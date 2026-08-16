FOTO Plavokosa ljepotica ima vojsku fanova: Pogledajte zašto svi jedva čekaju nove objave

Alexa Adams američka je influencerica i model koja je popularnost izgradila na društvenim mrežama, gdje objavljuje sadržaj povezan s modom, fitnessom i lifestyleom. Na Instagramu je prati više od 450 tisuća ljudi, a pažnju privlači izrazito ženstvenim i atraktivnim fotografijama. | Foto: Instagram/alexaadams3