu iznosi 18 eura radnim danom i 22 eura vikendom, a za djecu 12 eura radnim danom i 13 eura vikendom.
| Foto: Facebook/Platak