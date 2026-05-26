FOTO Pogledajte posljednja neistražena mjesta na planeti

Iako je čovjek stigao na Mjesec, mnogi dijelovi Zemlje još nisu u potpunosti istraženi. Od dubina oceana i gustih prašuma do nepristupačnih planina, na našem planetu i dalje postoje mjesta o kojima znamo vrlo malo
Donosimo pregled nekih od posljednjih neistraženih mjesta na Zemlji koja i dalje bude znatiželju svijeta.
SJEVERNI SENTINEL. Sjeverni Sentinel nalazi se u Andamanskom otočju u Indijskom oceanu, između Mjanmara i Indonezije. Otok je naseljen, no njegovi stanovnici žive potpuno izolirano od ostatka svijeta. Riječ je o jednom od posljednjih nekontaktiranih plemena na Zemlji koje odbija svaki kontakt s vanjskim svijetom. Zbog njihove zaštite pristup otoku strogo je zabranjen.
Svaki pokušaj dolaska na otok završio je neprijateljskom reakcijom lokalnog stanovništva koje strogo odbija kontakt s vanjskim svijetom. Upravo zbog potpune izolacije smatra se da otok skriva jedinstveni biljni i životinjski svijet koji još nije istražen. Znanstvenici pretpostavljaju da bi ondje mogle postojati vrste koje nigdje drugdje ne postoje. Ipak, zbog zaštite plemena i njihove sigurnosti pristup otoku danas je strogo zabranjen.
AMAZONSKA PRAŠUMA. Prostire se na čak 5,5 milijuna četvornih kilometara i obuhvaća područja devet država, iako se najveći dio nalazi u Brazilu. Riječ je o najvećoj tropskoj prašumi na svijetu i jednom od najvažnijih ekosustava na planetu. Unatoč brojnim istraživanjima, veliki dijelovi Amazone i danas su potpuno neistraženi. Znanstvenici vjeruju da ondje još uvijek postoje neotkrivene biljne i životinjske vrste, ali i izolirana plemen
JEZERA ANTARTIKE. Ispod ledenog pokrova Antarktike skrivaju se podledenička jezera koja milijunima godina nisu bila dostupna ljudima ni znanstvenicima. Dosad je otkriveno gotovo 400 takvih jezera skrivenih duboko ispod leda. Zbog potpune izolacije smatra se da bi mogla sadržavati jedinstvene oblike života i važne tragove o prošlosti Zemlje. Upravo zato ova tajanstvena mjesta predstavljaju jedno od najzanimljivijih područja suvremenih istraživanja.
Mnoga podledenička jezera na Antarktici međusobno su povezana, a voda teče iz jednog jezera u drugo ispod debelog sloja leda. Znanstvenici vjeruju da se ondje krije potpuno nepoznat ekosustav koji je milijunima godina bio izoliran od ostatka svijeta. Upravo zbog toga ova jezera predstavljaju veliko znanstveno otkriće i izazov za istraživače. Unatoč modernoj tehnologiji, njihov tajanstveni podvodni svijet još uvijek nije dovoljno istražen.
SJEVERNI PLANINSKI ŠUMSKI KOMPLEKS U MJANMARU. Sjeverni planinski šumski kompleks u Mjanmaru obuhvaća Nacionalni park Hkakabo Razi i rezervat divljih životinja Hponkan Razi. Ovo golemo i teško pristupačno područje prostire se na oko 22 tisuće četvornih kilometara. Zbog guste šume, planinskog terena i udaljenosti velik dio regije još uvijek nije detaljno istražen. Znanstvenici vjeruju da ondje žive rijetke životinjske vrste i da skriva bogatu, netaknutu prirodu.
Prema istraživanju Sveučilišta Cambridge, manje od 1,4 posto područja ovog golemog šumskog kompleksa pod utjecajem je ljudi. To znači da je gotovo cijela regija ostala netaknuta i slabo istražena. Zbog nepristupačnog terena i guste vegetacije velik dio područja i dalje skriva nepoznate biljne i životinjske vrste. Upravo zato ovo mjesto smatra se jednim od posljednjih velikih divljih područja na Zemlji.
MACHAPUCHARE, NEPAL. Machapuchare, poznata i kao “Planina ribljeg repa”, nalazi se u planinskom lancu Annapurna u Nepalu. Ovaj impresivni vrh prepoznatljiv je po svom jedinstvenom obliku koji podsjeća na riblji rep. Planina ima veliko religijsko i kulturno značenje za lokalno stanovništvo pa je penjanje na njezin vrh zabranjeno. Upravo zbog toga Machapuchare ostaje jedno od rijetkih gotovo netaknutih i neistraženih mjesta na svijetu.
