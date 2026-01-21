FOTO 'Ozempic vrat' već imaju mnogi slavni: Kreme ne pomažu

Dok kilogrami brzo nestaju, liječnici upozoravaju na novu, sve češću nuspojavu - takozvani 'Mounjaro ili Ozempic vrat', vidljiv znak naglog mršavljenja koji je već zabrinuo zvijezde poput Sharon Osbourne i Robbieja Williamsa
Kako se kilogrami tope, a lijekovi poput Ozempica i Mounjara odrađuju svoje suzbijanjem apetita, korisnici oduševljeno ističu da su dobrobiti jednako velike kao i obroci koje su nekoć konzumirali. Tu je čitav niz zdravstvenih prednosti - vitkiji pojedinci govore o boljem snu, poboljšanom mentalnom zdravlju te manjem riziku od razvoja ozbiljnih bolesti poput srčanih oboljenja i dijabetesa.
| Foto: Profimedia/123rf
Kako se kilogrami tope, a lijekovi poput Ozempica i Mounjara odrađuju svoje suzbijanjem apetita, korisnici oduševljeno ističu da su dobrobiti jednako velike kao i obroci koje su nekoć konzumirali. Tu je čitav niz zdravstvenih prednosti - vitkiji pojedinci govore o boljem snu, poboljšanom mentalnom zdravlju te manjem riziku od razvoja ozbiljnih bolesti poput srčanih oboljenja i dijabetesa.
|
Foto: Profimedia/123rf
Kako se kilogrami tope, a lijekovi poput Ozempica i Mounjara odrađuju svoje suzbijanjem apetita, korisnici oduševljeno ističu da su dobrobiti jednako velike kao i obroci koje su nekoć konzumirali. Tu je čitav niz zdravstvenih prednosti - vitkiji pojedinci govore o boljem snu, poboljšanom mentalnom zdravlju te manjem riziku od razvoja ozbiljnih bolesti poput srčanih oboljenja i dijabetesa.
| Foto: Profimedia/123rf
Upravo tu dolazi do izražaja najnovija posljedica mršavljenja Ozempicom.
Takоzvani 'Ozempic vrat' – varijacija poznatog 'purećeg vrata', koji se već dugo povezuje s procesom starenja i ime duguje naboranoj, opuštenoj koži nalik na onoj na vratu od purana – u snažnom je porastu, upozoravaju stručnjaci.
| Foto: JENTZ CHRISTIAN/GAMMA/EYEDEA
Riječ je o posljedici naglog mršavljenja koju nijedna hidratantna krema ne može popraviti, a kirurški zahvati ili intenzivniji estetski tretmani često su jedina opcija.
| Foto: Profimedia
Bivša članica žirija X Factora Sharon Osbourne (73) priznala je da joj je uzimanje Ozempica ostavilo dojam da izgleda fizički previše ispijeno.
U studenom 2024. godine, supruga pokojnog rockera Ozzyja Osbournea rekla je u podcastu Howieja Mandela da je bila frustrirana onime što su lijekovi učinili njezinu tijelu.
- Više ne mogu dobiti na težini i ne znam što je to učinilo mom metabolizmu, ali jednostavno je ne mogu vratiti. Mislim da sam otišla predaleko - izjavila je 73-godišnjakinja.
| Foto: Profimedia
'Ozempic vrat' tako se pridružuje sve dužem popisu izraza koji opisuju često nepovratne – ako ostanete vitki – posljedice toga da postanete pola osobe kakva ste nekoć bili.
Već postoje pojmovi poput 'Ozempic stopala', koji se odnosi na opuštenu ili ostarjelu kožu stopala zbog brzog gubitka masnoće, kao i 'Ozempic lice' i 'Ozempic stražnjica', oba uzrokovana naglim smanjenjem tjelesne masnoće.
Ozempic, kao i srodne alternative poput Mounjara i Wegovyja, različiti su trgovački nazivi za lijek semaglutid, koji oponaša djelovanje hormona GLP-1 – hormona u mozgu zaduženog za regulaciju apetita i osjećaja sitosti.
| Foto: PEGR
Tjedne doze ovih 'blockbuster' lijekova za mršavljenje u prosjeku pomažu ljudima da izgube između 15 i 20 posto tjelesne mase.
Iako su fizičke nuspojave uzimanja ovih lijekova dobro dokumentirane - od mučnine do nadutosti i zatvora - sve je više mišljenja da takav brz gubitak kilograma, iako učinkovit, može doslovno dodati godine izgledu.
Poput lica, vrat je jedan od najvidljivijih dijelova tijela i među prvima na kojima se primjećuju znakovi starenja.
Zašto su potiljak i područje ispod čeljusti toliko podložni negativnim promjenama nakon mršavljenja?
| Foto: Instagram/whoopi goldberg
Estetska liječnica dr. Emma Goulding, koja vodi vlastitu kliniku u engleskom Cheshireu, objašnjava za Daily Mail: 'Koža vrata puno je tanja, proizvodi manje prirodnih ulja i ima slabiju potporu u odnosu na lice. Kada se masno tkivo brzo izgubi, osobito u srednjim godinama i kasnije, koža se često ne može vratiti u prvobitno stanje.'
- Ozempic vrat zapravo je reakcija kože na brz gubitak kilograma u kombinaciji s dobi, što dovodi do smanjene elastičnosti - dodaje.
Tada se počinju pojavljivati fine linije, nabori i opuštenost.
| Foto: Instagram/whoopi goldberg
KOJE SU SE JOŠ SLAVNE OSOBE SUOČILE S ESTETSKIM POSLJEDICAMA?
Robbie Williams otkrio je da je uz pomoć lijekova za mršavljenje izgubio oko 11 kilograma, no neki su obožavatelji bili zabrinuti zbog njegova „premršavog“ izgleda u Netflixovoj seriji iz 2023. godine.
Iako je 'Ozempic vrat' znatno češći kod starijih pacijenata, pojedini estetski liječnici kažu da sve češće primaju mlađe osobe koje traže rješenja za opuštenu kožu vrata. Osim Robbie Williamsa tu je i Rosie O'Donnel, Kathy Bates i Whoopi Goldberg.
| Foto: Instagram/Robbie Williams
Konzultant plastične kirurgije Paul Tulley ističe da se sve veći broj pacijenata u dvadesetim i tridesetim godinama zabrinjava zbog izgleda svog vrata.
- Mnogi danas ranu intervenciju doživljavaju kao preventivnu mjeru, umjesto da čekaju da se promjene dodatno pogoršaju. Otvorenost slavnih osoba i influencera o vlastitim zahvatima pomogla je ukloniti velik dio nekadašnje stigme - kaže.
Kod onih koji su izgubili znatnu količinu kilograma, vrat često više ne izgleda kao tijekom cijelog njihova odraslog života.
| Foto: Anton Oparin
Ako su operacija ili estetski ‘tretmani sitnih korekcija’ jedini način da se riješite 'Ozempic vrata', odakle krenuti?
Dr. Emma Goulding kaže: 'Dobra je vijest da tretmani koji potiču proizvodnju kolagena, poput radiofrekvencije, ultrazvučnog zatezanja kože i injektabilnih biostimulatora, mogu značajno poboljšati čvrstoću i teksturu kože. Najbolji rezultati postižu se ako se započne rano i ako se pristupi postupno, uz medicinsko vodstvo.'
| Foto: Screenshot/Tiktok
JE LI PREVENCIJA BOLJA OD LIJEČENJA?
Nije baš tako jednostavno, objašnjava dr. Ed Robinson, koji vodi estetsku kliniku u londonskoj Harley Street, no ističe da postoje koraci koje možete poduzeti dok traje vaš put mršavljenja.
Za Daily Mail kaže: 'Ako je moguće, ciljajte na sporiji i postupniji gubitak kilograma. Kod vrlo brzog mršavljenja koža često ‘zaostaje’ u prilagodbi. Sporiji tempo može biti nježniji prema vratu.'
Dr. Robinson savjetuje i razgovor s liječnikom koji propisuje lijekove o učestalosti njihova uzimanja. Obratite pažnju i na životne navike – unos dovoljne količine proteina pomaže očuvanju mišićne mase i pruža osnovne ‘građevne blokove’ za kožu. Trening snage također pomaže u očuvanju mišića, što smanjuje ukupni ‘ispuhani’ izgled. I ne zaboravite svakodnevno nanositi SPF 50 na vrat – većina ljudi to područje potpuno zanemaruje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija