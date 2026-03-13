Obavijesti

STRUČNJACI SAVJETUJU

Tijelo ima svoj 'Ozempic': Evo kako možete na prirodan način probuditi hormon sitosti

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Tijelo ima svoj 'Ozempic': Evo kako možete na prirodan način probuditi hormon sitosti
Foto: Dreamstime

Stručnjaci ističu da postoje jednostavne svakodnevne navike koje mogu potaknuti prirodnu proizvodnju GLP-1 u organizmu. Drugim riječima, tijelo već ima vlastiti sustav kontrole apetita - samo ga treba 'probuditi'

Ono što mnogi ne znaju jest da ljudsko tijelo već prirodno proizvodi hormon koji stoji iza tog mehanizma – GLP-1.
GLP-1 (glukagonu sličan peptid-1) hormon je koji se izlučuje u crijevima nakon obroka.

Njegova osnovna zadaća je signalizirati mozgu da je tijelo sito, usporiti pražnjenje želuca i pomoći u regulaciji razine šećera u krvi. Upravo na tom principu djeluju i moderni lijekovi za mršavljenje – oni oponašaju ili pojačavaju učinak tog hormona.

Stručnjaci ističu da postoje jednostavne svakodnevne navike koje mogu potaknuti prirodnu proizvodnju GLP-1 u organizmu. Drugim riječima, tijelo već ima vlastiti sustav kontrole apetita – samo ga treba “probuditi”.

Hormon koji mozgu govori da smo siti

GLP-1 se stvara u probavnom sustavu kada hrana dospije u crijeva. Nakon toga djeluje na nekoliko ključnih procesa u organizmu.

Prije svega, šalje signal mozgu da je želudac pun, čime se smanjuje osjećaj gladi. Istovremeno usporava pražnjenje želuca, zbog čega hrana dulje ostaje u probavnom sustavu i osjećaj sitosti traje dulje. Također potiče izlučivanje inzulina i smanjuje lučenje glukagona, hormona koji povećava razinu šećera u krvi.

Zbog tog složenog djelovanja GLP-1 ima važnu ulogu u regulaciji metabolizma, tjelesne težine i energije. Kada se ovaj hormon izlučuje u dovoljnoj količini, ljudi prirodno jedu manje jer se osjećaju siti.

Lijekovi poput Ozempica koriste isti mehanizam: oni pojačavaju ili oponašaju djelovanje GLP-1, što dovodi do smanjenog apetita i često do gubitka kilograma. Međutim, stručnjaci naglašavaju da se dio tog učinka može potaknuti i prirodnim putem.

Tri načina kako prirodno potaknuti GLP-1

1. Jedite proteine – posebno na početku obroka

Jedan od najsnažnijih poticaja za oslobađanje GLP-1 je unos proteina. Hrana poput jaja, ribe, jogurta ili orašastih plodova potiče snažan hormonski odgovor u probavnom sustavu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kada se proteini jedu na početku obroka, aktiviraju crijevne stanice koje izlučuju GLP-1, što dovodi do bržeg osjećaja sitosti. Osim toga, proteini pomažu stabilizirati razinu šećera u krvi i smanjuju nagle napade gladi tijekom dana.

Zbog toga nutricionisti često preporučuju doručak bogat proteinima – primjerice jaja, posni sir ili jogurt – jer on može postaviti metabolički ritam za ostatak dana.

2. Jedite više vlakana

Drugi ključan faktor u proizvodnji GLP-1 su vlakna, posebno ona iz cjelovitih žitarica, povrća i orašastih plodova.

Kada vlakna stignu u debelo crijevo, razgrađuju ih bakterije koje pritom stvaraju kratkolančane masne kiseline. Te tvari zatim potiču stanice u crijevima na oslobađanje GLP-1 hormona.

Zbog toga prehrana bogata vlaknima ne samo da poboljšava probavu, nego i povećava osjećaj sitosti. Namirnice poput zobi, ječma, integralne pšenice, avokada ili orašastih plodova posebno se često spominju kao hrana koja može potaknuti ovaj proces.

Healthy breakfast variety
Foto: NATASHA BREEN

3. Obratite pažnju na vrijeme i redoslijed obroka

I način na koji jedemo može utjecati na razinu GLP-1 u organizmu. Istraživanja pokazuju da je redoslijed hrane na tanjuru važan.

Ako prvo jedemo proteine i povrće, a tek zatim ugljikohidrate, razina GLP-1 može biti veća nego kada se obrok započne kruhom, tjesteninom ili drugim izvorima ugljikohidrata.

Vrijeme obroka također igra veliku ulogu. Tijelo prirodno proizvodi više GLP-1 u jutarnjim satima nego navečer, što znači da doručak može imati snažniji metabolički učinak nego kasna večera.

Drugim riječima, isti obrok može imati potpuno različit hormonski učinak ovisno o tome kada ga pojedemo.

Zašto je GLP-1 postao ključna tema u medicini

Interes za GLP-1 naglo je porastao posljednjih godina upravo zbog uspjeha lijekova koji ciljaju ovaj hormon. Oni su pokazali da regulacija apetita nije samo pitanje volje ili kalorija, već i složenih bioloških signala između crijeva, mozga i gušterače.

Znanstvenici danas GLP-1 smatraju jednim od najvažnijih hormona u kontroli metabolizma. On istovremeno utječe na razinu glukoze u krvi, osjećaj sitosti i brzinu probave.

Zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da će budućnost liječenja pretilosti i metaboličkih bolesti uključivati upravo terapije koje pojačavaju prirodne hormonske mehanizme u tijelu.

Nema čarobnog rješenja, ali postoji prirodan mehanizam

Iako su lijekovi koji djeluju na GLP-1 postali izuzetno popularni, stručnjaci upozoravaju da zdrave životne navike i dalje igraju ključnu ulogu.

Prehrana bogata proteinima i vlaknima, pravilno raspoređeni obroci i uravnotežen način života mogu potaknuti prirodnu proizvodnju hormona sitosti i pomoći u kontroli apetita.

Drugim riječima, tijelo već ima vlastiti sustav koji regulira glad – a razumijevanje tog sustava moglo bi biti jedan od najvažnijih koraka u borbi protiv pretilosti i metaboličkih poremećaja.

closeup female legs on a measuring scale. Weight loss control concept copy space
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

