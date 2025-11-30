FOTO Počele tradicionalne slavonske svinjokolje: Običaj zaumire, ali neki se ne daju

Epidemija Afričke svinjske kuge gotovo je prepolovila broj domaćinstava koja i dalje rade tradicionalne svinjokollje, no Osječani koje smo posjetili ne odustaju: kolju samo za vlastite potrebe i uz stroga pravila
Običaj se već počeo gubiti, a Afrička kuga dovela je do toga da su mnogi seljaci odustali od svinjokolje. Oni koji su odlučili ostati vjerni tradiciji morali su najaviti klanje veterinarima najmanje 48 sati unaprijed, kako bi oni mogli obaviti pregled životinja i provjeriti jesu li ispunjeni svi biosigurnosni uvjeti. Bez te najave i nadzora klanje nije dopušteno.
Vrijedne ruke primile su se posla jer svinju treba rastrančirati i pripremiti meso za pospremanje, a usput odvojiti ono što je za sušenje, za kobasice, za čvarke...
Srećom, ima i mladih koji su zainteresirani za ova tradicionalni običaj - dječak Toma cijeli dan je pomagao obitelji u radovima
Toma je krenuo već od trančiranja mesa...
Bio je ravnopravan i u rezanju mesa
A najviše veselja doživio je kad je ručice uvaljao u smjesu za kobasice
Blago proizvođačima koji nisu odustali od svinjokolje - i ove godine imat će svježe i domaće meso, od svinja za koje znaju kako su uzgojene.
Lijepog li mozaika...
Netko ih voli deblje i masnije, netko bolje protisnute, netko dobro slane, ili s malo crvene paprike i luka, ali - vole ih svi!
Domaći kulen od prošle godine tu je da se počaste ljudi koji su se od ranog jutra uhvatili posla oko trančiranja svinje, pravljenja kobasica i topljenja masti za čvarke
