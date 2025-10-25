FOTO Pogledajte fascinantnu izložbu oldtimera u Osijeku

U sklopu sedmog izdanja Tehnicooluma, sajma tehničke kulture i STEM zanimanja, održana je izložba oldtimer vozila u Gospodarskom centru Osijek
Ovaj događaj okupio je ljubitelje automobilske povijesti i tehnike, omogućujući im da uživaju u starim automobilima i povežu se s modernim tehnološkim dostignućima.
Izložba je bila organizirana u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Osječko-baranjske županije i Oldtimer klubom Našice. Posjetitelji su imali priliku razgledati restaurirane automobile iz prošlih desetljeća, svjedočeći strasti i posvećenosti entuzijasta u očuvanju automobilističke baštine. Izložba traje 24. i 25.10.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Tehnicoolum je ove godine ponudio više od 30 interaktivnih radionica, uključujući robotiku, modelarstvo, 3D printanje i informatiku. Ovaj spoj prošlih i budućih tehnologija pružio je posjetiteljima jedinstveno iskustvo, ističući važnost očuvanja tradicije i inovacija u tehničkoj kulturi.
Sajam je besplatan za posjetitelje i otvoren od 10 do 18 sati oba dana, pružajući svim zainteresiranim građanima priliku da sudjeluju u radionicama i razgledaju izložbe.
Tehnicoolum nastavlja svoju misiju popularizacije tehničke kulture i STEM područja među mladima, potičući ih na istraživanje i razvoj interesa u tehničkim znanostima.
