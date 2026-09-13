FOTO Pula je sinoć bila velika pozornica: Tisuće uživale u glazbi, plesu i srdelama

Centar Pule u subotu navečer pretvorio se u veliku pozornicu na otvorenom. Tisuće Puljana i turista uživale su u Pulskoj noći, tradicionalnoj gradskoj fešti koja je donijela koncerte, ples, gastronomsku ponudu i zabavu za najmlađe na više lokacija u gradu
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Program se odvijao na pet lokacija u središtu Pule, od gradske tržnice i Giardina preko Portarate i Trga sv. Tome pa sve do Foruma.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Program se odvijao na pet lokacija u središtu Pule, od gradske tržnice i Giardina preko Portarate i Trga sv. Tome pa sve do Foruma. |
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Program se odvijao na pet lokacija u središtu Pule, od gradske tržnice i Giardina preko Portarate i Trga sv. Tome pa sve do Foruma.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Tijekom večeri izmjenjivali su se različiti izvođači i glazbeni stilovi, a jedan od vrhunaca večeri bio je nastup Daleke obale Jakše i Hrepe na Forumu. Publika je ondje zapjevala uz poznate pjesme poput 'Morske vile' i 'Četrnaest palmi'. Prije njih nastupio je umaški bend Febra.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Veselo je bilo i na pulskoj tržnici, gdje su posjetitelji plesali uz Anelide i Vesnu Nežić Ružić, a uz glazbu se nudila i gastronomska ponuda s tradicionalnim srdelama. Na Trgu sv. Tome nastupili su The Flow Band i Sugar Notes, dok su na Portarati publiku zabavljali Mule i Alfa Time Band. Na Giardinima su nastupili Mateo Pilat i Tu i tamo bend, a za drukčiji glazbeni ugođaj na Kaštelu bio je zadužen Disco Incognito.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Svoj dio programa dobili su i najmlađi. U Parku grada Graza organizirani su animacija, face painting i veliki vrtuljak. Pulska noć tako je još jednom spojila glazbu, hranu i zabavu te ispunila ulice i trgove grada brojnim posjetiteljima.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
U nastavku pogledajte kako je izgledao ostatak pulske večeri.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL