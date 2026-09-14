FOTO Burgeri s pistacijom, rakovima... Pogledajte što se sve jede na 11. Burger festivalu

Burgeri svih vrsta i okusa stigli su na zagrebački Trg dr. Franje Tuđmana. Čeka vas ponuda s čak 13 burger koncepata, uz slatke zalogaje, pića i brojne neobične kombinacije. Ako ste pravi ljubitelj burgera, teško ćete probati samo jedan
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Burger Festival Zagreb traje sve do 22. rujna, a okuplja ljubitelje burgera, dobre hrane i street fooda.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Burger Festival Zagreb traje sve do 22. rujna, a okuplja ljubitelje burgera, dobre hrane i street fooda. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Burger Festival Zagreb traje sve do 22. rujna, a okuplja ljubitelje burgera, dobre hrane i street fooda.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Na festivalu se tako mogu pronaći različite vrste mesa, zanimljivi umaci, lokalne namirnice i kombinacije koje će svakako privući one koji vole isprobati nešto novo.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Jedan od zanimljivih burgera je s kućice Noel street food koji je predstavio svoj burger Spicy smash s krumpirovim brioche pecivom, dvije pljeskavice 100% junetina, cheddar sirom, azijskim coleslawom, chrispy chilli majonezom i hrskavom pilećom kožicom.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Kreativni Juraj Klepić ovoga puta se bacio u 'slane vode' i napravio burger s pistacijom i kadaifom Hulk Smash.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Tu je i kućica .99, a njihov specijalitet je Bacon Jam burger s odličnim džemom od špeka i luka.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Chubby Chuck ima slasni burger Butter jam smash koji se ističe aromom brown butter mayo umaka, džemom od pancete i hrskavom ljutikom.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Chef's burger by Ivan Pažanin donosi ukusnu klasiku - Crispy kapula, The Cheese, Creamy pomodoro i novitet Cacio Carbonara.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Burger Institute by Mate Janković ima u ponudi četirir vrste burgera, a ovo je novitet - Shrooms smash.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Tom Gretić je ove godine odlučio ponuditi nešto morski i tako kreirao buger s rakovicom - Crabby Patty. Od sastojaka tu je kimchi majoneza, wakame alge, soja umak, juzu te tempura od raka s mekim oklopom.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL