FOTO 'Ozempic vrat' već imaju mnogi slavni: Kreme ne pomažu

JE LI PREVENCIJA BOLJA OD LIJEČENJA? Nije baš tako jednostavno, objašnjava dr. Ed Robinson, koji vodi estetsku kliniku u londonskoj Harley Street, no ističe da postoje koraci koje možete poduzeti dok traje vaš put mršavljenja. Za Daily Mail kaže: 'Ako je moguće, ciljajte na sporiji i postupniji gubitak kilograma. Kod vrlo brzog mršavljenja koža često ‘zaostaje’ u prilagodbi. Sporiji tempo može biti nježniji prema vratu.' Dr. Robinson savjetuje i razgovor s liječnikom koji propisuje lijekove o učestalosti njihova uzimanja. Obratite pažnju i na životne navike – unos dovoljne količine proteina pomaže očuvanju mišićne mase i pruža osnovne ‘građevne blokove’ za kožu. Trening snage također pomaže u očuvanju mišića, što smanjuje ukupni ‘ispuhani’ izgled. I ne zaboravite svakodnevno nanositi SPF 50 na vrat – većina ljudi to područje potpuno zanemaruje. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija