FOTO Pula u ružičastom: Trčali i hodali zajedno za žene koje se hrabro bore s rakom dojke

Ovogodišnja utrka bila je osmo izdanje ove humanitarne akcije, a održana je na Valkanama u organizaciji Atletskog saveza Istre, uz Klub Gea Pula. Sudionici su mogli trčati, hodati ili jednostavno doći pružiti podršku, a događanje je zamišljeno kao obiteljski dan na otvorenom, uz druženje i kretanje. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL