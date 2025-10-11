FOTO Pokazala da je moguće biti majka i imati fantastično tijelo - sada vrijedi milijune...

Australska influencerica Tammy Hembrow jedna je od najprepoznatljivijih figura na svjetskoj sceni društvenih mreža. Rođena 1994. na Zlatnoj obali, Tammy je svoju popularnost izgradila zahvaljujući iskrenim objavama o transformaciji tijela nakon poroda, motivacijskim fitness savjetima i prepoznatljivom stilu
Danas iza sebe ima impresivnu karijeru, osnivačica je aplikacije TammyFit i brenda sportske odjeće Saski, a procjenjuje se da njezino poslovno carstvo vrijedi oko 45,5 milijuna eura.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Iako danas surađuje s velikim brendovima poput Women’s Best i Gymsharka, počela je skromno, s tek 364 eura na računu kada je lansirala svoj prvi fitness program.
| Foto: Instagram
Na Instagramu Tammy prati više od 17 milijuna ljudi, a za jedan sponzorirani post može zaraditi i do 75.530 eura. Prepoznata je i od strane prestižnog časopisa Forbes, koji ju je uvrstio na popis 30 ispod 30 najutjecajnijih mladih ljudi u Australiji.
| Foto: Instagram
Osim što je zaštitno lice vlastitog brenda, pozirala je i za kampanje svjetski poznatih kolekcija, uključujući i one iz linije Good American Khloé Kardashian.
| Foto: Instagram
Svoju životnu priču Tammy je pretočila u knjigu Show Up, u kojoj otvoreno piše o majčinstvu, poduzetništvu i važnosti dosljednosti. Njezina poruka je jasna, bez obzira na prepreke, pojavi se, radi i vjeruj u svoj put.
| Foto: Instagram
Tammy je majka troje djece, Wolfa, Saskie i Posy. U prošlosti je bila zaručena za Reecea Hawkinsa, a kasnije u braku s Mattom Pooleom.
| Foto: Instagram
Od anonimne djevojke iz Australije do globalne poduzetnice, Tammy Hembrow utjelovljuje novu generaciju influencera, onih koji ne staju samo na objavama, nego grade cijeli poslovni svijet oko svog imena.
| Foto: Instagram
