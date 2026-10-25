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FOTO Pogledajte tjedan u slikama: Ovih 25 fotografija obilježilo je proteklih sedam dana

Od cvjetnih aranžmana za blagdan Svih svetih i prvih božićnih ukrasa do kupača na dubrovačkoj plaži i mirisnih čvaraka na Čvarkijadi - ovaj tjedan donio je prizore svih boja i raspoloženja. Donosimo 25 fotografija koje najbolje dočaravaju tjedan iza nas
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Održana tradicionalna Hlebinska čvarkijada
Na imanju Stari zanati odrzano zanimljivo natjecanje u pripremi cvaraka, a koje je bilo sredisnji dogadjaj ovogodisnje hlebinske Cvarkijade. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Na imanju Stari zanati odrzano zanimljivo natjecanje u pripremi cvaraka, a koje je bilo sredisnji dogadjaj ovogodisnje hlebinske Cvarkijade. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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