FOTO Pula u ružičastom: Trčali i hodali zajedno za žene koje se hrabro bore s rakom dojke

Klub Gea Pula i ove je godine obilježio Dan ružičaste vrpce i Ružičasti mjesec, a središnji dio programa bila je humanitarna utrka i rekreativna šetnja 'Ne ću ben, hodi zajno', održana pod sloganom 'VERO GREN'
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Događanje je okupilo građane svih generacija, obitelji s djecom, trkače i šetače. Cilj nije bio samo prijeći stazu, nego još jednom podsjetiti na važnost samopregleda i preventivnih pregleda dojki, odnosno ranog otkrivanja raka dojke. Organizatori ističu da upravo pravodobno otkrivanje bolesti znatno povećava mogućnosti uspješnog liječenja.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Događanje je okupilo građane svih generacija, obitelji s djecom, trkače i šetače. Cilj nije bio samo prijeći stazu, nego još jednom podsjetiti na važnost samopregleda i preventivnih pregleda dojki, odnosno ranog otkrivanja raka dojke. Organizatori ističu da upravo pravodobno otkrivanje bolesti znatno povećava mogućnosti uspješnog liječenja.
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Događanje je okupilo građane svih generacija, obitelji s djecom, trkače i šetače. Cilj nije bio samo prijeći stazu, nego još jednom podsjetiti na važnost samopregleda i preventivnih pregleda dojki, odnosno ranog otkrivanja raka dojke. Organizatori ističu da upravo pravodobno otkrivanje bolesti znatno povećava mogućnosti uspješnog liječenja.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Ovogodišnja utrka bila je osmo izdanje ove humanitarne akcije, a održana je na Valkanama u organizaciji Atletskog saveza Istre, uz Klub Gea Pula. Sudionici su mogli trčati, hodati ili jednostavno doći pružiti podršku, a događanje je zamišljeno kao obiteljski dan na otvorenom, uz druženje i kretanje.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Humanitarni karakter akcije također je važan dio cijele priče. Prikupljena sredstva namijenjena su programima podrške koje Klub Gea Pula pruža svojim korisnicama i oboljelima od raka dojke.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Organizatori su pripremili i popratni program. Za glazbu je bio zadužen DJ Denis Goldin, dok su najmlađe zabavljali mađioničar Stefano, Žuti kišobran i drugi izvođači. Bio je organiziran i sportski kutak, a nakon utrke sudionike je čekala okrjepa.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Ružičasti mjesec u Puli nastavlja se i drugim aktivnostima tijekom listopada. U programu su predavanja o suočavanju sa stresom i strahom od povratka bolesti, kao i teme vezane uz fitoterapiju i prirodnu podršku ženama.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
U Istarskoj županiji godišnje se, prema podacima predstavljenima uoči događanja, bilježi prosječno oko 175 novooboljelih žena od raka dojke, dok godišnje od te bolesti u prosjeku umre oko 30 žena. Upravo zato organizatori pozivaju žene da se odazovu na mamografske i druge preventivne preglede.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL