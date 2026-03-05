FOTO Prije i poslije: Od stare ruševine uz Vransko jezero smo napravili divnu turističku oazu

Iako to nije inače u opisu njezina posla, kaže da su klijenti u ovom projektu bili toliko korektni da joj to na kraju nije bilo teško. Iako kaže da bi se u takvim projektima inače radije okrenula tome da nabavlja stare komade namještaja, makar i jedan po jedan, da bi što brže i što efikasnije opremila ovu kuću, Mirela se, radi brzine i logistike, odlučila za Ikeu. Zapravo je čudesno vidjeti koliko je topline i starinskog šarma uspjela unijeti u prostor, unatoč tome što je opremljen industrijskim komadima namještaja. | Foto: Agencija Novasol