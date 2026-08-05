FOTO Pasje vrućine diljem Hrvatske. Pržimo se na +40 °C

Sunčano i vruće vrijeme je u Hrvatskoj za Oluju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 °C u hladu. U četvrtak isto ništa bolje. Očekuje se sunčano i vrlo vruće vrijeme. Iz Nuklearne elektrane Krško u srijedu su izvijestili kako će zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi u noći na četvrtak započeti postupno smanjivanje snage reaktora.
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U Zagrebu pakleno vrijeme nije omelo turiste u razgledavanju metropole
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
U Zagrebu pakleno vrijeme nije omelo turiste u razgledavanju metropole |
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
U Zagrebu pakleno vrijeme nije omelo turiste u razgledavanju metropole
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
U Slavonskom Brodu toplinski val je ispraznio ulice.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
U Puli također vrućina nije omela turiste u razgledavanju
| Foto: Sasa Miljevic
U Čakovcu se i četveronožni ljubimci hlade od toplinskog udara
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL