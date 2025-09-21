FOTO Etno frizure svijeta zasjale na 60. Vinkovačkim jesenima

Na Trgu Vinkovačkih jeseni održana je revija Etno frizure svijeta u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka. Frizure i ukrasi za glavu, kao važan dio svake narodne nošnje, pokazali su koliko je tradicija isprepletena s estetikom i umijećem
Publika je mogla vidjeti radove 14 sudionika iz 10 zemalja, Ukrajine, Arhangelska, Grčke, Burjatije, Gruzije, Tatarstana, Uzbekistana, Srbije, Albanije i Hrvatske. Svaka je frizura ispričala priču o kulturnoj baštini naroda koji ju je predstavio.
Revija je bila dio programa jubilarnih 60. Vinkovačkih jeseni, koje danas završavaju u znaku bogate tradicije i zajedništva.
