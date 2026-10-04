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RUŽIČASTI MJESEC

FOTO Pula u ružičastom: Trčali i hodali zajedno za žene koje se hrabro bore s rakom dojke

Klub Gea Pula i ove je godine obilježio Dan ružičaste vrpce i Ružičasti mjesec, a središnji dio programa bila je humanitarna utrka i rekreativna šetnja 'Ne ću ben, hodi zajno', održana pod sloganom 'VERO GREN'
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Pula: Održana 8. humanitarna utrka i šetnja "Ne cu ben, hodi zajno"
Događanje je okupilo građane svih generacija, obitelji s djecom, trkače i šetače. Cilj nije bio samo prijeći stazu, nego još jednom podsjetiti na važnost samopregleda i preventivnih pregleda dojki, odnosno ranog otkrivanja raka dojke. Organizatori ističu da upravo pravodobno otkrivanje bolesti znatno povećava mogućnosti uspješnog liječenja. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Događanje je okupilo građane svih generacija, obitelji s djecom, trkače i šetače. Cilj nije bio samo prijeći stazu, nego još jednom podsjetiti na važnost samopregleda i preventivnih pregleda dojki, odnosno ranog otkrivanja raka dojke. Organizatori ističu da upravo pravodobno otkrivanje bolesti znatno povećava mogućnosti uspješnog liječenja. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Komentari 1

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