RAJ U PAKOŠTANIMA

FOTO Prije i poslije: Od stare ruševine uz Vransko jezero smo napravili divnu turističku oazu

Dizajnerica Mirela Blažanović pretvorila je prostor uz Vransko jezero u pravu oazu mira. Danas se gosti u vilu ne vraćaju samo zbog njezine ljepote, već zbog topline i osjećaja doma koji ondje pronalaze
FOTO Prije i poslije: Od stare ruševine uz Vransko jezero smo napravili divnu turističku oazu
Prije desetak godina ova je kućica bila veliki izazov za dizajnericu interijera Mirelu Blažanović, jer je bila obična ruševina koja ima golemu emotivnu vrijednost, uz ideju njezinih vlasnika da je obnove i osposobe za turistički najam. Radilo se uz puno ograničenja jer su vlasnici živjeli na Dalekom istoku, pa je za odobrenje radova trebalo poslati stotinu e-mailova i dočekati odgovore, ali se isplatilo. | Foto: Canva/Agencija Novasol
