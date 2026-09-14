Obavijesti

Galerija

Komentari 2
Mljac!

FOTO Burgeri s pistacijom, rakovima... Pogledajte što se sve jede na 11. Burger festivalu

Burgeri svih vrsta i okusa stigli su na zagrebački Trg dr. Franje Tuđmana. Čeka vas ponuda s čak 13 burger koncepata, uz slatke zalogaje, pića i brojne neobične kombinacije. Ako ste pravi ljubitelj burgera, teško ćete probati samo jedan
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana
Burger Festival Zagreb traje sve do 22. rujna, a okuplja ljubitelje burgera, dobre hrane i street fooda. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/46
Burger Festival Zagreb traje sve do 22. rujna, a okuplja ljubitelje burgera, dobre hrane i street fooda. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026