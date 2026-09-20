FOTO Oživjele su naše slavenske legende: Perunfest je u znaku tajanstvenih vodenih bića...

U Donjoj Lomnici kraj Velike Gorice održava se Perunfest, obiteljski festival posvećen hrvatskim narodnim predajama, slavenskoj mitologiji i zaboravljenim pričama. Ovogodišnje izdanje traje 19. i 20. rujna...
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Perunfest je manifestacija posvećena hrvatskim narodnim predajama, starim običajima i slavenskoj mitologiji. Ovaj tradicionalni jesenski festival okuplja brojne zaljubljenike u mitove, legende i baštinu te kroz različite sadržaje oživljava svijet starih slavenskih vjerovanja.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Perunfest je manifestacija posvećena hrvatskim narodnim predajama, starim običajima i slavenskoj mitologiji. Ovaj tradicionalni jesenski festival okuplja brojne zaljubljenike u mitove, legende i baštinu te kroz različite sadržaje oživljava svijet starih slavenskih vjerovanja.
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Perunfest je manifestacija posvećena hrvatskim narodnim predajama, starim običajima i slavenskoj mitologiji. Ovaj tradicionalni jesenski festival okuplja brojne zaljubljenike u mitove, legende i baštinu te kroz različite sadržaje oživljava svijet starih slavenskih vjerovanja.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
U središte priče stavlja se sve o vodenim bićima i tajanstvenom svijetu skrivenom ispod površine vode. Posjetitelji će tako upoznati priče o vodenjacima, utopljenicima, vodenim deklama, vodenkinjama i nimfama, a program donosi radionice, predavanja, predstave, igre, izložbe, glazbene i pripovjedačke sadržaje.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Festival se održava na povijesnom imanju kurije Modić Bedeković, a cilj mu je na suvremen i interaktivan način približiti nematerijalnu kulturnu baštinu Turopolja i drugih hrvatskih krajeva te oživjeti predaje i mitska bića o kojima su pričale prethodne generacije.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL