FOTO Potrošila više od 100 tisuća eura kako bi izgledala kao 'ljudska barbika' - Liječnici zgroženi

Tara Jayne McConachy australska je influencerica poznata po brojnim estetskim zahvatima. Unatoč zabrani operacija zbog niske težine, i dalje želi mijenjati svoj izgled. Svoj „plastični“ stil financira putem OnlyFans platforme
Tara Jayne McConachy posvetila je život potpunoj fizičkoj transformaciji. Do sada je imala pet operacija grudi, ugradnju implantata na stražnjici, šest operacija nosa te brojne tretmane botoksa i filera. Njezina misija je izgledati onako kako sama zamišlja savršenu ljepotu, bez obzira na mišljenja drugih.
Zbog izuzetno niske tjelesne težine od samo 45 kilograma, australske su joj vlasti zabranile nove kirurške zahvate. Liječnici smatraju da njezino tijelo više ne može sigurno podnijeti dodatne operacije. Unatoč zabrani, Tara ne skriva želju da nastavi s promjenama u inozemstvu.
Iako mnogi kritiziraju njezin ekstremni izgled, Tara otvoreno kaže da je ponosna na svoje tijelo. Smatra da joj estetska kirurgija daje osjećaj moći i slobode izražavanja. Za nju je „plastična“ ljepota simbol samopouzdanja i osobnog identiteta.
Tara svakih nekoliko mjeseci odlazi liječniku na tretmane botoksa i filera. Na to troši tisuće dolara godišnje, smatrajući da su ti postupci nužni kako bi održala željeni izgled. Sama kaže da joj je sada najvažnije redovito „održavanje“, a ne radikalne promjene.
Njezine usne postale su zaštitni znak i najupadljiviji dio izgleda. Tara priznaje da više ni sama ne zna koliko je filera upotrijebila, ali sada je napokon zadovoljna rezultatom. Kaže da je njezin osmijeh sada „izjava stila“, a redovite injekcije osiguravaju da ostane „pun i savršen“.
Negativni komentari dodatno je motiviraju. Tara tvrdi da mržnju koristi kao „gorivo“ za uspjeh i osobni rast. Smatra da joj javne osude zapravo povećavaju popularnost i vidljivost.
Kako bi platila sve zahvate, Tara zarađuje putem platforme OnlyFans, gdje naplaćuje mjesečnu pretplatu. Pojavila se i u poznatom TV showu Botched! kako bi nagovorila poznate kirurge na još veću operaciju grudi. Iako su je liječnici odbili zbog zdravstvenih rizika, Tara je i dalje odlučna u potrazi za „idealnim“ izgledom.
Liječnici su izuzetno zabrinuti za njeno stanje, ne samo za količinu operacija koje je prošla, nego i njezino psihičko stanje.
