FOTO Pogledajte u kakvom je stanju kultna pulska Piramida

Otvorena sredinom 1980-ih, Piramida je brzo postala simbol druženja, koncerata i slobodnog duha, uz nastupe najpopularnijih bendova i DJ-a tog vremena
Diskoteka Piramida otvorena je sredinom 1980-ih na području Zlatnih stijena i bila je puno više od običnog kluba. Za brojne generacije Puljana predstavljala je kultno mjesto druženja, glazbe, koncerata i slobodnog duha tog vremena.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Diskoteka Piramida otvorena je sredinom 1980-ih na području Zlatnih stijena i bila je puno više od običnog kluba. Za brojne generacije Puljana predstavljala je kultno mjesto druženja, glazbe, koncerata i slobodnog duha tog vremena. |
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Diskoteka Piramida otvorena je sredinom 1980-ih na području Zlatnih stijena i bila je puno više od običnog kluba. Za brojne generacije Puljana predstavljala je kultno mjesto druženja, glazbe, koncerata i slobodnog duha tog vremena.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
U njenim su prostorima nastupali tada najpoznatiji bendovi i DJ-i, privlačeći mlade iz cijele Istre i šire. Uz prepoznatljivu arhitekturu i lokaciju tik uz more, Piramida je imala sve što joj je trebalo da postane trajni simbol pulskog noćnog života.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Ipak, početkom 1990-ih zatvorila je svoja vrata - i od tada polako propada...
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Konstrukcija otpada, urušeni su dijelovi interijera i potpuno je obrasla.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Zidovi su ispisani grafitima, a nekadašnji ulazi zatrpani i obrasli.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Zavirite u ono što je ostalo od pulske Piramide, nekadašnjeg simbola grada za dobar provod.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL