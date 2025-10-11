Obavijesti

FOTO Pokazala da je moguće biti majka i imati fantastično tijelo - sada vrijedi milijune...

Australska influencerica Tammy Hembrow jedna je od najprepoznatljivijih figura na svjetskoj sceni društvenih mreža. Rođena 1994. na Zlatnoj obali, Tammy je svoju popularnost izgradila zahvaljujući iskrenim objavama o transformaciji tijela nakon poroda, motivacijskim fitness savjetima i prepoznatljivom stilu
Danas iza sebe ima impresivnu karijeru, osnivačica je aplikacije TammyFit i brenda sportske odjeće Saski, a procjenjuje se da njezino poslovno carstvo vrijedi oko 45,5 milijuna eura. | Foto: Instagram
