FOTO Pogled s Biokova od kojeg ćete pomisliti da uranjate u san

Dok se nebo gasi, a prva zvijezda zasja nad Jadranom, tišina planine preuzima sve. U daljini se čuje samo šum vjetra, a more pod sobom izgleda kao beskrajno ogledalo. Biokovo tada više nije samo planina — postaje pozornica na kojoj priroda svakoga dana iznova izvodi svoj najljepši spektakl. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL