FOTO Q'ART u Ilici privukao i poznate face: Zagreb je opet postao kulisa za umjetnost!

U nedjelju se na Ilici i Britanskom trgu održava novo izdanje Q'ART akcija-festivala CONNECT IN ART, koje povezuje vizualnu i participativnu umjetnost, glazbu, dizajn, programe za djecu, lokalne kreativce i intervencije u javnom prostoru
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Q'ART CONNECT IN ART, čiji su autori Ivana Nikolić i Aleksandar Battista Ilić, polazi od međuodnosa umjetnosti, zajednice te društvenih i prirodnih procesa, promatrajući grad kao prostor u kojem kultura nastaje u neposrednom odnosu sa svakodnevnim životom.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Q'ART CONNECT IN ART, čiji su autori Ivana Nikolić i Aleksandar Battista Ilić, polazi od međuodnosa umjetnosti, zajednice te društvenih i prirodnih procesa, promatrajući grad kao prostor u kojem kultura nastaje u neposrednom odnosu sa svakodnevnim životom. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Q'ART CONNECT IN ART, čiji su autori Ivana Nikolić i Aleksandar Battista Ilić, polazi od međuodnosa umjetnosti, zajednice te društvenih i prirodnih procesa, promatrajući grad kao prostor u kojem kultura nastaje u neposrednom odnosu sa svakodnevnim životom.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Program je zamišljen kao mjesto susreta autora i publike, ali i kao prostor aktivnog uključivanja građana u umjetničke i participativne procese.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Jedan od središnjih participativnih radova bit će Svjedoči boju – Rijeka kolektivnog osjećanja umjetnice Ivane Nikolić. Sudionici će kroz razgovor i odabir ili miješanje boje vlastito trenutačno emocionalno stanje pretvarati u trag na zajedničkom svitku, stvarajući kolektivni zapis jednog trenutka grada.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na Britanskom trgu održala se i Second hand modna revija na kojoj će svoje kolekcije predstaviti BUBU with LOVE i La Bestia.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U nastavku pogledajte atmosferu s Q'ART-a:
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL