FOTO Počele tradicionalne slavonske svinjokolje: Običaj zaumire, ali neki se ne daju

Običaj se već počeo gubiti, a Afrička kuga dovela je do toga da su mnogi seljaci odustali od svinjokolje. Oni koji su odlučili ostati vjerni tradiciji morali su najaviti klanje veterinarima najmanje 48 sati unaprijed, kako bi oni mogli obaviti pregled životinja i provjeriti jesu li ispunjeni svi biosigurnosni uvjeti. Bez te najave i nadzora klanje nije dopušteno. | Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL