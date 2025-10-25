Obavijesti

FOTO Pogledajte fascinantnu izložbu oldtimera u Osijeku

U sklopu sedmog izdanja Tehnicooluma, sajma tehničke kulture i STEM zanimanja, održana je izložba oldtimer vozila u Gospodarskom centru Osijek
Osijek: Izložba oldtimer vozila ispred Gospodarskog centra
Ovaj događaj okupio je ljubitelje automobilske povijesti i tehnike, omogućujući im da uživaju u starim automobilima i povežu se s modernim tehnološkim dostignućima. Izložba je bila organizirana u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Osječko-baranjske županije i Oldtimer klubom Našice. Posjetitelji su imali priliku razgledati restaurirane automobile iz prošlih desetljeća, svjedočeći strasti i posvećenosti entuzijasta u očuvanju automobilističke baštine. Izložba traje 24. i 25.10. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
