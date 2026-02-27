Obavijesti

RIJETKA PRILIKA

FOTO Penthouse u Maksimiru s panoramskim pogledom i 214 m² luksuza čeka kupca!

U ponudi je rijetko dostupna nekretnina koja spaja luksuz, funkcionalnost i investicijski potencijal, dvoetažni penthouse i poslovni prostor ukupne površine 214 m², smješten na šestom i sedmom katu kvalitetne stambene zgrade u prestižnom dijelu Maksimira, u Sveticama
Ovaj penthouse predstavlja savršenu priliku za one koji traže ekskluzivni životni ili poslovni prostor s panoramskim pogledom koji oduzima dah. | Foto: Njuškalo
