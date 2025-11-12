FOTO Pogled s Biokova od kojeg ćete pomisliti da uranjate u san

Na visini od oko 1100 metara nad morem, Biokovo pruža pogled koji oduzima dah — posebno u trenutku kada se dan polako povlači, a sunce tone iza horizonta Jadrana
Planina Biokovo, poznata po svojim oštrim vrhovima i strmim padinama, u tim trenucima pokazuje svoje nježnije lice. Miris planinskog bilja i blagi povjetarac s mora stvaraju osjećaj potpune povezanosti s prirodom. Pogled prema zapadu otkriva igru boja – nebo prelazi iz narančaste u ružičastu, a zatim u duboku modrinu, dok se na horizontu jasno ocrtavaju obrisi Hvara i Visa, obasjani posljednjim zrakama sunca.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Za mnoge posjetitelje Parka prirode Biokovo, upravo su ti trenuci zalaska sunca razlog dolaska. Mnogi planinari, fotografi i zaljubljenici u prirodu svjedoče kako nigdje drugdje u Dalmaciji nebo nije tako široko, niti more tako mirno kao gledano s Biokova
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Dok se nebo gasi, a prva zvijezda zasja nad Jadranom, tišina planine preuzima sve. U daljini se čuje samo šum vjetra, a more pod sobom izgleda kao beskrajno ogledalo. Biokovo tada više nije samo planina — postaje pozornica na kojoj priroda svakoga dana iznova izvodi svoj najljepši spektakl.
