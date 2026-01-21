Obavijesti

Galerija

Komentari 1
NUŽNI ESTETSKI ZAHVATI

FOTO 'Ozempic vrat' već imaju mnogi slavni: Kreme ne pomažu

Dok kilogrami brzo nestaju, liječnici upozoravaju na novu, sve češću nuspojavu - takozvani 'Mounjaro ili Ozempic vrat', vidljiv znak naglog mršavljenja koji je već zabrinuo zvijezde poput Sharon Osbourne i Robbieja Williamsa
FOTO 'Ozempic vrat' već imaju mnogi slavni: Kreme ne pomažu
Kako se kilogrami tope, a lijekovi poput Ozempica i Mounjara odrađuju svoje suzbijanjem apetita, korisnici oduševljeno ističu da su dobrobiti jednako velike kao i obroci koje su nekoć konzumirali. Tu je čitav niz zdravstvenih prednosti - vitkiji pojedinci govore o boljem snu, poboljšanom mentalnom zdravlju te manjem riziku od razvoja ozbiljnih bolesti poput srčanih oboljenja i dijabetesa. | Foto: Profimedia/123rf
1/12
Kako se kilogrami tope, a lijekovi poput Ozempica i Mounjara odrađuju svoje suzbijanjem apetita, korisnici oduševljeno ističu da su dobrobiti jednako velike kao i obroci koje su nekoć konzumirali. Tu je čitav niz zdravstvenih prednosti - vitkiji pojedinci govore o boljem snu, poboljšanom mentalnom zdravlju te manjem riziku od razvoja ozbiljnih bolesti poput srčanih oboljenja i dijabetesa. | Foto: Profimedia/123rf
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026