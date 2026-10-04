Veliki tjedni horoskop: Rakovi će dobivati nježnost i ljubav, Škorpione očekuje veća plaća

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Imate li poslovnih problema, vjerujte u svoje procjene i intuiciju. Udaljite se od drugih ljudi jer će vam osamljivanje i proučavanje samog sebe omogućiti da shvatite gdje ste pogriješili i na koji način trebate dalje djelovati.

Ljubav - Shvatite li ovo razdoblje kao korisno za raščišćavanje odnosa, postavit ćete dobre temelje za buduće mirnije vrijeme. Dramatični preokreti u ljubavi potpuno će vas uvjeriti u partnerovu odanost, pa nemojte pretjerivati u traženju dodatnih dokaza.

Zdravlje - Snažnog ste imuniteta pa ćete izbjeći sve sezonske viroze i prehlade, a vrijeme najradije provoditi baveći se tjelesnim aktivnostima. Bit ćete dobrog raspoloženja, no manje probleme mogli biste imati s nesanicom.

Najbolji dan: 6. listopada

Najlošiji dan: 4. listopada

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Pripazite na svoje ponašanje kako nekom nepromišljenom izjavom ne biste stekli neprijatelje. Pojedinci vam šuškajući iza leđa rade sitne pakosti. Ne dopustite si živciranje, iako vam je teško zadržati mirnoću.

Ljubav - Ne razmišljajte o prošlosti, oprostite i sebi i onim partnerima koji su vas povrijedili. Okrenite se budućnosti, otvorite se ljubavi, krenite u nešto novo ako niste zadovoljni starim. Smanjite poslovne obaveze i više pažnje posvetite obitelji.

Zdravlje - Nezdrava prehrana, alkohol i cigarete brzo će ostaviti trag u vidu poremećene probave, ali i u obliku nervoze i teškoća sa spavanjem. Ženske pripadnice znaka mogle bi imati ginekoloških tegoba.

Najbolji dan: 8. listopada

Najlošiji dan: 5. listopada

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Pred vama je tjedan prekovremenog rada, važnih sastanaka i rada na novim projektima. Mogli biste privremeno promijeniti radno mjesto, odnosno baviti se poslovima za koje inače niste zaduženi.

Ljubav - Bit ćete u potpunosti oslobođeni sumnji i strahova. Bez grča i bespotrebnih kalkuliranja, prihvaćat ćete nova zbivanja i nove ljubavi. Zasigurno ćete imati više prigoda za osjećajne užitke, flertove i poboljšanje svog odnosa s voljenom osobom.

Zdravlje - U odličnoj ste kondiciji i u potpunosti vam odgovara ritam sadašnjih događanja. Posvećivat ćete mnogo vremena sebi i svojim potrebama, pa nećete žaliti novca uloženog u razne kozmetičke preparate ili tretmane.

Najbolji dan: 10. listopada

Najlošiji dan: 8. listopada

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Pravo je vrijeme za realizaciju poslovnih ideja, sklapanje partnerstva i potpisivanje ugovora. Sreća će vas pratiti u polaganju ispita, trgovini i novčanim pothvatima. Ostvarite sada željene planove.

Ljubav - Ono što vam je u životu najpotrebnije, nježnost i ljubav, dobivat ćete u velikim količinama. Bit ćete romantični i skloni osjećajnom sanjarenju. Večernji izlasci bit će uzbudljivi i pružati vam mogućnost da upoznate pokoje novo lice.

Zdravlje - Dani su pogodni za obavljanje složenijih liječničkih pretraga. Planirate li kakvu operaciju, sve će proteći u najboljem redu. Dobar Merkurov položaj bit će zaslužan za vaše odlično raspoloženje i energičnost.

Najbolji dan: 4. listopada

Najlošiji dan: 10. listopada

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Na poslovnom planu sve će se odvijati kako treba, no kolotečina bi vas mogla malo uspavati. Budite osoba od akcije! Neće vam biti potrebno previše vremena n energije kako biste napredovali.

Ljubav - Očekuju vas osjećajne nedoumice i partnerova samozatajnost. Sumnjat ćete u iskrenost upućenih osjećaja. Umjesto što se hvatate za svoja negativna razmišljanja, radije počnite rješavati obiteljske i stambene probleme te napete odnose s roditeljima.

Zdravlje - Prehlade, razne upale i infekcije mogle bi narušiti vaše zdravlje, stoga vam se preporučuje uzimanje vitaminskih pripravaka i konzumiranje voća. Stariji pripadnici znaka mogli bi imati tegoba s rukama i ramenima.

Najbolji dan: 7. listopada

Najlošiji dan: 4. listopada

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Pravo je vrijeme za poslove vezane uz dizajn, slikanje, pisanje pjesama, ples i za isticanje u javnosti. Puno rada i obaveza pojačat će vaše samopouzdanje pa ćete postati borbeniji. No bit ćete i pod stresom.

Ljubav - Očekuje vas ljubavno ushićenje jer ćete na pravi način iskoristiti ljubavne prigode. Neki među vama suočit će se s neplaniranom, ali željenom trudnoćom, odlučiti ljubav okruniti brakom ili zarukama, ili iznajmiti stan i započeti zajednički život.

Zdravlje - Vodit ćete iznimno aktivan život i neće imati vremena misliti na probleme i brige. No vaše bi tijelo moglo posustajati pred tempom kojeg ste si nametnuli. Mislite na odmor i pripazite na osjetljivu probavu.

Najbolji dan: 9. listopada

Najlošiji dan: 5. listopada

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Napredovat ćete u intelektualnom radu. Šefovi, kolege i stranke su vam skloni pa ćete s uspješno surađivati i komunicirati. Vaša kreativnost i sklonost improvizaciji sve više dolaze do izražaja.

Ljubav - Venera koja boravi u vašem polju novca, usmjeravat će vaše osjećajne interese prema osobama koje vam mogu ponuditi materijalnu i moralnu sigurnost, ali i prema onima koji žude za trenucima opuštenosti, zabave i mirnog, ugodnog razgovora.

Zdravlje - Nećete biti zainteresirani za fizičke aktivnosti, već će vam draže biti ljenčariti i uživati u dobrom zalogaju. Stoga neće čuditi ako ovog tjedna nabacite i koji kilogram viška. Klonite se masne i pržene hrane.

Najbolji dan: 10. listopada

Najlošiji dan: 4. listopada

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Očekuju vas veliki preokreti pa je moguća veća plaća ili prelazak na viši položaj. Puni ste kreativnih ideja i spremni za promjene pa biste mogli ostvariti čitav niz poslovnih uspjeha.

Ljubav - Dani su povoljni je za donošenje osjećajnih odluka pa ako niste zadovoljni partnerom, pravi je trenutak da ga upozorite na nedostatke. Samci - putovanja, slučajni susreti, bližnja rodbina ili telefonski pozivi, bit će izvori vašeg osjećajnog ushićenja.

Zdravlje - Osjećate li se neprivlačnima, napravite nešto lijepo za sebe. Odlazak na masažu ili nova frizura vratit će vam poljuljano samopouzdanje. Ne zanemarujte društveni život i što manje vremena provodite u kući.

Najbolji dan: 4. listopada

Najlošiji dan: 6. listopada

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Nepovoljan Merkur tjerat će vas da rasipate svoju energiju i vučete pogrešne poteze. Mogli biste predvidjeti neke važne detalje, zanemariti korisne savjete ili propustiti poslovne prilike.

Ljubav - Poneka pogrešna izjava ne bi smjela biti uvod u svađu - shvatite da se različitosti nadopunjuju. Samci će morati pričekati da se rasplamsa ljubav sa simpatijom. Za sada postoje neke zapreke, ali vrijeme će pokazati da se čekanje ipak isplatilo.

Zdravlje - Provedite što više vremena na svježem zraku. Ništa vas neće bolje oraspoložiti od lagane šetnje prirodom. Vrlo ste izdržljivi, ali i skloni pretjerivanjima pa se pripazite nezgoda i ozljeda.

Najbolji dan: 7. listopada

Najlošiji dan: 8. listopada

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Mogli biste uspješno promovirati rezultate svoga rada, dobiti nagradu za učinkovitost ili uspješno izraziti svoje kreativne potencijale. Nesebično ćete pomagati kolegama i pritom širiti svoje životne obzore.

Ljubav - Nešto slabije raspoloženje i osjećajna nestabilnost nisu prava podloga za ljubavne uspjehe. Nemojte žuriti u nove veze prije nego što ste se osjećajno distancirali od bivšeg partnera i raščistili sa sobom. Slobodni će doživjeti nagli i strasni flert.

Zdravlje - Vaše će zdravlje biti dobro. Merkur se pobrinuo da ste odlično raspoloženi pa ćete se rado odazivati pozivima na zabave, druženja, izlaske. Imate li nekog starijeg u kući, bit ćete zabrinuti za njegovo zdravlje.

Najbolji dan: 9. listopada

Najlošiji dan: 4. listopada

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Pitanja organizacije posla, odnosa sa suradnicima te sigurnosti zaposlenja, zadavat će vam brige. Osjećat ćete da nitko ne može donositi ispravne odluke osim vas samih, pa biste se mogli previše opteretiti zadacima.

Ljubav - Spremni ste za prihvaćanje uloge roditelja ili supružnika. Neki od vas će shvatiti da su uzdisali za pogrešnom osobom, a drugi se čvršće vezati uz postojećeg partnera. Mnoge će stvari sjesti na svoje mjesto – osjetit ćete veliko olakšanje.

Zdravlje - Mogući su problemi s nadutošću ili bolnim i otečenim nogama. Više se krećite i nosite anatomsku obuću. Koncentracija će vam biti odlična, no tjelesno ćete se žaliti na umor i osjećaj iscrpljenosti.

Najbolji dan: 10. listopada

Najlošiji dan: 5. listopada

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Solidne poslovne perspektive pružit će vam priliku da se nametnete kao vođa i drugima budete oslonac u teškim trenucima. Vaša je prednost što se znate se postaviti i kada stvari nisu idealne.

Ljubav - Trezveno ćete odrediti svoje ljubavne želje i pravilno usmjeriti osjećajnu energiju. Partneru ćete otvoreno reći što mu zamjerate - naprosto više nećete htjeti šutjeti. Ovakvi će potezi pridonijeti skladu i vašem odnosu usaditi potrebnu dubinu.

Zdravlje - Puni samopouzdanja i energije odlično ćete se snalaziti u svim vrstama fizičkih aktivnosti. Nećete pogriješiti ako se odvažite na kupnju nove garderobe. Osvježen imidž još više će vam podići optimizam.

Najbolji dan: 4. listopada

Najlošiji dan: 8. listopada