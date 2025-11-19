Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SIMBOL NOĆNOG ŽIVOTA

FOTO Pogledajte u kakvom je stanju kultna pulska Piramida

Otvorena sredinom 1980-ih, Piramida je brzo postala simbol druženja, koncerata i slobodnog duha, uz nastupe najpopularnijih bendova i DJ-a tog vremena
Pula: Propadanje pulske ljepotice Piramide
Diskoteka Piramida otvorena je sredinom 1980-ih na području Zlatnih stijena i bila je puno više od običnog kluba. Za brojne generacije Puljana predstavljala je kultno mjesto druženja, glazbe, koncerata i slobodnog duha tog vremena. | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
1/25
Diskoteka Piramida otvorena je sredinom 1980-ih na području Zlatnih stijena i bila je puno više od običnog kluba. Za brojne generacije Puljana predstavljala je kultno mjesto druženja, glazbe, koncerata i slobodnog duha tog vremena. | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025