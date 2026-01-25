Obavijesti

INVESTICIJA U ZDRAVLJE

FOTO Pogled koji liječi sve! Ovaj medicinski resort pruža bolje iskustvo nego klasičan wellness

MAYRLIFE Medical Health Resort u Altausseeu u Austriji nije samo još jedan wellness hotel, to je medicinski resort s personaliziranim zdravstvenim programima, dizajniran da resetira vaše tijelo i potakne dugoročno zdravlje i vitalnost
Smješten na obali slikovitog jezera Altaussee, okruženog planinama, kombinira luksuzan smještaj s vrhunskom medicinskom ekspertizom i holističkim pristupom zdravlju | Foto: Tripadvisor
Smješten na obali slikovitog jezera Altaussee, okruženog planinama, kombinira luksuzan smještaj s vrhunskom medicinskom ekspertizom i holističkim pristupom zdravlju | Foto: Tripadvisor
