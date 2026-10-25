FOTO Pogledajte tjedan u slikama: Ovih 25 fotografija obilježilo je proteklih sedam dana

Od cvjetnih aranžmana za blagdan Svih svetih i prvih božićnih ukrasa do kupača na dubrovačkoj plaži i mirisnih čvaraka na Čvarkijadi - ovaj tjedan donio je prizore svih boja i raspoloženja. Donosimo 25 fotografija koje najbolje dočaravaju tjedan iza nas
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Na imanju Stari zanati odrzano zanimljivo natjecanje u pripremi cvaraka, a koje je bilo sredisnji dogadjaj ovogodisnje hlebinske Cvarkijade.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Na imanju Stari zanati odrzano zanimljivo natjecanje u pripremi cvaraka, a koje je bilo sredisnji dogadjaj ovogodisnje hlebinske Cvarkijade. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Na imanju Stari zanati odrzano zanimljivo natjecanje u pripremi cvaraka, a koje je bilo sredisnji dogadjaj ovogodisnje hlebinske Cvarkijade.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Natjecala se rekordna 21 ekipa koja je prema vlastitoj recepturi pripremala slasne cvarke kao nezaobilazne zimske gastronomske poslastice.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Povodom obiljezavanja 70 godina splitske stanice HGSS-a organizirana pokazna vjezba na Kasjunima i lokaciji Santine stine u kojoj je okupljenim gostima detaljno predstavljen nacin rada sluzbi koje sudjeluju u akciji potrage i spasavanja.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Zagreb: Cvjetni trg obojan jesenjim bojama.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Zagreb: Kućni ljubimci prošetali subotnjom špicom.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Šarenilo kišobrana i crvenih šestinskih suncobrana preplavilo je ove subote zagrebački Dolac. Unatoč dosadnoj jesenskoj kiši, vikend gužva u "trbuhu" grada nije izostala.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Suhopolje - Nova dionica hrvatske Camino mreze nazvana 'Camino Nobilis' službeno je i svečano otvorena hodanjem na dionici od 12 kilometara od dvorca Janković u Suhopolju do župne crkve sv. Roka u Virovitici.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Pogled na Primošten pod oblacima.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Atena: Glavni Trg u Ateni i zgrada Parlamenta pred zalaz Sunca.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Pula u sutonu.
| Foto: Sasa Miljevic
HNK, Zagreb - Premijera opere "Carmen" Georgesa Bizeta, u novoj produkciji Hrvatskoga narodnog kazališta.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Šezdeseta Međunarodna smotra folklora Zagreb koja je održana u srpnju, priprema poseban umjetnički program za u sklopu kojeg će biti održane izvedbe čuvenih korčulanskih plesova s mačevima - moreške i kumpanije. Ples moreška očuvan je u gradu Korčuli, a izvodi ga KUD Moreška uz pratnju limene glazbe prikazujući boj vojske oko djevojke bule.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Zagreb - BregFest - festival vina Bregovite Hrvatske na kojem je bilo više od 70 izlagača.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Šibenik - Ponuda ribe na šibenskoj ribarnici.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Otvorenje velike izložbe "The Tree Knew" hrvatske umjetnice Maje Vrzine u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Voštana figura Dražena Petrovića u prirodnoj veličini u novom prostoru Muzeja Dražena Petrovića u Zagrebu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Grad Zagreb planira povijesnoj kavani Corso na uglu Gundulićeve ulice i Ilice vratiti njen nekadašnji sjaj. Omiljena gradska kavana koja ispisuje povijest grada već više od stotinu godina, nakon zavrsene cjelovite obnove zgrade ima priliku za novi početak.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Zračna luka Franjo Tudjman. Sedam metara visoka skulptura astronauta Boonji Spaceman predstavljena je uz nazočnost autora, američkog umjetnika Brendana Murphyja i ostalih uzvanika.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Zagreb - Božićni ukrasi u dućanu Home.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Zagreb - Ponuda cvijeća uoči blagdana Svih svetih.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Kapela Podravska - Uoči blagdana Svih svetih na cvjetnim plantažama obitelji Mađarić imaju pune ruke posla. Naime, OPG Madjaric jedan je od najvecih je uzgajivaca cvijeca u Hrvatskoj. Njihove plantaže na otvorenom, ali i puni plastenici izgledaju impresivno jer u pripremi za isporuku su na tisuće teglica multiflore. Upravo ovih dana najviše se traže multiflora, lončane krizanteme.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ravna gora - Otrovna gljiva muhara u šumama Gorskog kotara.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Krapanj - Otok Krapanj najniži je i najmanji naseljeni otok na Jadranu. Najviša mu nadmorska visina ne prelazi 1,25 m. Udaljen je od kopna svega 300 m
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Na pulskom Trgu Portarata, bakica gotovo svakodnevno hrani golubove.
| Foto: Sasa Miljevic
Plaža Banje, Dubrovnik - Ljeto kao da još traje u Dubrovniku. Popriličan broj kupača na gradskim plažama.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL