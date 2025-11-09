FOTO Potrošila više od 100 tisuća eura kako bi izgledala kao 'ljudska barbika' - Liječnici zgroženi

Kako bi platila sve zahvate, Tara zarađuje putem platforme OnlyFans, gdje naplaćuje mjesečnu pretplatu. Pojavila se i u poznatom TV showu Botched! kako bi nagovorila poznate kirurge na još veću operaciju grudi. Iako su je liječnici odbili zbog zdravstvenih rizika, Tara je i dalje odlučna u potrazi za „idealnim“ izgledom. | Foto: Instagram/tara_jayn3