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PUNO DOBRE ATMOSFERE

FOTO Pula je sinoć bila velika pozornica: Tisuće uživale u glazbi, plesu i srdelama

Centar Pule u subotu navečer pretvorio se u veliku pozornicu na otvorenom. Tisuće Puljana i turista uživale su u Pulskoj noći, tradicionalnoj gradskoj fešti koja je donijela koncerte, ples, gastronomsku ponudu i zabavu za najmlađe na više lokacija u gradu
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Pulska noć
Program se odvijao na pet lokacija u središtu Pule, od gradske tržnice i Giardina preko Portarate i Trga sv. Tome pa sve do Foruma. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Program se odvijao na pet lokacija u središtu Pule, od gradske tržnice i Giardina preko Portarate i Trga sv. Tome pa sve do Foruma. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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