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CONNECT IN ART

FOTO Q'ART u Ilici privukao i poznate face: Zagreb je opet postao kulisa za umjetnost!

U nedjelju se na Ilici i Britanskom trgu održava novo izdanje Q'ART akcija-festivala CONNECT IN ART, koje povezuje vizualnu i participativnu umjetnost, glazbu, dizajn, programe za djecu, lokalne kreativce i intervencije u javnom prostoru
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Zagreb: Ilica Q'ART CONNECT IN ART
Q'ART CONNECT IN ART, čiji su autori Ivana Nikolić i Aleksandar Battista Ilić, polazi od međuodnosa umjetnosti, zajednice te društvenih i prirodnih procesa, promatrajući grad kao prostor u kojem kultura nastaje u neposrednom odnosu sa svakodnevnim životom. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Q'ART CONNECT IN ART, čiji su autori Ivana Nikolić i Aleksandar Battista Ilić, polazi od međuodnosa umjetnosti, zajednice te društvenih i prirodnih procesa, promatrajući grad kao prostor u kojem kultura nastaje u neposrednom odnosu sa svakodnevnim životom. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 3

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