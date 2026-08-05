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TOPLINSKI UDAR

FOTO Pasje vrućine diljem Hrvatske. Pržimo se na +40 °C

Sunčano i vruće vrijeme je u Hrvatskoj za Oluju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 °C u hladu. U četvrtak isto ništa bolje. Očekuje se sunčano i vrlo vruće vrijeme. Iz Nuklearne elektrane Krško u srijedu su izvijestili kako će zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi u noći na četvrtak započeti postupno smanjivanje snage reaktora.
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Turisti u razgledavanju Zagreba unatoč toplinskom valu
U Zagrebu pakleno vrijeme nije omelo turiste u razgledavanju metropole | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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U Zagrebu pakleno vrijeme nije omelo turiste u razgledavanju metropole | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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