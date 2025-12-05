Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BISTE LI IH POSJETIILI?

FOTO Ovo su najbolja skijališta u regiji - evo koje su cijene

Kreće sezona skijanja i mnogi već maštaju o brzom spuštanju niz snježne staze. Iako su zemlje poput Austrije, Švicarske i Italije već godinama glavna odredištva za skijaše, to ne znači da u blizini nema i drugih skijališta, a s nekima od njih ćete proći i jeftinije
FOTO Ovo su najbolja skijališta u regiji - evo koje su cijene
U nastavku pogledajte koja su najbolja skijališta u regiji i koliko koštaju. | Foto: Canva/123RF
1/27
U nastavku pogledajte koja su najbolja skijališta u regiji i koliko koštaju. | Foto: Canva/123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025