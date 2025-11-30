Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TRADICIJA NA DJELU

FOTO Počele tradicionalne slavonske svinjokolje: Običaj zaumire, ali neki se ne daju

Epidemija Afričke svinjske kuge gotovo je prepolovila broj domaćinstava koja i dalje rade tradicionalne svinjokollje, no Osječani koje smo posjetili ne odustaju: kolju samo za vlastite potrebe i uz stroga pravila
Osijek: Počele su tradicionalne slavonske svinjokolje - kolinje
Običaj se već počeo gubiti, a Afrička kuga dovela je do toga da su mnogi seljaci odustali od svinjokolje. Oni koji su odlučili ostati vjerni tradiciji morali su najaviti klanje veterinarima najmanje 48 sati unaprijed, kako bi oni mogli obaviti pregled životinja i provjeriti jesu li ispunjeni svi biosigurnosni uvjeti. Bez te najave i nadzora klanje nije dopušteno. | Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
1/32
Običaj se već počeo gubiti, a Afrička kuga dovela je do toga da su mnogi seljaci odustali od svinjokolje. Oni koji su odlučili ostati vjerni tradiciji morali su najaviti klanje veterinarima najmanje 48 sati unaprijed, kako bi oni mogli obaviti pregled životinja i provjeriti jesu li ispunjeni svi biosigurnosni uvjeti. Bez te najave i nadzora klanje nije dopušteno. | Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025