Ova planina smatra se svetom među lokalnim stanovništvom jer vjeruju da na njezinu vrhu živi bog Shiva. Zbog velikog religijskog značaja penjanje do samog vrha strogo je zabranjeno. Upravo zahvaljujući toj zabrani Machapuchare je ostao gotovo netaknut i neistražen. Planina i danas izaziva divljenje zbog svoje ljepote, ali i tajanstvenosti koja je okružuje.
OODAAQ, GRENLAND. Udaljeni otočić u Grenland smješten duboko u Arktiku i smatra se jednim od najsjevernijih kopnenih područja na Zemlji, iako se oko toga još uvijek vode rasprave. Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta i nepristupačne lokacije ovo mjesto gotovo je potpuno neistraženo. Znanstvenici godinama pokušavaju utvrditi je li riječ o pravom otoku ili samo o nakupini šljunka i leda koja se mijenja pod utjecajem mora i leda. Upravo ta tajanstvenost čini Oodaaq jednim od najneobičnijih i najmanje poznatih mjesta na planetu.
Ovaj mali otok od šljunka i mulja otkrio je danski znanstvenik 1978. godine. Ipak, zbog promjena razine mora i leda nije sigurno postoji li Oodaaq još uvijek danas. Takvi arktički otočići mogu nestati ili se ponovno pojaviti pod utjecajem vremenskih uvjeta i kretanja ledenih masa. Upravo zbog svoje nestabilnosti i udaljene lokacije Oodaaq ostaje jedno od najtajanstvenijih mjesta na svijetu.
TEPUI, VENEZUELA.
Tepui su golemi stijenski platoi koji se uzdižu iznad venezuelske prašume i smatraju se jednim od najneobičnijih prirodnih fenomena Južne Amerike. Osim što su vrlo udaljeni i teško dostupni, njihovi strmi vrhovi stoljećima su ostali gotovo potpuno izolirani od ostatka svijeta. Upravo zbog te izolacije na njima su se razvile jedinstvene biljne i životinjske vrste koje ne postoje nigdje drugdje na Zemlji. Znanstvenici i danas istražuju ove tajanstvene kamene divove koji izgledaju poput izgubljenog svijeta.
Prava tajna tepui planina skriva se u njihovoj unutrašnjosti. Ovi golemi kameni platoi kriju složene sustave špilja i pukotina koji su stoljećima bili potpuno izolirani od vanjskog svijeta. Zbog toga su mnoga područja ostala netaknuta i gotovo neistražena. Znanstvenici su dosad uspjeli istražiti tek mali dio ovih tajanstvenih formacija.
MARIJANSKA BRAZDA, TIHI OCEAN. Marijanska brazda, smještena u Tihom oceanu nedaleko od Japana, najdublji je oceanski rov na Zemlji. Proteže se na oko 2550 kilometara duljine i široka je približno 69 kilometara. Zbog ekstremne dubine, potpunog mraka i ogromnog pritiska velik dio ovog područja i dalje je neistražen. Znanstvenici vjeruju da se u njezinim dubinama kriju neobični oblici života prilagođeni uvjetima kakvi ne postoje nigdje drugdje na planetu.
Od otkrića 1951. godine organizirano je nekoliko ekspedicija u Marijansku brazdu kako bi se istražile njezine tajanstvene dubine. Jedna od najpoznatijih misija iz 2014. godine pretvorena je u dokumentarni film Deepsea Challenge. Unatoč modernoj tehnologiji i brojnim istraživanjima, ovo područje i dalje ostaje jedno od najudaljenijih i najmanje istraženih mjesta na Zemlji. Zbog ekstremnih uvjeta velik dio života u njezinim dubinama još uvijek je potpuna nepoznanica.
GANGKHAR PUENSUM, BUTAN. Gangkhar Puensum u Butanu smatra se najvišom neosvojenom planinom na svijetu. Penjanje na ovaj vrh zabranila je butanska vlada zbog poštovanja prema lokalnim duhovnim i religijskim vjerovanjima. Upravo zbog te zabrane planina je ostala netaknuta i gotovo potpuno neistražena. Njezina izoliranost i mistična atmosfera i danas fasciniraju istraživače i ljubitelje planina diljem svijeta.
ŠPILJA SON DOONG, VIJETNAM. Špilja Son Doong, smještena u Nacionalnom parku Phong Nha-Ke Bang u Vijetnamu, jedna je od najvećih prirodnih špilja na svijetu. Ova golema podzemna mreža skriva rijeke, džungle i ogromne šupljine koje izgledaju poput izgubljenog svijeta. Istraživači su 2019. godine otkrili podvodnu povezanost između dviju špilja, što je dodatno povećalo interes znanstvenika. Unatoč tome, procjenjuje se da je istraženo tek oko 30 posto cijelog nacionalnog parka.
