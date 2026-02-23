FOTO Jedan od najljepših dvoraca uz Jadran: Evo kako izgleda Miramare izvana

Dvorac Miramare sagrađen je 1856.-1860. na rtu Grignano kraj Trst kao rezidencija nadvojvode Maksimilijan I. i Charlotte od Belgije. Izgrađen od bijelog istarskog kamena i okružen velikim parkom, danas je simbol Trsta i turistička atrakcija
Dvorac Miramare izgrađen je na rtu Grignano pokraj Trst između 1856. i 1860. godine kao reprezentativna rezidencija nadvojvode Maksimilijan I. i njegove supruge Charlotte od Belgije. Projektirao ga je austrijski inženjer Carl Junker u romantičarskom, eklektičnom stilu koji spaja gotičke i renesansne elemente. Naziv „Miramare“ znači „gledati more“, što odražava njegovu iznimnu poziciju iznad Tršćanskog zaljeva. Dvorac je zamišljen kao spoj udobnosti, reprezentativnosti i snažne povezanosti s morem.
| Foto: Sasa Miljevic
Foto: Sasa Miljevic
| Foto: Sasa Miljevic
Zgrada je podignuta od bijelog istarskog kamena poznatog po čvrstoći i svijetlom sjaju, čime je postignut elegantan i prepoznatljiv izgled. Dio kamena, prema povijesnim zapisima, vađen je i na otoku Jerolim kraj Pule, što svjedoči o povezanosti Istre i ovog zdanja. Unutrašnjost dvorca bogato je uređena originalnim namještajem, umjetninama i brodskim motivima koji odražavaju Maksimilijanovu ljubav prema mornarici. Privatne i reprezentativne prostorije očuvane su gotovo u izvornom obliku.
| Foto: Sasa Miljevic
Oko dvorca prostire se raskošni park površine oko 22 hektara, oblikovan prema zamisli samog Maksimilijana. Na nekada golom i krševitom terenu posađene su brojne domaće i egzotične biljne vrste donesene s različitih kontinenata. Park kombinira engleski pejzažni stil s uređenim stazama, vidikovcima i manjim građevinama. Zahvaljujući raznolikosti vegetacije, danas predstavlja vrijedan botanički i krajobrazni spomenik.
| Foto: Sasa Miljevic
Nakon Maksimilijanove tragične smrti u Meksiku 1867. godine, dvorac je postao simbol njegove sudbine i habsburške prisutnosti na Jadranu. Charlotte se nikada nije vratila u Miramare, a zgrada je kasnije služila drugim članovima carske obitelji. Nakon Prvog svjetskog rata prelazi pod talijansku upravu te 1929. godine postaje muzej otvoren javnosti. U 20. stoljeću povremeno je služio i kao rezidencija visokih dužnosnika.
| Foto: Sasa Miljevic
Danas je Miramare jedan od najprepoznatljivijih simbola Trsta i važna turistička atrakcija s pogledom na more. Posjetiteljima nudi uvid u život aristokracije 19. stoljeća kroz autentično očuvane interijere. Uz povijesnu i arhitektonsku vrijednost, mjesto je obavijeno i legendama o tragičnoj sudbini carskog para. Kao spoj prirode, povijesti i umjetnosti, dvorac ostaje trajni podsjetnik na habsburško nasljeđe na istočnoj obali Jadrana.
| Foto: Sasa Miljevic
