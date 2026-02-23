Obavijesti

RASKOŠNI MIRAMARE

FOTO Jedan od najljepših dvoraca uz Jadran: Evo kako izgleda Miramare izvana

Dvorac Miramare sagrađen je 1856.-1860. na rtu Grignano kraj Trst kao rezidencija nadvojvode Maksimilijan I. i Charlotte od Belgije. Izgrađen od bijelog istarskog kamena i okružen velikim parkom, danas je simbol Trsta i turistička atrakcija
Trst: U posjetu dvorcu Miramare
Dvorac Miramare izgrađen je na rtu Grignano pokraj Trst između 1856. i 1860. godine kao reprezentativna rezidencija nadvojvode Maksimilijan I. i njegove supruge Charlotte od Belgije. Projektirao ga je austrijski inženjer Carl Junker u romantičarskom, eklektičnom stilu koji spaja gotičke i renesansne elemente. Naziv „Miramare“ znači „gledati more“, što odražava njegovu iznimnu poziciju iznad Tršćanskog zaljeva. Dvorac je zamišljen kao spoj udobnosti, reprezentativnosti i snažne povezanosti s morem. | Foto: Sasa Miljevic