CAPE MELVILLE, AUSTRALIJA. Nacionalni park Cape Melville nalazi se u australskoj saveznoj državi Queensland i smatra se jednim od najizoliranijih područja kontinenta. Zbog nepristupačnog terena i guste prirode velik dio ovog područja dugo je ostao slabo istražen. Upravo ondje znanstvenici su 2013. godine otkrili tri potpuno nove životinjske vrste. Ovo otkriće pokazalo je koliko nepoznatog života još uvijek postoji čak i u dijelovima svijeta za koje mislimo da su dobro istraženi.
NACIONALNI PARK FIORDLAND, NOVI ZELAND. Nacionalni park Fiordland, smješten na jugozapadu Južnog otoka Novog Zelanda, najveći je nacionalni park u zemlji i poznat po spektakularnim fjordovima, planinama i bogatoj prirodi. Ovo područje dom je brojnim rijetkim biljnim i životinjskim vrstama. Ipak, unutar parka postoje posebne divlje zone u koje ljudima nije dopušten pristup. Upravo zbog toga veliki dijelovi Fiordlanda i danas ostaju netaknuti i slabo istraženi.
REPUBLIKA SAHA, RUSIJA. Republika Saha, poznata i kao Jakutija, golemo je područje u Rusiji koje je veličinom usporedivo s Indijom. Zbog ekstremno hladne klime smatra se jednim od najtežih mjesta za život na Zemlji. Ogromna prostranstva tundre, šuma i ledenih područja još uvijek kriju brojne neistražene dijelove. Upravo zbog nepristupačnih uvjeta velik dio ove regije ostao je gotovo netaknut ljudskim djelovanjem.
JUŽNA NAMIBIJA. Pustinja Namib jedna je od najsurovijih i najnegostoljubivijih pustinja na svijetu. Proteže se na oko 2000 kilometara duž jugozapadne obale Afrike, a veliki dijelovi ovog područja ostali su potpuno izolirani. Ekstremne temperature, suša i nepristupačan teren otežavaju istraživanje i život u toj regiji. Upravo zbog toga mnogi dijelovi južne Namibije i danas ostaju slabo istraženi i puni prirodnih tajni.
POLUOTOK KAMČATKA, RUSIJA. Poluotok Kamčatka na krajnjem istoku Rusije jedno je od najdivljijih i najslabije istraženih područja svijeta. Ovo izolirano područje poznato je po jedinstvenom biljnom i životinjskom svijetu, ali i po više od 300 vulkana koji oblikuju njegov dramatičan krajolik. Unatoč vulkanskoj aktivnosti, zime su ondje iznimno hladne i surove. Zbog nepristupačne prirode velik dio Kamčatke i danas ostaje gotovo netaknut ljudskim djelovanjem.
SJEVERNA PATAGONIJA, ČILE. Sjeverna Patagonija u Čileu jedno je od posljednjih velikih netaknutih područja prirode na Zemlji. Ovaj divlji kraj poznat je po ledenjacima, planinama, gustim šumama i iznimno nepristupačnom terenu. Jedno od najizoliranijih područja je Sjevernopatagonsko ledeno polje koje se prostire na oko 4200 četvornih kilometara. Zbog surovih uvjeta i udaljenosti velik dio ove regije i dalje ostaje slabo istražen.
ZVJEZDANE PLANINE, PAPUA, NOVA GVINEJA. Zvjezdane planine u Papui Novoj Gvineji jedno su od najudaljenijih i najmanje istraženih područja na svijetu. Gusta prašuma, težak teren i izoliranost otežavaju pristup ovom planinskom lancu. Tijekom jedne novije ekspedicije znanstvenici su ondje otkrili gotovo 100 novih biljnih i životinjskih vrsta. Ovo područje i dalje skriva brojne prirodne tajne koje tek čekaju biti otkrivene.
PLANINA NAMULI, MOZAMBIK. Planina Namuli, drugi najviši vrh u Mozambiku, smatra se jednom od posljednjih neistraženih planina u Africi. Zbog udaljene lokacije i teško pristupačnog terena ovo područje dugo je ostalo izvan dosega ozbiljnijih istraživanja. Planina je okružena bogatom prirodom i rijetkim biljnim i životinjskim vrstama. Znanstvenici vjeruju da Namuli još uvijek skriva brojne neotkrivene tajne i jedinstvene ekosustave.
