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narodne predaje

FOTO Oživjele su naše slavenske legende: Perunfest je u znaku tajanstvenih vodenih bića...

U Donjoj Lomnici kraj Velike Gorice održava se Perunfest, obiteljski festival posvećen hrvatskim narodnim predajama, slavenskoj mitologiji i zaboravljenim pričama. Ovogodišnje izdanje traje 19. i 20. rujna...
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U Donjoj Lomnici kraj Velike Gorice započeo je Perunfest
Perunfest je manifestacija posvećena hrvatskim narodnim predajama, starim običajima i slavenskoj mitologiji. Ovaj tradicionalni jesenski festival okuplja brojne zaljubljenike u mitove, legende i baštinu te kroz različite sadržaje oživljava svijet starih slavenskih vjerovanja. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Perunfest je manifestacija posvećena hrvatskim narodnim predajama, starim običajima i slavenskoj mitologiji. Ovaj tradicionalni jesenski festival okuplja brojne zaljubljenike u mitove, legende i baštinu te kroz različite sadržaje oživljava svijet starih slavenskih vjerovanja. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Komentari 0

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