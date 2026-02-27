FOTO Penthouse u Maksimiru s panoramskim pogledom i 214 m² luksuza čeka kupca!

U ponudi je rijetko dostupna nekretnina koja spaja luksuz, funkcionalnost i investicijski potencijal, dvoetažni penthouse i poslovni prostor ukupne površine 214 m², smješten na šestom i sedmom katu kvalitetne stambene zgrade u prestižnom dijelu Maksimira, u Sveticama
Ovaj penthouse predstavlja savršenu priliku za one koji traže ekskluzivni životni ili poslovni prostor s panoramskim pogledom koji oduzima dah.
| Foto: Njuškalo
Ovaj penthouse predstavlja savršenu priliku za one koji traže ekskluzivni životni ili poslovni prostor s panoramskim pogledom koji oduzima dah. |
Foto: Njuškalo
Ovaj penthouse predstavlja savršenu priliku za one koji traže ekskluzivni životni ili poslovni prostor s panoramskim pogledom koji oduzima dah.
| Foto: Njuškalo
Nekretnina se nalazi u izuzetno traženoj tramvajskoj zoni Maksimira, što omogućuje jednostavnu povezanost s gradskim središtem, a istovremeno pruža mirnu i ugodnu rezidencijalnu atmosferu.
| Foto: Njuškalo
U neposrednoj blizini planira se izgradnja novog stadiona, što dodatno povećava vrijednost lokacije i čini je idealnom za investitore i profesionalce koji traže sigurnu i perspektivnu nekretninu.
| Foto: Njuškalo
Penthouse se prostire na dvije etaže i obuhvaća osam funkcionalnih prostorija, četiri kupaonice, balkon, lođu i terasu s nezaboravnim panoramskim pogledom na grad i Medvednicu.
| Foto: Njuškalo
Zahvaljujući iznimnoj orijentaciji i visini etaža, prostor je prepun prirodnog svjetla, pružajući osjećaj prozračnosti, privatnosti i ekskluzivnosti, što ga čini idealnim za luksuzno stanovanje ili prestižan poslovni ured.
| Foto: Njuškalo
Ova nekretnina nudi potpunu slobodu namjene, pa se može koristiti kao luksuzni obiteljski stan, reprezentativni ured, poliklinika ili privatna klinika, odvjetnički ili poslovni ured, ali i kao apartmanski koncept za turistički najam ili investiciju.
| Foto: Njuškalo
Posebno je vrijedna velika krovna terasa od oko 100 m² s 360° panoramskim pogledom, rijetka na zagrebačkom tržištu, koja pruža savršenu priliku za lounge prostor, zeleni vrt ili vanjski ured/terasu.
| Foto: Njuškalo
Ako tražite unikatan spoj luksuza, prostora i lokacije s potencijalom rasta vrijednosti, ovaj penthouse u Maksimiru je rijetka prilika koja se ne propušta.
| Foto: Njuškalo
Cijena ove ekskluzivne nekretnine iznosi 1.590.000 €, što odražava ne samo veličinu i kvalitetu prostora, već i prestižnu lokaciju u srcu Maksimira.
| Foto: Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo