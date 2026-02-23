FOTO Jedan od najljepših dvoraca uz Jadran: Evo kako izgleda Miramare izvana

Zgrada je podignuta od bijelog istarskog kamena poznatog po čvrstoći i svijetlom sjaju, čime je postignut elegantan i prepoznatljiv izgled. Dio kamena, prema povijesnim zapisima, vađen je i na otoku Jerolim kraj Pule, što svjedoči o povezanosti Istre i ovog zdanja. Unutrašnjost dvorca bogato je uređena originalnim namještajem, umjetninama i brodskim motivima koji odražavaju Maksimilijanovu ljubav prema mornarici. Privatne i reprezentativne prostorije očuvane su gotovo u izvornom obliku. | Foto: Sasa Miljevic