ZGROZILA JE INTERNET

FOTO Potrošila više od 100 tisuća eura kako bi izgledala kao 'ljudska barbika' - Liječnici zgroženi

Tara Jayne McConachy australska je influencerica poznata po brojnim estetskim zahvatima. Unatoč zabrani operacija zbog niske težine, i dalje želi mijenjati svoj izgled. Svoj „plastični“ stil financira putem OnlyFans platforme
Tara Jayne McConachy posvetila je život potpunoj fizičkoj transformaciji. Do sada je imala pet operacija grudi, ugradnju implantata na stražnjici, šest operacija nosa te brojne tretmane botoksa i filera. Njezina misija je izgledati onako kako sama zamišlja savršenu ljepotu, bez obzira na mišljenja drugih. | Foto: Instagram/tara_jayn3
