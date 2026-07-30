Gori zemlja, gori kamen. Opet je 40°C! Evo kako se spasiti i malo rashladiti na 24 načina

Visoke temperature zraka mogu biti posebno opasne za osobe koje imaju visoki krvni tlak, jer uslijed topline dolazi do širenja krvnih žila i spuštanja tlaka. To može biti opasno ako tlak padne ispod 90/50 mmHg, no ako imate zdravo srce i ne osjećate se loše, vjerojatno će biti dovoljno podizati taj tlak s unosom više tekućine. Nemojte piti samo kad ste žedni, nego nastojte unositi tekućinu češće - od vode, malo zaslađenih biljnih čajeva pa do hladnih povrtnih juha, koje ne nadoknađuju samo tekućinu, nego i elektrolite koje gubimo znojenjem, savjetuje prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, obiteljski liječnik u Utrinama, vezano uz toplinski val koji je ponovno pogodio cijelu Hrvatsku.

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OPASAN PAD TLAKA

Kod visokotlakaša koji primijete značajniji pad tlaka vjerojatno će trebati mala korekcija doze lijekova, pa je dobro nazvati svog liječnika i posavjetovati se o tome. No korekcije, kaže liječnik, nisu potrebne ako se s niskim tlakom ne osjećate loše.

- Druga je stvar ako se jave simptomi koji upućuju na zabrinutost, poput vrtoglavica, posebno pri naglom ustajanju, izrazite slabosti i umora, ili osjećaja da ćete se onesvijestiti, ili ako osoba stvarno izgubi svijest te problemi s koncentracijom. Tad se obavezno treba javiti liječniku - upozorava prof. dr. sc. Tiljak.

PITI, PITI I LJUBITI

Visokih temperatura trebaju se čuvati i drugi kronični bolesnici, među kojima su i dijabetičari. Naime, zbog pojačanog znojenja može doći do dehidracije, a time i do povećane koncentracije šećera u krvi, pa će možda biti potrebno korigirati terapiju kratkodjelujućim inzulinom. I u ovom slučaju pomaže konzumacija više tekućine.

Isti savjet odnosi se i na starije osobe, koje s vremenom gube osjećaj žeđi, pa rjeđe posežu na vodom i drugim napicima, a pogotovo za djecu. Male bebe koje su još dojene treba češće ponuditi dojkom, a djecu iznad godine dana povremeno potaknuti da popiju gutljaj, dva vode, čaja ili voćnog soka. Kako se znaju zaigrati, često zaborave na žeđ, pa je jako važno da odrasla osoba vodi računa o tome.

HLADITE PREGIBE

- Često ističemo onaj općeniti savjet i za zdrave i za ljude koji imaju neki zdravstveni problem. Klonite se najvećih vrućina tijekom dana, odnosno što više boravite u prostoru koji je klimatiziran ili su uvjeti prilagođeni visokim temperaturama. Ako nemate klimu, onda zatvorite prozore i spustite rolete u prostorijama gdje sunce tuče direktno u prozore, jer ćete tako ipak spustiti temperaturu za nekoliko stupnjeva. Pomoći si možete i ventilatorom te češćim hlađenjem zapešća, lica, prednje i stražnje strane vrata i pregiba iza koljena hladnijom vodom - savjetuje liječnik.

PROZRAČITE PROSTOR

Prostor u kojem boravite provjetravajte rano ujutro, najbolje je vrijeme od 4 do 7 sati, kad su temperature ipak niže, dok navečer nećete postići željeni učinak jer temperatura do kasno navečer zna biti visoka, dodaje.

- Tijekom najvećih vrućina izbjegavajte teži fizički napor ili vježbanje, kao i odlazak u grad ili trgovinu, ali i vrtlarenje. Ono što morate obaviti nastojte obaviti rano ujutro. Uvijek sa sobom ponesite bocu vode i pijte pomalo, u malim gutljajima. To možda zvuči smiješno, no kad se nađete negdje na putu, u tramvaju i slično žedni i bez vode, tek tad taj savjet dobije puni smisao - dodaje prof. dr. sc Tiljak.

PRIMJERENO ODJEVANJE

Kad izlazite iz kuće, odjenite se primjereno, u laganu odjeću od materijala koji propuštaju zrak i upijaju vlagu, poput pamuka i lana. Na glavu obavezno stavite šešir sa širim obodom, najbolje pletene, jer propuštaju zrak i glava vam neće "zakuhati". Ako se vozite u javnom gradskom prijevozu, dobro je imati mali ventilator na baterije ili lepezu, s kojima se možete hladiti. Možete ih nabaviti u trgovinama već po cijeni od jednog eura ili malo više. Dok čekate tramvaj, povucite se u hlad.

OHLADITE AUTO

Ako putujete vlastitim automobilom, rashladite ga prije ulaska - otvorite vrata na suprotnim stranama i mašite njima malo da zrak prostruji. Ako imate ventilator na baterije, postavite ga na upravljačku ploču tako da vas ugodno hladi, pa ga tijekom vožnje upalite. Dok stojite na semaforima ili u koloni, navlažite maramicu i rashladite zapešća, čelo, pozadinu vrata i lice. Također, češće posegnite za vodom. Ako ste u prilici, ranije ujutro ili kasno poslije podne otiđite na rijeku, jezero ili na more i okupajte se - to će vas najbolje rashladiti.

KLIMA NA LAGANO

Ako imate priliku postaviti bazen u dvorištu, nabavite barem onaj na napuhavanje ili postavite crijevo s glavom tuša u neki kut gdje se možete rashladiti. Ostatak dana držite se hlada ili klimatiziranih prostora. Već smo pisali o tome, no ponovimo - klimu namjestite na 5 do 6 stupnjeva ispod vanjske temperature, odnosno izbjegavajte prevelike razlike u odnosu na vanjsku temperaturu da tijelo ne doživi preveliki šok. Kad izlazite iz klimatiziranog prostora, neka to bude postupno, primjerice tako da se malo zadržite u ulazu, prije sjedanja u pregrijani automobil. I obrnuto - kad ulazite u klimatizirani prostor, neka to bude postupno prilagođavanje.

ČUVAJTE BEBICE!

Budite posebno oprezni s novorođenčetom. Naime, bebe do mjesec dana imaju malo potkožnog masnog tkiva i tijelo im vrlo teško regulira tjelesnu temperaturu, pa se ne mogu učinkovito znojiti. Taj se tjelesni sustav počinje razvijati do 3. mjeseca, dok je tek sa šest mjeseci najčešće zreo za prirodnu termoregulaciju. Zato se bebe do te dobi lako mogu pregrijati (i zimi pothladiti), pa vodite računa da ih ne odijevate pretoplo. Najbolje ih je ostaviti samo u pelenama kad ste kod kuće, a kod izlaska pokriti s nečim jako laganim.

IZBJEGAVAJTE ALKOHOL I KAVU

Tijekom najvećih vrućina ostanite u hladu i ne izlazite između 11 i 17 sati. Pijte vodu i onda kad niste žedni, a izbjegavajte alkohol i kavu. Nosite laganu i svijetlu odjeću, šešir i naočale. Prostorije prozračite ujutro i navečer, a danju spustite rolete. Provjerite kako su starije osobe i djeca i nikoga ne ostavljajte u parkiranom autu.