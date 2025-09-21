Obavijesti

POGLEDAJTE OVU RASKOŠ

FOTO Etno frizure svijeta zasjale na 60. Vinkovačkim jesenima

Na Trgu Vinkovačkih jeseni održana je revija Etno frizure svijeta u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka. Frizure i ukrasi za glavu, kao važan dio svake narodne nošnje, pokazali su koliko je tradicija isprepletena s estetikom i umijećem
Vinkovci: Etno frizure svijeta na Vinkovačkim jesenima
Na Trgu Vinkovačkih jeseni održana je revija Etno frizure svijeta u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
